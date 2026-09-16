George Russell heeft met de nodige frustratie teruggekeken op zijn Grand Prix van Spanje. De Mercedes-coureur zag een gewaagde strategie volledig mislukken door de timing van de virtual safety car. Uiteindelijk moest Russell genoegen nemen met de vijfde plaats op de Madring.

Mercedes liet Russell op de harde band starten met een duidelijk plan. De Brit moest een lange eerste stint rijden en mikte op ongeveer ronde veertig, terwijl de concurrentie op softs en mediums veel eerder naar binnen zou moeten. Een virtual safety car na de uitvalbeurt van Lance Stroll gooide in ronde veertien echter roet in het eten.

Virtual safety car gooit strategie overhoop

"Niet echt, om eerlijk te zijn. We namen bewust het risico door op de harde band te starten", blikt Russell terug bij Viaplay. "We wilden ongeveer tot ronde veertig doorgaan, omdat we wisten dat de coureurs op softs en mediums rond ronde vijftien zouden stoppen. Toen kwam de virtual safety car in ronde veertien. Qua timing had het voor hen niet beter en voor ons niet slechter kunnen uitpakken. Dat was ontzettend frustrerend."

De Mercedes-coureur zag daarmee het strategische voordeel in één klap verdwijnen. Waar Russell aanvankelijk lang door had kunnen rijden en later voordeel had moeten halen uit de bandenkeuze van zijn concurrenten, kreeg de rest van het veld door de neutralisatie juist een goedkope pitstop. Teamgenoot Kimi Antonelli profiteerde wel optimaal en pakte de overwinning.

Russell haalt uit naar Madring

Ook over de inhaalmogelijkheden op de Madring was Russell duidelijk. De Brit kreeg na afloop de vraag of het gebrek aan actie op het circuit inderdaad zo groot was als door andere coureurs werd geschetst. "Ja, ik denk dat je het daarmee perfect samenvat", reageerde Russell.

Hoewel de Mercedes-coureur positief was over de organisatie en de sfeer rond de eerste Grand Prix op de Madring, vindt hij dat het circuit zelf nog flink verbeterd moet worden. "Ze hebben het evenement geweldig georganiseerd en het publiek was fantastisch. Maar de baan heeft meer potentie. Ze moeten ons echt een mogelijkheid geven om in te halen, want op dit moment is die er simpelweg niet." Daarmee sluit Russell zich aan bij de stevige kritiek van onder anderen Antonelli, Verstappen en Norris op het nieuwe stratencircuit.