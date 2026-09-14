Lando Norris beleefde een frustrerende race op de nieuwe Madring. Hij leek af te stevenen op de zege, maar een verkeerd getimede pitstop onder de Virtual Safety Car deed hem de das om. Het zorgde voor frustratie, en Norris verloor zijn geduld toen hij er een vraag over kreeg in de mediapen.

Norris startte de Spaanse Grand Prix op de pole position nadat hij een geweldige ronde had gereden in de kwalificatie. Bij de start van de race wist hij aanvallen van Andrea Kimi Antonelli af te slaan en sloeg hij een groot gat. Toen Lance Stroll stilviel, en er voor een Virtual Safety Car werd gekozen, ging het echter mis. Norris was net de pit entry gepasseerd toen de VSC-fase inging, en hij zag zijn concurrenten wel stoppen. Norris moest een ronde wachten en verloor vervolgens veel tijd.

'Heb jij wel gekeken?'

Norris baalde, maar deed zijn best om zijn grootste frustratie te verbergen. Na afloop verloor hij in de mediapen zijn geduld toen hij voor de camera van Nova Sport werd gevraagd of hij iets anders had kunnen doen tijdens de Virtual Safety Car: "Hoe zag het eruit? Heb je de race wel gekeken?"

De verslaggever stelde dat hij de race heeft gekeken, maar Norris kon zich niet meer bedwingen: "Nee, dat heb je dus niet. Jij hebt de race niet gekeken. Ik was al voorbij de pitstraat, ik kon niets doen. Het was gewoon pech. Ik kon gewoon niets doen. Het is gewoon een stomme regel, niets meer dan dat."

'Het was best saai'

De verslaggever probeerde het gesprek nog te redden, en vroeg Norris naar zijn duel met Max Verstappen in de slotfase. De regerend wereldkampioen had er weinig zin in: "Er was geen gevecht. Je kunt hier gewoon niet inhalen. Het was best saai."

Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep. Hij kreeg het niet voor elkaar om Max Verstappen te passeren, en de zege ging naar Mercedes-coureur Antonelli.