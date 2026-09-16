Max Verstappen lijkt ook volgend jaar deel te kunnen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Vandaag werd de Formule 1-kalender voor volgend jaar gepresenteerd, en die clasht niet met de 24-uursrace op de Nürburgring. Toch zijn er een aantal hindernissen die moeten worden genomen.

Verstappen maakte dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurde een Mercedes-AMG GT3 die hij deelde met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Ze vochten lang mee om de zege, maar problemen op de zondagochtend zorgden ervoor dat ze ver terugzakten. Verstappen maakte er geen geheim van dat hij graag wilde terugkeren, maar of dat in 2027 mogelijk was, was lang onduidelijk.

Lichten op groen

Vandaag presenteerde de Formule 1 zijn kalender voor volgend jaar, en daar staat geen directe clash met de 24 uur van de Nürburgring op. De iconische race in de Duitse Eiffel wordt volgend jaar op 29 en 30 mei verreden, en op de Formule 1-kalender valt er dan een gat. Het is het vrije weekend tussen de Grands Prix van Canada en Monaco. De deur lijkt dus op een kier te staan voor een nieuwe deelname van Verstappen, maar het lijkt lastig te worden om deel te nemen aan de voorbereidende races.

Wat zorgt mogelijk voor problemen?

De kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring staan namelijk gepland in het weekend van 2 mei, wanneer de Grand Prix van Miami wordt verreden. Ook tijdens het weekend van de proloog heeft Verstappen een raceweekend op het programma staan in Australië.

Het is dan ook onduidelijk of Verstappen kan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Mogelijk wordt de kalender voor hem aangepast, iets wat vorig jaar ook gebeurde. Toen werden er een aantal NLS-races opgeschoven om ervoor te zorgen dat Verstappen toch aan de start kon verschijnen. Eerder stelde men op de Nürburgring al dat er voor volgend jaar een aantal mogelijkheden zijn om te schuiven, wat de deur weer open kan zetten voor Verstappen.

Nieuw avontuur?

Verstappen gaf verder al aan dat ook de 24 uur van Spa-Francorchamps op zijn wensenlijstje staat. Ook hier lijken alle lichten op groen te staan, want er is geen clash met de F1-kalender.