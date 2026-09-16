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Russell onthult: Zo moeten de karters Verstappen verslaan

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Russell onthult: Zo moeten de karters Verstappen verslaan

Max Verstappen staat vanavond voor een opvallende uitdaging. De viervoudig wereldkampioen neemt het op Silverstone op tegen maar liefst honderd karters. De Nederlander krijgt één uur de tijd om alle tegenstanders in te halen. George Russell heeft alvast een opmerkelijk advies voor de deelnemers.

De Mercedes-coureur werd gevraagd naar de kansen van Verstappen en kwam direct met een tactisch plan voor diens tegenstanders. Volgens Russell moeten de karters samenwerken om de Nederlander zo lang mogelijk achter zich te houden.

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Russell komt met opmerkelijk advies voor tegenstanders Verstappen

"Als je met vier karts naast elkaar over het hele circuit rijdt, wordt het behoorlijk lastig om hem erlangs te krijgen. Misschien moeten een paar coureurs dus als team samenwerken om hem te blokkeren", grapte Russell.

De Brit kreeg vervolgens de vraag hoe groot hij de kans acht dat Verstappen de uitdaging tot een goed einde brengt. Toen Russell hoorde dat de Nederlander het niet tegen professionele coureurs, maar tegen contentcreators en atleten opneemt, had hij weinig twijfels over de kansen van de viervoudig wereldkampioen.

Mercedes-coureur heeft weinig twijfels over Verstappen

"Dat gaat hij halen. Ik deed vorige week een teamrace met 160 deelnemers en daar zaten een paar heel goede rijders tussen. Maar ik denk dat Max deze opdracht waarschijnlijk vrij comfortabel moet kunnen volbrengen", aldus Russell.

Voor Verstappen kwam al een andere F1-coureur in actie in een zelfde soort race op Silverstone. Eerder deze week nam Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad de honneurs waar op het Britse circuit. 

Verstappen krijgt vanavond vanaf 18.00 uur één uur de tijd om de honderd karters op Silverstone in te halen. De race wordt uitgezonden via Disney+ en ESPN Premium en is alleen met een abonnement te bekijken. Ook Red Bull Motorsport zendt de kartrace uit, maar die uitzending is slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar. Nederland ontbreekt op die lijst.

RH

Posts: 827

Ik hoop stiekem dat er meerdere Britse coureurs de humor hebben om naar het circuit komen om de tegenstanders langs de pitmuur en vooraf te coachen.
Maar ja, Britten en humor.....

  • 1
  • 16 sep 2026 - 17:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes

Reacties (4)

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  • RH

    Posts: 827

    Ik hoop stiekem dat er meerdere Britse coureurs de humor hebben om naar het circuit komen om de tegenstanders langs de pitmuur en vooraf te coachen.
    Maar ja, Britten en humor.....

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 17:14
  • schwantz34

    Posts: 42.925

    Sjorigeneel plan man!

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 17:16
  • Larry Perkins

    Posts: 67.863

    Vandaag houden wat amateurs Max achter zich maar vervolgens rijdt Verstappen met twee vingers in de neus Russell voorbij in Baku.
    Max legt na afloop zijn hand op de 'T-bone Move' schouder van Russell en zegt: "Je hebt goed je best gedaan George..."

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 17:36
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.218

    Die karts zijn slow as f🤣

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 17:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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