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Antonelli heeft wereldtitel bijna binnen: Tijdens deze GP kan het lukken

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Antonelli heeft wereldtitel bijna binnen: Tijdens deze GP kan het lukken

Andrea Kimi Antonelli ligt op koers voor zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De twintigjarige Mercedes-coureur heeft na zijn achtste overwinning van het seizoen in Spanje al een voorsprong van 81 punten op George Russell. Daardoor kan de titelstrijd sneller beslist worden dan verwacht.

Met nog negen races en een sprint op de kalender begint de ontknoping steeds dichterbij te komen. Antonelli heeft momenteel 292 punten, terwijl Russell op 211 punten staat. De Italiaan heeft daardoor meerdere mogelijkheden om de wereldtitel mathematisch veilig te stellen.

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Antonelli kan in Singapore al wereldkampioen worden

Het vroegst mogelijke moment voor Antonelli ligt in Singapore. Als hij in Azerbeidzjan maximaal scoort en Russell daar geen punten pakt, kan het verschil verder oplopen. Vervolgens kan Antonelli ook tijdens de sprintrace in Singapore belangrijke punten pakken. In het meest extreme scenario verlaat hij Marina Bay met een voorsprong van 164 punten, terwijl er daarna nog slechts 150 punten te verdienen zijn.

Een iets realistischer scenario is dat Antonelli in Baku de maximale score pakt en ook de sprint in Singapore wint. Daarmee kan hij een voorsprong van 139 punten opbouwen. De Mercedes-coureur hoeft dan op zondag in Singapore slechts twaalf punten te pakken om de wereldtitel definitief binnen te halen. Zelfs wanneer de kalender wordt ingekort van 23 naar 22 races, blijft Singapore het vroegst mogelijke moment waarop hij kampioen kan worden.

Titel waarschijnlijk later beslist

In de praktijk is de kans echter groot dat Russell en de andere concurrenten eveneens punten blijven verzamelen. Daardoor ligt het meer voor de hand dat Antonelli zijn eerste wereldtitel later in het seizoen veiligstelt. Interlagos wordt daarbij genoemd als een waarschijnlijk moment. Als races in Qatar en Abu Dhabi vanwege de onzekere situatie in de regio wegvallen, kan de Formule 1 uitwijken naar Europa.

Op dit moment zijn er nog maximaal 233 punten te verdienen. Russell kan daarmee maximaal op 444 punten uitkomen, waardoor Antonelli nog 153 punten nodig heeft om onafhankelijk van alle resultaten kampioen te worden. Ook als Russell alle resterende races zou winnen, heeft Antonelli voldoende marge om de titel te pakken. De resterende kalender voert de Formule 1 via Azerbeidzjan, Bahrein, Singapore, de Verenigde Staten, Mexico, São Paulo en Las Vegas uiteindelijk naar Qatar en Abu Dhabi. Imola wordt genoemd als mogelijk alternatief voor de seizoensfinale.

Larry Perkins

Posts: 67.848

Om als eerste met de verkoop van start te kunnen gaan laat ik momenteel T-shirts maken met verschillende opschriften:
• “SINGAPORE 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
• “USA 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
• “MEXICO 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
• “BRASIL 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
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  • 1
  • 15 sep 2026 - 17:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (7)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.851

    Om als eerste met de verkoop van start te kunnen gaan laat ik momenteel T-shirts maken met verschillende opschriften:
    • “SINGAPORE 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “USA 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “MEXICO 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “BRASIL 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “LAS VEGAS 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “QATAR 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “ABU DHABI 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”
    • “IMOLA 2026, KIMI WORLD CHAMPION!”

    Het meeste daarvan kan straks dus worden weggegooid maar de productiekosten zijn superlaag doordat duizenden jonge Chinese kindertjes zich nu de blaren op hun vingertjes aan het naaien zijn.
    Ik ben dan wel een slecht mens, maar straks wel een stinkend rijk slecht mens. Je moet nou eenmaal keuzes maken in het leven…

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 17:46
    • Snork

      Posts: 23.114

      Helaas Larry, ik heb een adresje in Bangladesh gevonden waar het nog goedkoper kan. Wel erg slechte omstandigheden, maar ja, als ik het niet doe, dan wel iemand anders.
      Bij mij overigens geen t-shirts, maar gele Dries Roelvink zwemspido’s. Voor als tante Agaath weer kampioen wordt en DJ ome Joop weer losgaat.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 18:01
    • Larry Perkins

      Posts: 67.851

      Zie de krantenkoppen al voor me:
      "CHINA BRENGT TEXTIELBOOT BANGLADESH IN STRAAT VAN HORMUZ TOT ZINKEN!"

      En op de pagina Privé:
      "DJ OME JOOP OPGEVIST TUSSEN HOOP GELE SPEEDO'S!"

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 18:17
    • koppie toe

      Posts: 5.581

      Maar hoe zit dat nou met de ommekeer in Monza?
      Of toch maar 2027? ;)

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 19:37
    • Larry Perkins

      Posts: 67.851

      De T-shirts (of speedo's) gaan niet naar Monza @koppie toe, die GP is al geweest...

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 21:14
  • The Apex

    Posts: 468

    Het is pas over als het over is.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 19:48
    • schwantz34

      Posts: 42.914

      Er zijn idd nog vele Apexen te rijden, maar het moet wel heel raar lopen als Kimi niet als eerste de laatste Apex weet te nailen..

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 19:55

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 417
  • Podiums 14
  • Grand Prix 37
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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