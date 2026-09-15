Andrea Kimi Antonelli ligt op koers voor zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De twintigjarige Mercedes-coureur heeft na zijn achtste overwinning van het seizoen in Spanje al een voorsprong van 81 punten op George Russell. Daardoor kan de titelstrijd sneller beslist worden dan verwacht.

Met nog negen races en een sprint op de kalender begint de ontknoping steeds dichterbij te komen. Antonelli heeft momenteel 292 punten, terwijl Russell op 211 punten staat. De Italiaan heeft daardoor meerdere mogelijkheden om de wereldtitel mathematisch veilig te stellen.

Antonelli kan in Singapore al wereldkampioen worden

Het vroegst mogelijke moment voor Antonelli ligt in Singapore. Als hij in Azerbeidzjan maximaal scoort en Russell daar geen punten pakt, kan het verschil verder oplopen. Vervolgens kan Antonelli ook tijdens de sprintrace in Singapore belangrijke punten pakken. In het meest extreme scenario verlaat hij Marina Bay met een voorsprong van 164 punten, terwijl er daarna nog slechts 150 punten te verdienen zijn.

Een iets realistischer scenario is dat Antonelli in Baku de maximale score pakt en ook de sprint in Singapore wint. Daarmee kan hij een voorsprong van 139 punten opbouwen. De Mercedes-coureur hoeft dan op zondag in Singapore slechts twaalf punten te pakken om de wereldtitel definitief binnen te halen. Zelfs wanneer de kalender wordt ingekort van 23 naar 22 races, blijft Singapore het vroegst mogelijke moment waarop hij kampioen kan worden.

Titel waarschijnlijk later beslist

In de praktijk is de kans echter groot dat Russell en de andere concurrenten eveneens punten blijven verzamelen. Daardoor ligt het meer voor de hand dat Antonelli zijn eerste wereldtitel later in het seizoen veiligstelt. Interlagos wordt daarbij genoemd als een waarschijnlijk moment. Als races in Qatar en Abu Dhabi vanwege de onzekere situatie in de regio wegvallen, kan de Formule 1 uitwijken naar Europa.

Op dit moment zijn er nog maximaal 233 punten te verdienen. Russell kan daarmee maximaal op 444 punten uitkomen, waardoor Antonelli nog 153 punten nodig heeft om onafhankelijk van alle resultaten kampioen te worden. Ook als Russell alle resterende races zou winnen, heeft Antonelli voldoende marge om de titel te pakken. De resterende kalender voert de Formule 1 via Azerbeidzjan, Bahrein, Singapore, de Verenigde Staten, Mexico, São Paulo en Las Vegas uiteindelijk naar Qatar en Abu Dhabi. Imola wordt genoemd als mogelijk alternatief voor de seizoensfinale.