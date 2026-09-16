Uitslag Max vs 100: Lachende Verstappen wint op Silverstone

Max Verstappen heeft met speels gemak de race Max vs 100 op Silverstone gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing knalde lachend door het volledige kartveld en pakte de overwinning in Engeland. Het enthousiasme spatte er bij de Nederlander vanaf.

Nadat Verstappen tweede was geworden tijdens de Grand Prix van Spanje op de Madring, werd hij buiten zijn Formule 1-activiteiten om opnieuw op de proef gesteld. De 28-jarige Nederlander keerde terug naar zijn roots en kreeg op Silverstone de opdracht om binnen een uur liefst honderd karters in te halen.

Verstappen schiet uit de startblokken

Vanaf de start was Verstappen direct op dreef. De Nederlander pakte bij het uitgaan van de lichten al tientallen plekken en sneed door het veld alsof het niets was. Vervolgens reden meerdere karters elkaar in de wielen, waardoor er kortstondig een gele vlag werd gezwaaid. Dat bleek zo ongeveer het enige obstakel voor Verstappen.

Al in ronde zes had de viervoudig wereldkampioen de top tien bereikt. De andere karters konden hun ogen nauwelijks geloven terwijl Verstappen de ene na de andere concurrent passeerde. De tijdwaarneming werd ook veranderd van het aantal te rijden rondjes naar hoelang ze nog hadden.

Verstappen rekent af met Nederlandse journalist

Toch verliep de race ook voor Verstappen niet helemaal vlekkeloos. De Nederlander maakte een inschattingsfout en schoot daardoor even van de baan. Daarbij verloor hij een GoPro-camera op zijn kart en een stuk gewicht, maar Verstappen kon er zelf wel om lachen. "Dat is allemaal tactisch", klonk het met een glimlach over zijn boordradio.

Uiteindelijk moest Verstappen nog afrekenen met een stukje Nederlandse concurrentie. F1-journalist Jacky Martens van De Limburger vertrok vanaf pole position en reed gedurende de race lange tijd voorin het veld. Verstappen wist uiteindelijk ook hem te achterhalen en maakte daarmee de inhaalrace compleet. Met exact 40 minuten op de klok had hij het gehele veld ingehaald en won hij de challenge op Silverstone.

Martens reed de hele race in de kopgroep, en deelde eerder al op sociale media hoe hij zich hard voorbereid op dit avontuur. Andere Nederlanders aan de start waren influencer en rapper Qucee en ESPN-presentator Fresia Cousino Arias. Ze hielden het beduidend minder lang vol dan Martens, die nu met trots kan zeggen dat hij dit jaar meer rondjes aan kop heeft gereden dan Verstappen.

Verstappen heeft een weekend rust en richt zijn pijlen dan alweer op het Formule 1-seizoen. Komende week maakt de Nederlander zich op voor de race in Bakoe, waar dan de Grand Prix van Azerbeidzjan plaats zal vinden.