Max Verstappen staat vanavond voor een opvallende uitdaging. De viervoudig wereldkampioen neemt het op Silverstone op tegen maar liefst honderd karters. De Nederlander krijgt één uur de tijd om alle tegenstanders in te halen. George Russell heeft alvast een opmerkelijk advies voor de deelnemers.

De Mercedes-coureur werd gevraagd naar de kansen van Verstappen en kwam direct met een tactisch plan voor diens tegenstanders. Volgens Russell moeten de karters samenwerken om de Nederlander zo lang mogelijk achter zich te houden.

Russell komt met opmerkelijk advies voor tegenstanders Verstappen

"Als je met vier karts naast elkaar over het hele circuit rijdt, wordt het behoorlijk lastig om hem erlangs te krijgen. Misschien moeten een paar coureurs dus als team samenwerken om hem te blokkeren", grapte Russell.

De Brit kreeg vervolgens de vraag hoe groot hij de kans acht dat Verstappen de uitdaging tot een goed einde brengt. Toen Russell hoorde dat de Nederlander het niet tegen professionele coureurs, maar tegen contentcreators en atleten opneemt, had hij weinig twijfels over de kansen van de viervoudig wereldkampioen.

Mercedes-coureur heeft weinig twijfels over Verstappen

"Dat gaat hij halen. Ik deed vorige week een teamrace met 160 deelnemers en daar zaten een paar heel goede rijders tussen. Maar ik denk dat Max deze opdracht waarschijnlijk vrij comfortabel moet kunnen volbrengen", aldus Russell.

Voor Verstappen kwam al een andere F1-coureur in actie in een zelfde soort race op Silverstone. Eerder deze week nam Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad de honneurs waar op het Britse circuit.

Verstappen krijgt vanavond vanaf 18.00 uur één uur de tijd om de honderd karters op Silverstone in te halen. De race wordt uitgezonden via Disney+ en ESPN Premium en is alleen met een abonnement te bekijken. Ook Red Bull Motorsport zendt de kartrace uit, maar die uitzending is slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar. Nederland ontbreekt op die lijst.