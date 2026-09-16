Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet zo blij met recente verhalen over Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd aan het begin van de zomerstop samen met Wolff gespot voor de kust van Sardinië, wat vanzelfsprekend voor geruchten zorgde. Wolff vindt dit nergens opslaan.

Verstappens toekomst was afgelopen zomer maandenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar McLaren, maar de Mercedes-geruchten werden weer aangezwengeld toen hij met Wolff werd gespot op vakantie. Ze dobberden gezellig rond voor de kust van Sardinië, wat voor een aantal bijzondere plaatjes zorgde. Uiteindelijk kwamen de geruchten niet uit, want Verstappen verlengde zijn contract bij Red Bull tot en met 2029.

Wat was er aan de hand?

Wolff kan nu, een paar maanden later, wel lachen om alle verhalen. In een uitgebreid interview met zijn landgenoten van OE24 stelt de Oostenrijkse teambaas dat men niet te veel moet zoeken achter de uitgelekte foto's: "Dat was totaal onbedoeld. In het tijdperk van sociale media kan je je niet meer verstoppen, en dat wilden we ook niet doen. We waren lekker aan het spetteren in het water en we kletsten wat."

Wolff heeft ook geen idee waar deze foto's vandaan komen, grappend stelt hij dat er waarschijnlijk een andere watersporter de camera erbij heeft gepakt: "Het voelt altijd alsof er iemand naast je zwemt met zijn telefoon in de hand, een foto maakt en die online staat. Ik vind het altijd heel erg grappig waar mensen zich zo druk om maken."

De vakantie van Verstappen

Verstappen bracht in zijn vakantie veel tijd door op zijn 33-meterlange jachtschip 'Unleash the Lion', en daarmee lag hij ook voor de kust van Sardinië. Verstappen kwam daar Wolff tegen, die met zijn boot ook lange tijd in hetzelfde gebied ronddobberde. Verstappen werd vorig jaar ook in de buurt van Wolff gespot, wat toen voor een vrachtlading aan toekomstgeruchten zorgde.