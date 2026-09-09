"Oud-wereldkampioen denkt niet dat Mercedes Antonelli voortrekt"

Volgens Nico Rosberg krijgen George Russell en Andrea Kimi Antonelli dezelfde kansen bij het team van Mercedes. Antonelli presteert vooralsnog veel beter dan zijn meer ervaren teamgenoot Russell, maar Rosberg stelt dat dit niet betekent dat de jonge Italiaan een voordeel krijgt.

Het team van Mercedes was afgelopen weekend in Monza weer oppermachtig in de Italiaanse Grand Prix. Russell en Antonelli vochten rondenlang om de koppositie, maar toen de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car koos na het stilvallen van Lance Stroll, maakte Mercedes een opvallende keuze. Russell bleef buiten, terwijl Antonelli naar binnen werd gehaald voor verse banden. Antonelli vocht zich naar voren, en haalde zijn teamgenoot in de absolute slotfase in.

Trekt Mercedes Antonelli voor?

Het was opvallend, want Mercedes leek hier Antonelli een voordeel te geven. Oud-wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg stelt dat er geen sprake is van een voorkeursbehandeling. Als dit wordt geopperd bij Sky Sports, is Rosberg duidelijk: "Nee, nee, nee, nee, ze hadden allebei gelijke kansen. Zo hoort het ook. Ze strijden immers om de wereldtitel."

'Russell kreeg de beste strategie'

Rosberg zegt dat het allemaal veel genuanceerder ligt, en suggereert dat Russell als raceleider het recht had op de eerste strategische keuze: "Binnen het team is het heel duidelijk. George ligt aan de leiding van de race, dus hij krijgt de beste strategie om zo snel mogelijk de finish te halen. Hij maakt de eerste keuze, ongeacht waar Kimi zich op de baan bevindt."

Het klinkt vreemd, want Russell leek juist niet de beste strategie te hebben op Monza. Volgens Rosberg wordt het voor Mercedes belangrijk om te laten zien dat dit wél de juiste keuze was: "Dat is wat Mercedes nu ook moet bevestigen: dat het op dat moment voor George het beste was om buiten te blijven en niet naar binnen te komen voor een nieuw setje mediumbanden. Als dat het geval is, dan is alles heel eenvoudig en eerlijk. George moet de beste strategie krijgen, dus dit moet ook de beste strategie zijn geweest."