Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn schouders opgehaald over de opmerkelijke uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De FIA-president wil Fernando Alonso in de Formule 1 behouden, en hintte op mogelijke regelwijzigingen om dat te bereiken. Mekies en Red Bull stellen zich constructief op.

Over de toekomst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso bestaat nog veel twijfel. De Spanjaard is niet te spreken over de huidige F1-regels, en zijn team Aston Martin komt dit seizoen zeer slecht voor de dag. Ben Sulayem stelde in Madrid dat het niet kan worden toegestaan dat een kampioen als Alonso de sport kan verlaten door de huidige omstandigheden, en hij hintte op een mogelijke ingreep om Aston Martin en motorleverancier Honda weer naar voren te helpen.

Wat is de mening van Red Bull?

Dit zou vanzelfsprekend voor frustratie kunnen zorgen bij de andere teams, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft rustig. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Hoezeer wij het ook niet altijd met elkaar eens zijn, ik denk dat we als sport proberen om de regelgeving redelijk open te benaderen. Je herinnert je misschien dat er eerder dit jaar al een eerste wijziging is doorgevoerd aan de ADUO-reglementen, juist om de teams te helpen die verder achterlagen dan eerst was ingeschat."

Maakt Mekies zich zorgen?

Mekies stelt dat alle teams met dit soort zaken hebben ingestemd: "Alle teams hebben daarover gestemd en wij hebben vóór die wijziging gestemd, in het belang van de sport."

Hij is er duidelijk over: "Zoals ik zei: we zijn het niet overal over eens, maar als belanghebbenden binnen de sport vinden we normaal gesproken oplossingen als er een situatie moet worden opgelost, of als iets ondersteuning nodig heeft."

"Ik weet zeker dat we op een gegeven moment om tafel zullen gaan om de toekomst van het ADUO-reglement te bespreken. We kennen een aantal tekortkomingen en ik weet zeker dat ze hun best zullen doen om die aan te pakken, zoals het probleem dat je benoemt."