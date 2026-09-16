Volgens Nico Rosberg is het geen verrassing dat Andrea Kimi Antonelli nu zo goed voor de dag komt. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen kent Antonelli goed, en zag al vroeg een toptalent in hem. Wel geeft hij toe dat het met de huidige auto's wat makkelijker is om te presteren.

Antonelli werd voorafgaand aan het seizoen door weinig mensen gezien als de titelfavoriet. In zijn eerste jaar in de Formule 1 liet hij immers veel steekjes vallen en maakte hij regelmatig foutjes. Dit jaar lijkt hij herboren, en presteert hij veel beter dan zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Antonelli won afgelopen weekend in Madrid, en in de week daarvoor in Monza, en lijkt weer een stap te kunnen zetten richting de wereldtitel.

'Hij was één van de beste aller tijden'

Antonelli wordt bedolven onder de complimenten, en ook Nico Rosberg is lovend. De Duitse wereldkampioen van 2016 spreekt zich uit in de Sky Sports-podcast 'The F1 Show': "Ik had hem destijds in mijn kartteam, en hij is één van de beste coureurs die ik ooit heb gezien in de karts. Kimi behoorde in de karts tot de drie beste coureurs aller tijden. Hij is een talent dat slechts één keer in een generatie voorkomt."

Rosberg ziet die talenten van vroeger nu terug bij Antonelli: "We zien dat dit jaar. Het is geweldig hoe hij nu rijdt, de snelheid die hij dag in, dag uit laat zien. Hij is gewoon altijd heel erg snel."

'Auto's zijn wel makkelijker te besturen'

Toch plaatst Rosberg wel een kanttekening bij Antonelli's progressie: "Ik zou ook zeggen dat de auto's dit jaar wat makkelijker te besturen zijn, waardoor hij sneller kon laten zien dat hij over een uitzonderlijk talent beschikt. Het zou waarschijnlijk iets lastiger zijn geweest als de auto's hetzelfde waren gebleven als vorig jaar, want die waren extremer en wat lastiger te besturen."

"Hij zou er dan uiteindelijk wel zijn gekomen. Het draait vooral om zijn uitzonderlijke talent, maar ik denk dat de regels hem een handje hebben geholpen door hem de kans te geven zo extreem dominant te zijn."