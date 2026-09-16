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Verstappen onderweg naar Red Bull-fabriek voor belangrijke dag

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Verstappen onderweg naar Red Bull-fabriek voor belangrijke dag

Max Verstappen is onderweg naar het Verenigd Koninkrijk voor een drukke dag. De viervoudig wereldkampioen stapte zojuist in het vliegtuig op het vliegveld van Nice, en zal koers zetten naar Cranfield. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij eerst een bezoekje brengen aan de fabriek, waarna hij zal doorreizen naar het circuit van Silverstone.

Verstappen kende afgelopen weekend een sterke race op de gloednieuwe Madring. Hij startte op de derde plaats, en wist zich op te werken naar de tweede plaats. Het was zijn tweede podiumplaats op rij, en dat zorgde voor een goed gevoel bij Red Bull. Verstappen kan niet uitgebreid tot rust komen, want vandaag staan er weer een aantal belangrijke zaken op het programma.

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Wat staat er vandaag op het programma?

Verstappen is rond 11:00 met zijn privéjet vertrokken vanaf het vliegveld van Nice. GPToday.net heeft begrepen dat hij onderweg is naar het vliegveld van Cranfield, wat vlak naast de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij zich hier eerst zal melden, en daar mogelijk plaats zal nemen in de simulator. Verstappen heeft echter nog meer op de planner staan, want hij moet zich later vandaag melden op het circuit van Silverstone.

Op de kartbaan van Silverstone staat vandaag het Red Bull-evenement 'Max vs 100'. Daar zal hij het vandaag opnemen tegen honderd karters, die allemaal hun best gaan doen om niet te worden ingehaald door Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zal achteraan starten, en krijgt dertig rondjes de tijd om de Red Bull-atleten, influencers en journalisten in te halen. Het evenement wordt live uitgezonden op Disney+, en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Wat gaat Verstappen morgen doen?

Of Verstappen daarna nog blijft hangen op Brits grondgebied, is nog niet bekend. Er staat nog geen terugvlucht gepland, en voor Red Bull staat er nog veel voorbereiding op het programma. In de komende weken wordt er geracet in Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Daarna zal Verstappen naar verwachting deelnemen aan een GT3-race met zijn eigen team op het circuit van Portimão. Dat zorgt er ook voor dat hij minder tijd heeft voor bijvoorbeeld simdagen. 

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • schwantz34

    Posts: 42.921

    Max geeft zijn jetje weer van jetje...

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 12:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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