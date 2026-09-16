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Nieuw Nürburgring-avontuur lonkt voor Verstappen

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Nieuw Nürburgring-avontuur lonkt voor Verstappen

Max Verstappen lijkt ook volgend jaar deel te kunnen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Vandaag werd de Formule 1-kalender voor volgend jaar gepresenteerd, en die clasht niet met de 24-uursrace op de Nürburgring. Toch zijn er een aantal hindernissen die moeten worden genomen.

Verstappen maakte dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij bestuurde een Mercedes-AMG GT3 die hij deelde met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Ze vochten lang mee om de zege, maar problemen op de zondagochtend zorgden ervoor dat ze ver terugzakten. Verstappen maakte er geen geheim van dat hij graag wilde terugkeren, maar of dat in 2027 mogelijk was, was lang onduidelijk.

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Lichten op groen

Vandaag presenteerde de Formule 1 zijn kalender voor volgend jaar, en daar staat geen directe clash met de 24 uur van de Nürburgring op. De iconische race in de Duitse Eiffel wordt volgend jaar op 29 en 30 mei verreden, en op de Formule 1-kalender valt er dan een gat. Het is het vrije weekend tussen de Grands Prix van Canada en Monaco. De deur lijkt dus op een kier te staan voor een nieuwe deelname van Verstappen, maar het lijkt lastig te worden om deel te nemen aan de voorbereidende races.

Wat zorgt mogelijk voor problemen?

De kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring staan namelijk gepland in het weekend van 2 mei, wanneer de Grand Prix van Miami wordt verreden. Ook tijdens het weekend van de proloog heeft Verstappen een raceweekend op het programma staan in Australië.

Het is dan ook onduidelijk of Verstappen kan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Mogelijk wordt de kalender voor hem aangepast, iets wat vorig jaar ook gebeurde. Toen werden er een aantal NLS-races opgeschoven om ervoor te zorgen dat Verstappen toch aan de start kon verschijnen. Eerder stelde men op de Nürburgring al dat er voor volgend jaar een aantal mogelijkheden zijn om te schuiven, wat de deur weer open kan zetten voor Verstappen.

Nieuw avontuur?

Verstappen gaf verder al aan dat ook de 24 uur van Spa-Francorchamps op zijn wensenlijstje staat. Ook hier lijken alle lichten op groen te staan, want er is geen clash met de F1-kalender.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.177

    "Nieuw Nürburgring-avontuur lonkt voor Verstappen".

    Mss is Le Mans iets voor hem.
    Maar dat zal nog weleens hier komen te staan vermoed ik zo.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 13:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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