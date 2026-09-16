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Uitslag Max vs 100: Lachende Verstappen wint op Silverstone

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<b> Uitslag Max vs 100: </b> Lachende Verstappen wint op Silverstone

Max Verstappen heeft met speels gemak de race Max vs 100 op Silverstone gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing knalde lachend door het volledige kartveld en pakte de overwinning in Engeland. Het enthousiasme spatte er bij de Nederlander vanaf.

Nadat Verstappen tweede was geworden tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring, werd hij buiten zijn Formule 1-activiteiten om opnieuw op de proef gesteld. De 28-jarige Nederlander keerde terug naar zijn roots en kreeg op Silverstone de opdracht om binnen een uur liefst honderd karters in te halen.

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11 sep

Verstappen schiet uit de startblokken

Vanaf de start was Verstappen direct op dreef. De Nederlander pakte bij het uitgaan van de lichten al tientallen plekken en sneed door het veld alsof het niets was. Vervolgens reden meerdere karters elkaar in de wielen, waardoor er kortstondig een gele vlag werd gezwaaid. Dat bleek zo ongeveer het enige obstakel voor Verstappen.

Al in ronde zes had de viervoudig wereldkampioen de top tien bereikt. De andere karters konden hun ogen nauwelijks geloven terwijl Verstappen de ene na de andere concurrent passeerde. De tijdwaarneming werd ook veranderd van het aantal te rijden rondjes naar hoelang ze nog hadden.

Verstappen rekent af met Nederlandse journalist

Toch verliep de race ook voor Verstappen niet helemaal vlekkeloos. De Nederlander maakte een inschattingsfout en schoot daardoor even van de baan. Daarbij verloor hij een GoPro-camera op zijn kart en een stuk gewicht, maar Verstappen kon er zelf wel om lachen. "Dat is allemaal tactisch", klonk het met een glimlach over zijn boordradio.

Uiteindelijk moest Verstappen nog afrekenen met een stukje Nederlandse concurrentie. F1-journalist Jacky Martens van De Limburger vertrok vanaf pole position en reed gedurende de race lange tijd voorin het veld. Verstappen wist uiteindelijk ook hem te achterhalen en maakte daarmee de inhaalrace compleet. Met exact 40 minuten op de klok had hij het gehele veld ingehaald en won hij de challenge op Silverstone. 

Martens reed de hele race in de kopgroep, en deelde eerder al op sociale media hoe hij zich hard voorbereid op dit avontuur. Andere Nederlanders aan de start waren influencer en rapper Qucee en ESPN-presentator Fresia Cousino Arias. Ze hielden het beduidend minder lang vol dan Martens, die nu met trots kan zeggen dat hij dit jaar meer rondjes aan kop heeft gereden dan Verstappen.

Verstappen heeft een weekend rust en richt zijn pijlen dan alweer op het Formule 1-seizoen. Komende week maakt de Nederlander zich op voor de race in Bakoe, waar dan de Grand Prix van Azerbeidzjan plaats zal vinden. 

M@ximumOverdrive

Posts: 7.187

Ey Ouw

Verzin es wat nieuws

  • 20
  • 16 sep 2026 - 19:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (44)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.189

    Moelijk verliezen van 100 halve zolen.

    • + 4
    • 16 sep 2026 - 19:38
    • StevenQ

      Posts: 10.748

      Lindblad werd 2e tijdens de repetitie

      • + 6
      • 16 sep 2026 - 19:42
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      En in 20 minuten, terwijl hij een uur de tijd kreeg.

      • + 4
      • 16 sep 2026 - 19:43
    • Aajd Flupke

      Posts: 305

      Ah... jij was ook erbij als 1 van de 100?

      • + 4
      • 16 sep 2026 - 19:49
    • schwantz34

      Posts: 42.934

      Ik haalde laatst ook een have zool in, bleek later de enig echte Ouw-sjager-azijnzeiker te zijn geweest!

