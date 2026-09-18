Nico Rosberg heeft na de Grand Prix van Spanje opnieuw een probleem bij Ferrari aangewezen. Volgens de wereldkampioen van 2016 blijven strategie en communicatie de 'achilleshiel' van de Italiaanse renstal. Charles Leclerc leek op de Madring lange tijd op weg naar een sterk resultaat, maar eindigde uiteindelijk als vierde.

Ferrari pakte daardoor slechts twaalf punten in Madrid. Lewis Hamilton viel al vroeg uit met remproblemen, terwijl Leclerc liefst 35 ronden aan de leiding reed. Toch zag de Monegask de overwinning aan zich voorbijgaan.

Rosberg haalt uit naar Ferrari-strategie

Leclerc startte op harde banden en profiteerde van de eerste pitstops van Kimi Antonelli, Max Verstappen en Lando Norris. Daardoor kwam de Ferrari-coureur aan de leiding te liggen. Naarmate de race vorderde, werd echter steeds minder duidelijk wat Ferrari precies van plan was.

"Ferrari maakt er wel vaker rommelige weekenden van. De strategie en communicatie blijven gewoon hun achilleshiel. Dat is al jaren een zwak punt en dat is nog altijd niet opgelost", stelde Rosberg bij Sky Sports. Volgens de Duitser heeft Ferrari bovendien voldoende snelheid om regelmatig voor overwinningen te strijden.

"De snelheid van de auto zit heel dicht bij het niveau dat nodig is om races te winnen. Lewis zou zondag bijvoorbeeld vrij eenvoudig tweede zijn geworden. Ze hebben dus het materiaal, maar ze krijgen het nog altijd niet goed genoeg voor elkaar. Daar moeten ze echt stappen in zetten."

Vasseur verdedigt keuze van Ferrari

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verdedigde ondertussen de strategie van zijn team. Volgens de Fransman had Leclerc de snelheid om voor de overwinning te vechten, maar was positie op de baan op de Madring belangrijker. Inhalen bleek tijdens de Spaanse Grand Prix bijzonder lastig.

"Als je naar de snelheid van Charles kijkt, kun je zien dat we met iedereen kunnen vechten. Het draaide vooral om de positie op de baan. Inhalen was ontzettend moeilijk, dus daarom kozen we ervoor om hem zo lang mogelijk buiten te houden", aldus Vasseur.

De Ferrari-teambaas erkent wel dat de kwalificatie beter moet. Leclerc en Hamilton begonnen de race vanaf respectievelijk P5 en P4, terwijl de verschillen in de kwalificatie bijzonder klein waren. "We moeten naar de kwalificatie kijken en daarin beter worden. De racesnelheid is er, maar we moeten in de kwalificatie beter werk leveren."