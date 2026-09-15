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Red Bull deelt duidelijke reactie op bijzondere uitspraken FIA-president

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Red Bull deelt duidelijke reactie op bijzondere uitspraken FIA-president

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn schouders opgehaald over de opmerkelijke uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De FIA-president wil Fernando Alonso in de Formule 1 behouden, en hintte op mogelijke regelwijzigingen om dat te bereiken. Mekies en Red Bull stellen zich constructief op.

Over de toekomst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso bestaat nog veel twijfel. De Spanjaard is niet te spreken over de huidige F1-regels, en zijn team Aston Martin komt dit seizoen zeer slecht voor de dag. Ben Sulayem stelde in Madrid dat het niet kan worden toegestaan dat een kampioen als Alonso de sport kan verlaten door de huidige omstandigheden, en hij hintte op een mogelijke ingreep om Aston Martin en motorleverancier Honda weer naar voren te helpen.

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Wat is de mening van Red Bull?

Dit zou vanzelfsprekend voor frustratie kunnen zorgen bij de andere teams, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft rustig. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Hoezeer wij het ook niet altijd met elkaar eens zijn, ik denk dat we als sport proberen om de regelgeving redelijk open te benaderen. Je herinnert je misschien dat er eerder dit jaar al een eerste wijziging is doorgevoerd aan de ADUO-reglementen, juist om de teams te helpen die verder achterlagen dan eerst was ingeschat."

Maakt Mekies zich zorgen?

Mekies stelt dat alle teams met dit soort zaken hebben ingestemd: "Alle teams hebben daarover gestemd en wij hebben vóór die wijziging gestemd, in het belang van de sport."

Hij is er duidelijk over: "Zoals ik zei: we zijn het niet overal over eens, maar als belanghebbenden binnen de sport vinden we normaal gesproken oplossingen als er een situatie moet worden opgelost, of als iets ondersteuning nodig heeft."

"Ik weet zeker dat we op een gegeven moment om tafel zullen gaan om de toekomst van het ADUO-reglement te bespreken. We kennen een aantal tekortkomingen en ik weet zeker dat ze hun best zullen doen om die aan te pakken, zoals het probleem dat je benoemt."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.163

Waarom zou je 'n coureur persé in de F1 houden die totaal niets meer toevoegt.
Fernando was 'n mss één van de beste, maar die tijd ligt al weer 'n tijdje achter hem..

Ome Ben moet doen waar hij goed in is....ik weet niet wat, maar dat moet hij gaan doen en zich niet bemoeien met de coureurs.
... [Lees verder]

  • 1
  • 15 sep 2026 - 13:11
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.163

    Waarom zou je 'n coureur persé in de F1 houden die totaal niets meer toevoegt.
    Fernando was 'n mss één van de beste, maar die tijd ligt al weer 'n tijdje achter hem..

    Ome Ben moet doen waar hij goed in is....ik weet niet wat, maar dat moet hij gaan doen en zich niet bemoeien met de coureurs.
    Laat dat over aan de teams.

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 13:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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