      • + 10
      • 16 sep 2026 - 20:05
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.258

      Jouw vriend had bij het verliezen van zijn go pro om een red flag geschreeuwd

      • + 5
      • 16 sep 2026 - 20:09
    • Flexwing

      Posts: 579

      Ouw kan het vast beter.
      Halve zool

      • + 7
      • 16 sep 2026 - 20:14
  • StevenQ

    Posts: 10.748

    20 minuten, meer was er niet nodig

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 19:41
  • WickieDeViking

    Posts: 1.450

    In 20 minuten gewonnen, waarbij in de eerste 15 ronden de andere karters ook 1 keer gebruik mochten maken van een shortcut, waarmee ze een aantal seconden voorsprong konden pakken.

    • + 4
    • 16 sep 2026 - 19:42
    • RonHymer

      Posts: 386

      Ja heb je de start gezien? Verstappen zijn kart trok wel heel hard op.

      • + 3
      • 16 sep 2026 - 19:49
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      Ja ik heb de start gezien, die staat hier zelfs in het artikel. Heb je het ook gezien? Dan zie je goede stuurmanskunsten en zeer snelle reactie snelheid.

      Dat terzijde, wat ik zei is nog steeds een feit.

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 19:52
    • StevenQ

      Posts: 10.748

      Zijn kart trekt sneller op omdat Max de bekende kart truc van het "hoppen" gebruikte

      De karts waren precies hetzelfde

      • + 10
      • 16 sep 2026 - 19:53
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      Dat kende ik nog niet, Steven. Even opgezocht en je hebt helemaal gelijk!

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 19:58
    • StevenQ

      Posts: 10.748

      De truc is om de achterwielen te "unloaden" en dan de motor sneller toeren te laten maken op die manier

      • + 5
      • 16 sep 2026 - 20:01
    • RonHymer

      Posts: 386

      Scheelt dat zo veel!? Dan neem ik mijn woorden terug.

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 20:09
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.258

      Stephane Kox gebruikte die techniek ook

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 20:11
  • Erwinnaar

    Posts: 5.857

    Allen waren uiteraard met flinke restricties en instructies op pad gestuurd. Bovendien zodra je ingehaald werd aan de kant.
    Had gehoopt dat die 100 de hele tijd mochten doorrijden...

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 19:43
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      Blablabla.

      In de eerste 15 ronden mochten de andere karters zelfs 1 keer gebruik mochten maken van een shortcut, waarmee ze een aantal seconden voorsprong konden pakken.

      Moeilijk he, om een leuke prestatie gewoon te erkennen.

      • + 11
      • 16 sep 2026 - 19:46
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      En even ter vergelijking:

      Bearman heeft iets vergelijkbaars gedaan tegen 50 amateur karters en werd na 15 ronden afgevlagd als 5de. Max heeft in 15 ronden 100!!!! ingehaald.

      Enige wat wel in het voordeel van Verstappen speelde, het was een iets breder circuit dan die van Bearman. Maar dan nog. Max moest er 2 keer zoveel inhalen.

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 19:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.189

      Blablabla...Wickie, wat begrijp jij niet aan/met 100 halve zolen?

      • + 4
      • 16 sep 2026 - 19:53
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      Datzelfde geldt ook voor Bearman, dus wat begrijp jij niet aan blablabla?

      • + 7
      • 16 sep 2026 - 19:55
    • StevenQ

      Posts: 10.748

      Diverse Red Bull atleten en diverse Red Bull Racing werknemers, verder een hoop F1 journalisten, dus zeker niet allemaal "halve zolen"

      • + 4
      • 16 sep 2026 - 19:57
    • Erwinnaar

      Posts: 5.857

      Ach ja, 30 rondjes dus ruim 3 inhalen per ronde. Met en geprepareerde kart, leuk om te zien en vermakelijk. Leuke actie van RB, geen verrassing uiteraard wie er zou winnen.

