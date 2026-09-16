Volgens oud-coureur Jolyon Palmer heeft Red Bull het juiste besluit genomen omtrent Max Verstappen in Madrid. Verstappen moest daar vlak na de start zijn positie teruggeven aan Lewis Hamilton, wat voor veel frustratie zorgde. Palmer denkt dat Verstappen anders een veel groter probleem had gehad.

Verstappen kende een aardige start op de nieuwe Madring, maar schoot in de eerste bocht rechtdoor. Naar eigen zeggen sneed hij de bocht af, omdat hij anders was gecrasht met Lewis Hamilton. De Britse Ferrari-coureur dacht hier vanzelfsprekend anders over, en vond dat Verstappen zijn plek moest teruggeven. De viervoudig wereldkampioen had echter op dat moment de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli ingehaald, en Red Bull vroeg hem om zijn positie op te geven. Mopperend liet Verstappen de Ferrari van Hamilton erlangs, en hij moest Antonelli dus ook laten gaan.

'Hamilton had een geweldige start'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer denkt dat Red Bull de juiste keuze heeft gemaakt. In een analyse voor F1 TV geeft Palmer zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat hij terecht die positie teruggaf. Ik ben het hier wel eens met de beoordeling van Red Bull, want hij haalde Hamilton buiten de baan in. Eigenlijk is het vrij simpel."

Hamilton deed het volgens Palmer heel goed: "Lewis heeft ondertussen een geweldige start. Even leek het alsof hij helemaal aan de binnenkant zou duiken en misschien zelfs de koplopers zou aanvallen. Hij blijft gewoon verstandig in bocht één, maar op dat moment zit hij wel duidelijk voor Max."

Nam Verstappen het juiste besluit?

Palmer begrijpt dat Verstappen aan de kant ging, maar denkt ook dat de viervoudig wereldkampioen te vroeg een besluit nam: "Max zegt dat dat hem van de baan dwong. Ik vraag me alleen een beetje af of Max misschien aan de binnenkant van bocht twee had kunnen blijven."

De Britse analist plaatst zijn vraagtekens bij dat besluit: "Natuurlijk moet je zo'n beslissing in een split second nemen. Hij besluit uiteindelijk zelf om eruit te stappen. Maar daar ga je simpelweg nooit mee wegkomen."