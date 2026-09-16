user icon
icon

Wolff ergert zich aan Verstappen-verhalen

<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff ergert zich aan Verstappen-verhalen

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet zo blij met recente verhalen over Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd aan het begin van de zomerstop samen met Wolff gespot voor de kust van Sardinië, wat vanzelfsprekend voor geruchten zorgde. Wolff vindt dit nergens opslaan.

Verstappens toekomst was afgelopen zomer maandenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar McLaren, maar de Mercedes-geruchten werden weer aangezwengeld toen hij met Wolff werd gespot op vakantie. Ze dobberden gezellig rond voor de kust van Sardinië, wat voor een aantal bijzondere plaatjes zorgde. Uiteindelijk kwamen de geruchten niet uit, want Verstappen verlengde zijn contract bij Red Bull tot en met 2029.

Meer over Max Verstappen Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

Wat was er aan de hand?

Wolff kan nu, een paar maanden later, wel lachen om alle verhalen. In een uitgebreid interview met zijn landgenoten van OE24 stelt de Oostenrijkse teambaas dat men niet te veel moet zoeken achter de uitgelekte foto's: "Dat was totaal onbedoeld. In het tijdperk van sociale media kan je je niet meer verstoppen, en dat wilden we ook niet doen. We waren lekker aan het spetteren in het water en we kletsten wat."

Wolff heeft ook geen idee waar deze foto's vandaan komen, grappend stelt hij dat er waarschijnlijk een andere watersporter de camera erbij heeft gepakt: "Het voelt altijd alsof er iemand naast je zwemt met zijn telefoon in de hand, een foto maakt en die online staat. Ik vind het altijd heel erg grappig waar mensen zich zo druk om maken."

De vakantie van Verstappen

Verstappen bracht in zijn vakantie veel tijd door op zijn 33-meterlange jachtschip 'Unleash the Lion', en daarmee lag hij ook voor de kust van Sardinië. Verstappen kwam daar Wolff tegen, die met zijn boot ook lange tijd in hetzelfde gebied ronddobberde. Verstappen werd vorig jaar ook in de buurt van Wolff gespot, wat toen voor een vrachtlading aan toekomstgeruchten zorgde.

Ligier

Posts: 162

Wolf ergert zich??? In de tekst staat alleen dat hij er om kan lachen, doen wij ook met dit soort koppen/artikelen (en dan bedoel ik ergeren :-))

  • 5
  • 16 sep 2026 - 15:35
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 2.021

    Tja de wereld is ook zo enorm klein dat.je wel naar dezelfde plekken moet... Bullsh1t. Tuurlijk wordt er gesproken.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 15:34
  • Ligier

    Posts: 162

    Wolf ergert zich??? In de tekst staat alleen dat hij er om kan lachen, doen wij ook met dit soort koppen/artikelen (en dan bedoel ik ergeren :-))

    • + 5
    • 16 sep 2026 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 67.862

      Dit was een betere kop:
      "Wolff rolt van zijn boot van het lachen door Verstappen-verhalen."

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 17:46
  • Need5Speed

    Posts: 4.526

    Roodkapje en de grote boze Verstappen, ik smul ervan.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 15:43
  • monzaron

    Posts: 1.169

    Beste Toto, ik erger mij dit seizoen om de hoeveelheid pech die Russell heeft gekregen 🤔 ik ben geen van Russell, en ik ga er vanuit dat Russells pech voorbij is als de rijders kamioenschap bijna binnen is, en maak er een mooi FIA feest van. Voor mij een seizoen om snel te vergeten, bedankt Toto-FIA😋

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 16:24
    • Snork

      Posts: 23.127

      No Mikey noooo! Szooo not raaait!

      Dat was ook FIA. Wat nou Toto-FIA. Eerst was het FIArrarie, dan weer RBR, nu weer Toto....

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 17:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.182

    "Wolff ergert zich aan Verstappen-verhalen".

    Toto lag op z'n schipke te dobberen toen vriend zijn jacht ernaast wilde leggen....waarop Toto zich begon te ergeren aan vriend en zei dat hij weg moest omdat Max naast hem moest komen liggen.

    Dus dat Toto zich ergerde aan Verstappen klopt niet, maar hij ergerde zich aan vriend...

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 16:42
    • Need5Speed

      Posts: 4.526

      Toen Max aan kwam varen moest George zijn kano "Unleash the Jack Russell" heel snel los gaan maken van de "Unleash the Wolff"...!

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 16:55

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar