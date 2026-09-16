Verstappen onderweg naar Red Bull-fabriek voor belangrijke dag

Max Verstappen is onderweg naar het Verenigd Koninkrijk voor een drukke dag. De viervoudig wereldkampioen stapte zojuist in het vliegtuig op het vliegveld van Nice, en zal koers zetten naar Cranfield. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij eerst een bezoekje brengen aan de fabriek, waarna hij zal doorreizen naar het circuit van Silverstone.

Verstappen kende afgelopen weekend een sterke race op de gloednieuwe Madring. Hij startte op de derde plaats, en wist zich op te werken naar de tweede plaats. Het was zijn tweede podiumplaats op rij, en dat zorgde voor een goed gevoel bij Red Bull. Verstappen kan niet uitgebreid tot rust komen, want vandaag staan er weer een aantal belangrijke zaken op het programma.

Wat staat er vandaag op het programma?

Verstappen is rond 11:00 met zijn privéjet vertrokken vanaf het vliegveld van Nice. GPToday.net heeft begrepen dat hij onderweg is naar het vliegveld van Cranfield, wat vlak naast de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij zich hier eerst zal melden, en daar mogelijk plaats zal nemen in de simulator. Verstappen heeft echter nog meer op de planner staan, want hij moet zich later vandaag melden op het circuit van Silverstone.

Op de kartbaan van Silverstone staat vandaag het Red Bull-evenement 'Max vs 100'. Daar zal hij het vandaag opnemen tegen honderd karters, die allemaal hun best gaan doen om niet te worden ingehaald door Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zal achteraan starten, en krijgt dertig rondjes de tijd om de Red Bull-atleten, influencers en journalisten in te halen. Het evenement wordt live uitgezonden op Disney+, en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Wat gaat Verstappen morgen doen?

Of Verstappen daarna nog blijft hangen op Brits grondgebied, is nog niet bekend. Er staat nog geen terugvlucht gepland, en voor Red Bull staat er nog veel voorbereiding op het programma. In de komende weken wordt er geracet in Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Daarna zal Verstappen naar verwachting deelnemen aan een GT3-race met zijn eigen team op het circuit van Portimão. Dat zorgt er ook voor dat hij minder tijd heeft voor bijvoorbeeld simdagen.