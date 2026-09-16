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Verstappen krijgt ongelijk: "Hier kom je niet mee weg"

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Verstappen krijgt ongelijk: "Hier kom je niet mee weg"

Volgens oud-coureur Jolyon Palmer heeft Red Bull het juiste besluit genomen omtrent Max Verstappen in Madrid. Verstappen moest daar vlak na de start zijn positie teruggeven aan Lewis Hamilton, wat voor veel frustratie zorgde. Palmer denkt dat Verstappen anders een veel groter probleem had gehad.

Verstappen kende een aardige start op de nieuwe Madring, maar schoot in de eerste bocht rechtdoor. Naar eigen zeggen sneed hij de bocht af, omdat hij anders was gecrasht met Lewis Hamilton. De Britse Ferrari-coureur dacht hier vanzelfsprekend anders over, en vond dat Verstappen zijn plek moest teruggeven. De viervoudig wereldkampioen had echter op dat moment de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli ingehaald, en Red Bull vroeg hem om zijn positie op te geven. Mopperend liet Verstappen de Ferrari van Hamilton erlangs, en hij moest Antonelli dus ook laten gaan.

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'Hamilton had een geweldige start'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer denkt dat Red Bull de juiste keuze heeft gemaakt. In een analyse voor F1 TV geeft Palmer zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat hij terecht die positie teruggaf. Ik ben het hier wel eens met de beoordeling van Red Bull, want hij haalde Hamilton buiten de baan in. Eigenlijk is het vrij simpel."

Hamilton deed het volgens Palmer heel goed: "Lewis heeft ondertussen een geweldige start. Even leek het alsof hij helemaal aan de binnenkant zou duiken en misschien zelfs de koplopers zou aanvallen. Hij blijft gewoon verstandig in bocht één, maar op dat moment zit hij wel duidelijk voor Max."

Nam Verstappen het juiste besluit?

Palmer begrijpt dat Verstappen aan de kant ging, maar denkt ook dat de viervoudig wereldkampioen te vroeg een besluit nam: "Max zegt dat dat hem van de baan dwong. Ik vraag me alleen een beetje af of Max misschien aan de binnenkant van bocht twee had kunnen blijven."

De Britse analist plaatst zijn vraagtekens bij dat besluit: "Natuurlijk moet je zo'n beslissing in een split second nemen. Hij besluit uiteindelijk zelf om eruit te stappen. Maar daar ga je simpelweg nooit mee wegkomen."

monzaron

Posts: 1.169

Heb de beelden goed kunnen zien, Ham dook met snelheid in die bocht, waarop Verstappen reageerde om niet het bekende tikje te krijgen. Zeer slim gespeeld door Hamilton, en ook nog die zegt niets gezien te hebben.

  • 4
  • 16 sep 2026 - 16:28
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (6)

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  • Sander

    Posts: 2.036

    Ah Good Ol' Palmer on the spreekbuis again.

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 16:09
  • Need5Speed

    Posts: 4.526

    Nou, Hamilton heeft gezegd dat hij Max helemaal niet gezien had, en hij ging vol over de kerb.
    Maar misschien heeft Palmer iets anders gezien, in een ander universum of zo.

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 16:18
    • Need5Speed

      Posts: 4.526

      m.a.w. Max moest er wel uit stappen. Maar hij had de winst die hij daarmee maakte weer op moeten geven.

      Stel je voor dat je een bocht mag afsnijden als je eraf gedwongen wordt! Dan kunnen twee teammaats elkaar om de beurt eraf dwingen, de ander in de slipstream weer dichterbij laten komen en zo samen rondetijden neerzetten die ze anders niet zouden kunnen. Hoezo jojo-racen?

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 16:44
  • monzaron

    Posts: 1.169

    Heb de beelden goed kunnen zien, Ham dook met snelheid in die bocht, waarop Verstappen reageerde om niet het bekende tikje te krijgen. Zeer slim gespeeld door Hamilton, en ook nog die zegt niets gezien te hebben.

    • + 4
    • 16 sep 2026 - 16:28
  • Larry Perkins

    Posts: 67.860

    Iedereen wil zijn plasje weer kwijt, dus heb maar weer eens een enquête uit laten voeren. Wat blijkt? De meningen zijn verdeeld…

    Spoorsaboteurs pal achter Verstappen: "Max heeft verdomme gelijk."
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    Veertien verdachten Overasselt: "Max heeft verdomme gelijk.
    Kosovaarse ex-president Thaci geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Sportkoepel NOC-NSF geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Gloukh en Brandt: "Max heeft verdomme gelijk.
    Bijna de helft van de Nederlanders pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Belgische presentator Ben Crabbé geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Politiemensen die in dossier Lisa keken pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Instituut Clingendael geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Palestijnen uit Gaza pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    De uit Beekse Bergen ontsnapte kuifmangabey geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Veel pers bij training van Oranje pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Trainer Dick Schreuder en nieuweling Kaj Sierhuis pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Kroaten en het gevaarlijke Panama pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    AIVD geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Alle inwoners van Epe pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Drugslabs pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Lamine Yamal geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Ajax in het stadion van FC Volendam pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Bayern München en Lazio Roma geven Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
    Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Slachthuizen pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Het Britse Lagerhuis en Beertje Paddington pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
    Israël en Libanon geven Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
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    De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
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    Brian Brobbey geeft Verstappen géén gelijk: "Hier kom je niet mee weg."
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    De Pakistaanse premier Sharif pal achter Verstappen: “Max heeft verdomme gelijk.”
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    Gijs van Lennep was ‘NOS Journaal in Makkelijke Taal’ aan het kijken en besloot daarna zelf een nieuws-podcast te beginnen genaamd ‘Ongehoorde Gijs’. Daarom was Gijs niet bereikbaar voor een reactie…

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 17:16
    • Need5Speed

      Posts: 4.526

      Gijs weet zelf nog niet eens of hij nou hol of bol is. Daar kan je nis aan afleiden.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 17:23

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Team
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Ferrari
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Red Bull Racing
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Datum
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-
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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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