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F1-kampioen plaatst kanttekening bij successen Antonelli

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F1-kampioen plaatst kanttekening bij successen Antonelli

Volgens Nico Rosberg is het geen verrassing dat Andrea Kimi Antonelli nu zo goed voor de dag komt. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen kent Antonelli goed, en zag al vroeg een toptalent in hem. Wel geeft hij toe dat het met de huidige auto's wat makkelijker is om te presteren.

Antonelli werd voorafgaand aan het seizoen door weinig mensen gezien als de titelfavoriet. In zijn eerste jaar in de Formule 1 liet hij immers veel steekjes vallen en maakte hij regelmatig foutjes. Dit jaar lijkt hij herboren, en presteert hij veel beter dan zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Antonelli won afgelopen weekend in Madrid, en in de week daarvoor in Monza, en lijkt weer een stap te kunnen zetten richting de wereldtitel.

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'Hij was één van de beste aller tijden'

Antonelli wordt bedolven onder de complimenten, en ook Nico Rosberg is lovend. De Duitse wereldkampioen van 2016 spreekt zich uit in de Sky Sports-podcast 'The F1 Show': "Ik had hem destijds in mijn kartteam, en hij is één van de beste coureurs die ik ooit heb gezien in de karts. Kimi behoorde in de karts tot de drie beste coureurs aller tijden. Hij is een talent dat slechts één keer in een generatie voorkomt."

Rosberg ziet die talenten van vroeger nu terug bij Antonelli: "We zien dat dit jaar. Het is geweldig hoe hij nu rijdt, de snelheid die hij dag in, dag uit laat zien. Hij is gewoon altijd heel erg snel."

'Auto's zijn wel makkelijker te besturen'

Toch plaatst Rosberg wel een kanttekening bij Antonelli's progressie: "Ik zou ook zeggen dat de auto's dit jaar wat makkelijker te besturen zijn, waardoor hij sneller kon laten zien dat hij over een uitzonderlijk talent beschikt. Het zou waarschijnlijk iets lastiger zijn geweest als de auto's hetzelfde waren gebleven als vorig jaar, want die waren extremer en wat lastiger te besturen."

"Hij zou er dan uiteindelijk wel zijn gekomen. Het draait vooral om zijn uitzonderlijke talent, maar ik denk dat de regels hem een handje hebben geholpen door hem de kans te geven zo extreem dominant te zijn."

Need5Speed

Posts: 4.528

Hij heeft nu al 8 keer gewonnen, dat is maar 1 minder dan Lewis Hamilton in de eerste 2 jaar in de F1.
Maar er is één coureur waar hij voorlopig nog niet aan kan tippen: Jacques Villeneuve won 4 keer in zijn debuutjaar en 7 keer in zijn 2e jaar, totaal 11 keer: de GOAT van de eerste 2 jaar.

En... [Lees verder]

  • 3
  • 16 sep 2026 - 17:50
F1 Nieuws Nico Rosberg Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (8)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.529

    Hij heeft nu al 8 keer gewonnen, dat is maar 1 minder dan Lewis Hamilton in de eerste 2 jaar in de F1.
    Maar er is één coureur waar hij voorlopig nog niet aan kan tippen: Jacques Villeneuve won 4 keer in zijn debuutjaar en 7 keer in zijn 2e jaar, totaal 11 keer: de GOAT van de eerste 2 jaar.

    En daarna won hij nooit meer, dat dan weer wel.

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 17:50
    • schwantz34

      Posts: 42.929

      Na die 2 jaar veranderde den Jacques zijn naam daarom ook noodgedwongen in den Sjaak!

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 18:20
    • Joeppp

      Posts: 8.818

      Maar hoeveel coureurs zijn direct uit een opstapklasse bij een topteam terecht gekomen. Jacq tel ik niet helemaal mee, volgens mij had hij toen al de indy500 gewonnen. Niet vergelijkbaar met F1 qua rijden maar dan leer je wel met druk omgaan.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 18:28
    • Need5Speed

      Posts: 4.529

      Zo makkelijk is het niet, vraag maar aan Michael Andretti, Sebastien Bourdais of Colton Herta. Al rijd je daar de sterren van de strepen, hier in de echte raceklassen valt het toch tegen.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 18:41
    • Damon Hill

      Posts: 19.981

      @Need5Speed,
      Alleen reed Colton Herta in de IndyCar nog nooit de sterren van de hemel. Hoe vaak werd hij wereldkampioen? Nul keer. Eén seizoen werd hij tweede was het ook daar ronduit matig.

      Colton Herta is zwaar overhyped. In de afgelopen jaren is er maar 1 man die de sterren van de hemel rijdt in de IndyCars: Palou. 5x kampioen in de afgelopen 6 jaar. Herta kan zn veters nog niet eens strikken.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 19:05
    • Need5Speed

      Posts: 4.529

      Kan zijn, maar Herta rijdt in de F2 nog veel slechter dan in de Indy Car. Mijn punt is dat de IndyCar en aanverwant niet zo heel veel voorstelt.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 19:16
  • Larry Perkins

    Posts: 67.866

    Off-topic: Weersverwachting GP van Azerbeidzjan

    Heerlijk weer voor de blote tietenparade in Bakoe
    Let op lieve kijkbuiskinderen! De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt in 2026 op 26 september verreden. Vanwege de nationale herdenkingsdag op zondag 27 september vindt de race op zaterdag plaats.

    Donderdag 24 september: Het raceweekend in Bakoe wordt op de gebruikelijke manier afgetrapt met de eerste en tweede vrije training. Tijdens de openingsdag is de verwachting dat het droogt blijft. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden Celsius, waarbij zonneschijn zal domineren. Ook de wind zal geen rol gaan spelen. Deze bedraagt slechts windkracht drie.

    Vrijdag 25 september: Op vrijdag wordt de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Daarbij lijkt het weer enigszins om te slaan. Zo daalt de temperatuur in de middag naar nog maar 20 tot 21 graden Celsius. Ook neemt de kans op regen aanzienlijk toe, vooral in de ochtend. Zo lijkt het erop dat regen tijdens de derde vrije training een realistisch scenario is.
    Voor de kwalificatie neemt de kans op regen juist weer af. Daarbij zal de zon weer meer gaan doorbreken en de temperatuur zal iets stijgen. Het laatste wat opvalt, is de wind. Waar de wind op vrijdag nog maar windkracht drie had, stijgt deze op zaterdag naar windkracht zes.

    Zaterdag 26 september: Zaterdag belooft de meest bewolkte dag van het raceweekend te worden. De temperatuur zal ongeveer gelijk blijven aan de zaterdag en ook de wind blijft erg sterk. Of het wel of niet gaat regenen tijdens de race is onduidelijk. Waar de kans groter is dat het droog blijft, hangt er wel degelijk regen in de lucht.

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 18:20
  • Flexwing

    Posts: 577

    De auto doet de doorslag dat ziet toch iedereen.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 19:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 27 jun 1985 (41)
  • Geb. plaats Wiesbaden, DE
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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