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 20:21
    • WickieDeViking

      Posts: 1.450

      "Met en geprepareerde kart"

      Heb je hier bewijs voor?

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 20:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.189

    Wat er niet staat en toch belangrijk is is dat er 'n bepaald persoon met 'n groot rood dik hoofd bij de finish stond te zwaaien met iets wat verdacht veel op 'n knuppel leek.

    De journalist die op onderzoek ging kwam met 'n bult op z'n voorhoofd zwierend terug en stamelde in het Engels.....hè hit me in the face...

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 19:50
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.187

      Ey Ouw

      Verzin es wat nieuws

      • + 18
      • 16 sep 2026 - 19:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.189

      Volgend jaar mss..

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 19:55
    • StevenQ

      Posts: 10.748

      Om wat nieuws te verzinnen moet je je hersenen gebruiken, hij kan alleen flauwe grappen maken waar hij alleen zelf om moet lachen.

      Nogal triest eigenlijk

      • + 15
      • 16 sep 2026 - 19:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.189

      Ja Steven, ik moet altijd wel lachen om mezelf als ik begin te typen....voorpret noemen ze dat.

      • + 3
      • 16 sep 2026 - 20:04
    • StevenQ

      Posts: 10.748

      Maar enige wezenlijke bijdrage aan welke discussie dan ook heb je niet, alleen erg flauwe opmerkingen

      Heel erg triest

      • + 10
      • 16 sep 2026 - 20:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.189

      Als je met die discussies elkaar zit te plussen als het maar over Max gaat, ja, daar doe ik dus niet aan mee.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 21:05
  • schwantz34

    Posts: 42.934

    Het was gewoon simply lovely één grote Maxterclass!

    • + 9
    • 16 sep 2026 - 19:57
  • monzaron

    Posts: 1.171

    Mooie race, en ja het was een evenement, Verstappen die in de eerste ronde vol gas met zn lichaam tempo opvoerend zigzaggens rond de 60 rijders inhaalde,

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 20:03
    • schwantz34

      Posts: 42.934

      Best first lap ever!

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 20:06
    • monzaron

      Posts: 1.171

      Hij was bij de uitreiking blij dat ie gewonnen had, was dit seizoen zijn eerste overwinning, zei hij zelf, wat een humor 😀

      • + 3
      • 16 sep 2026 - 20:09
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.258

      Retire the 99 karts

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 20:13
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.258

      *100

      99 was van die luchtbalonnen

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 20:24
  • Pietje Bell

    Posts: 36.749

    Ik had het niet verwacht, maar het was echt leuk om naar te kijken.
    En Jacky Martens had zo'n lol. Die genoot enorm. Alle drie trouwens.

    ibb.co/G4g2J7MC

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 20:19
    • Pietje Bell

      Posts: 36.749

      Wat een verschil met saaie een sprintrace van een half uur.
      Dit was 36 minuten lang genieten van begin tot eind.

      Jacky Martens na afloop: ibb.co/nND6xDSF

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 20:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.189

    Ik moet zeggen dat de horde zichzelf weer aan het bevredigen zijn hoor, wat 'n wrijvende en schurende hordelingen zitten hier toch zeg.
    Kunnen ze vanavond weer met hun duimpje in de mond en traantjes in hun ogen al wrijvende over die harde tamp in slaap wrijven.

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 20:41
    • schwantz34

      Posts: 42.934

      Ga maar lekker met je knuppeltje spelen Ouw, en alvast een welgemeende welterusten namens alle horderlingen als je daarmee klaar bent...

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 20:47
    • Pietje Bell

      Posts: 36.749

      urlr.me/Pw2hhM

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 20:48
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.266

      En met die gedachten zijn de antihordelingen zichzelf weer huilend in slaap aan het laten vallen.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 20:51
  • Roodkapje

    Posts: 158

    In ronde 1 zag ik wel een leaving the track and gaining advantage. Benieuwd wat steward SennaS hier van vind.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 21:02

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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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