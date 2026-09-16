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Wolff lijkt titel van Russell definitief uit te sluiten

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Wolff lijkt titel van Russell definitief uit te sluiten

George Russell lijkt de titel van 2026 uit zijn hoofd te hebben gezet en kan zich alvast gaan richten op een nieuwe poging in 2027. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet nog altijd een titelkandidaat in zijn Britse coureur, al lijkt Andrea Kimi Antonelli dit seizoen echter te sterk voor Russell.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen gezien als een van de grote favorieten voor de wereldtitel, maar Antonelli liet vervolgens het tegenovergestelde zien. Waar de Brit in 205 nog de baas was over zijn jonge teamgenoot, is Antonelli dit jaar dominant. De Italiaan staat met 292 punten bovenaan het wereldkampioenschap en heeft inmiddels een voorsprong van 81 punten op Russell, die tweede staat.

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Antonelli heeft het makkelijker

Wolff is van mening dat Russell momenteel door een belangrijke fase in zijn ontwikkeling gaat. Dat vertelt de teambaas van Mercedes tegenover OE24. Antonelli is dit seizoen de grote favoriet om de titel te pakken, terwijl hij aan het begin van het jaar juist als underdog werd gezien. Volgens Wolff is dat precies de reden waarom de jonge Italiaan het in 2026 gemakkelijker heeft dan zijn meer ervaren teamgenoot. "Als underdog heb je het altijd wat makkelijker", aldus de Oostenrijker.

Russell moet zich volgens Wolff dan ook verder ontwikkelen en zich aanpassen aan de nieuwe situatie binnen Mercedes. De Brit zal de nieuwe regels en de veranderende verhoudingen binnen het team volledig onder de knie moeten krijgen voordat hij opnieuw serieus voor de wereldtitel kan strijden.

Daarbij krijgt Russell waarschijnlijk ook in 2027 opnieuw te maken met Antonelli als directe concurrent. De jonge Italiaan zal niet zomaar van zijn gas gaan en lijkt zich inmiddels te hebben ontpopt tot een van de belangrijkste kandidaten voor meerdere wereldtitels.

Russell moet door een belangrijke fase

Wolff ziet tegelijkertijd duidelijke ontwikkeling bij Russell en gelooft dat de Brit nog altijd over de kwaliteiten beschikt om wereldkampioen te worden. "George bevindt zich momenteel in een belangrijke ontwikkelingsfase; hij ziet het als een uitdaging om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Als hij daarin slaagt, kan ook hij meedingen naar het wereldkampioenschap. Hij behoort bovendien tot de besten", benadrukt de Mercedes-teambaas.

Daarmee houdt Wolff de deur voor Russell nadrukkelijk open. De Brit zal eerst de huidige achterstand op Antonelli moeten verwerken en vervolgens moeten aantonen dat hij zich kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Lukt dat, dan ziet Wolff hem ook in 2027 als een serieuze titelkandidaat.

f(1)orum

Posts: 10.417

Da's nogal een deceptie voor Mr. "I love this car, I love this engine".

  • 1
  • 16 sep 2026 - 09:39
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.417

    Da's nogal een deceptie voor Mr. "I love this car, I love this engine".

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 09:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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