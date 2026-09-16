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Russell verwijt zoveelste nederlaag aan Virtual Safety Car en Madring

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Russell verwijt zoveelste nederlaag aan Virtual Safety Car en Madring

George Russell heeft met de nodige frustratie teruggekeken op zijn Grand Prix van Spanje. De Mercedes-coureur zag een gewaagde strategie volledig mislukken door de timing van de virtual safety car. Uiteindelijk moest Russell genoegen nemen met de vijfde plaats op de Madring.

Mercedes liet Russell op de harde band starten met een duidelijk plan. De Brit moest een lange eerste stint rijden en mikte op ongeveer ronde veertig, terwijl de concurrentie op softs en mediums veel eerder naar binnen zou moeten. Een virtual safety car na de uitvalbeurt van Lance Stroll gooide in ronde veertien echter roet in het eten.

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Virtual safety car gooit strategie overhoop

"Niet echt, om eerlijk te zijn. We namen bewust het risico door op de harde band te starten", blikt Russell terug bij Viaplay. "We wilden ongeveer tot ronde veertig doorgaan, omdat we wisten dat de coureurs op softs en mediums rond ronde vijftien zouden stoppen. Toen kwam de virtual safety car in ronde veertien. Qua timing had het voor hen niet beter en voor ons niet slechter kunnen uitpakken. Dat was ontzettend frustrerend."

De Mercedes-coureur zag daarmee het strategische voordeel in één klap verdwijnen. Waar Russell aanvankelijk lang door had kunnen rijden en later voordeel had moeten halen uit de bandenkeuze van zijn concurrenten, kreeg de rest van het veld door de neutralisatie juist een goedkope pitstop. Teamgenoot Kimi Antonelli profiteerde wel optimaal en pakte de overwinning.

Russell haalt uit naar Madring

Ook over de inhaalmogelijkheden op de Madring was Russell duidelijk. De Brit kreeg na afloop de vraag of het gebrek aan actie op het circuit inderdaad zo groot was als door andere coureurs werd geschetst. "Ja, ik denk dat je het daarmee perfect samenvat", reageerde Russell.

Hoewel de Mercedes-coureur positief was over de organisatie en de sfeer rond de eerste Grand Prix op de Madring, vindt hij dat het circuit zelf nog flink verbeterd moet worden. "Ze hebben het evenement geweldig georganiseerd en het publiek was fantastisch. Maar de baan heeft meer potentie. Ze moeten ons echt een mogelijkheid geven om in te halen, want op dit moment is die er simpelweg niet." Daarmee sluit Russell zich aan bij de stevige kritiek van onder anderen Antonelli, Verstappen en Norris op het nieuwe stratencircuit.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

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Ferrari
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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