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Norris haalt uit naar journalist: "Heb jij de race wel gekeken?"

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Norris haalt uit naar journalist: "Heb jij de race wel gekeken?"

Lando Norris beleefde een frustrerende race op de nieuwe Madring. Hij leek af te stevenen op de zege, maar een verkeerd getimede pitstop onder de Virtual Safety Car deed hem de das om. Het zorgde voor frustratie, en Norris verloor zijn geduld toen hij er een vraag over kreeg in de mediapen.

Norris startte de Spaanse Grand Prix op de pole position nadat hij een geweldige ronde had gereden in de kwalificatie. Bij de start van de race wist hij aanvallen van Andrea Kimi Antonelli af te slaan en sloeg hij een groot gat. Toen Lance Stroll stilviel, en er voor een Virtual Safety Car werd gekozen, ging het echter mis. Norris was net de pit entry gepasseerd toen de VSC-fase inging, en hij zag zijn concurrenten wel stoppen. Norris moest een ronde wachten en verloor vervolgens veel tijd.

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'Heb jij wel gekeken?'

Norris baalde, maar deed zijn best om zijn grootste frustratie te verbergen. Na afloop verloor hij in de mediapen zijn geduld toen hij voor de camera van Nova Sport werd gevraagd of hij iets anders had kunnen doen tijdens de Virtual Safety Car: "Hoe zag het eruit? Heb je de race wel gekeken?"

De verslaggever stelde dat hij de race heeft gekeken, maar Norris kon zich niet meer bedwingen: "Nee, dat heb je dus niet. Jij hebt de race niet gekeken. Ik was al voorbij de pitstraat, ik kon niets doen. Het was gewoon pech. Ik kon gewoon niets doen. Het is gewoon een stomme regel, niets meer dan dat."

'Het was best saai'

De verslaggever probeerde het gesprek nog te redden, en vroeg Norris naar zijn duel met Max Verstappen in de slotfase. De regerend wereldkampioen had er weinig zin in: "Er was geen gevecht. Je kunt hier gewoon niet inhalen. Het was best saai."

Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep. Hij kreeg het niet voor elkaar om Max Verstappen te passeren, en de zege ging naar Mercedes-coureur Antonelli.

The Wolf

Posts: 1.513

die verslaggever was gewoon in slaap gevallen, en dat kun je 'm eigenlijk ook niet kwalijk nemen

  • 8
  • 14 sep 2026 - 10:48
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

Reacties (10)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.154

    Lando heeft helemaal gelijk.
    Ik weet niet wat hij allemaal gezegd heeft, maar hij heeft wel gelijk.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 10:31
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.219

    Natuurlijk kon Norris niets anders doen. Beetje domme vraag. Het was overigens niet alleen dat hij niet meteen kon pitten. McLarens pitstop was dramatisch. Daarna bracht Mercedes de race van Russell volledig om zeep. Die vroeg het team meteen nadat Norris achter hem de pit uitkwam: "Is tis 'till the end?" "Negative..."

    Zoals hijzelf later ook al aangaf; hij had Norris makkelijk achter zich kunnen houden. Stiekem verdenk ik Mercedes ervan dat ze niet alles op alles zetten om hem te helpen bij het opkrabbelen. Wolff heeft zijn keuze duidelijk gemaakt. zIjn protégé moet kampioen worden.

    Op persoonlijk vlak ben ik blij met die keuze. Antonelli is een veel aimabeler persoon. Daardoor vermoed ik dat hij een heel groot kampioen in de breedte gaat worden. Breder gedragen dan Verstappen.

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 10:43
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      George had Lando makkelijk achter zich kunnen houden tot zijn mediums de geest zouden geven. Niemand reed lang op de mediums, dat is niet voor niks.

      Het alternatief was geweest om net als Leclerc niet te stoppen onder de VSC , en dan was hij waarschijnlijk ook vlak achter Leclerc geëindigd.

      • + 4
      • 14 sep 2026 - 10:52
    • RonHymer

      Posts: 372

      Wolff zijn ego is inderdaad zo groot dat de hele wereld wel even moet zien hoe goed zijn protoge is.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 10:59
    • The Wolf

      Posts: 1.513

      Ik heb niet veel met George Russell, maar heb ook wel sterk de indruk dat hij niet bepaald een voorkeurspositie geniet, tegenovergestelde. Antonelli is Toto's poster jongetje en hij is krampachtig bezig een Verstappen-achtig sprookje rondom hem te schrijven. Russell is leuk om wat punten bij te schrijven maar hij moet zeker geen sta-in-de-weg worden voor Kimi. Helaas voor George komen er nergens topstoeltjes vrij zodat hij z'n geluk elders kan beproeven, want deze weg gaat niet tot een titel leiden

      • + 4
      • 14 sep 2026 - 11:06
    • Beemerdude

      Posts: 8.478

      @Glasvezelcoureur; het was gewoon Norris z'n eigen schuld dat ie niet kon pitten bij de VSC. Dat krijg je als je met alle geweld 10 seconden bij de rest weg wilt rijden. 😉 Antonelli goed gereden, het is wel makkelijker dat ie met niemand in gevecht is buiten wat er in zijn eigen koppie gebeurt. 😎 Maar voorlopig doet ie alles goed in die oppermachtige Benz.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 11:58
  • The Wolf

    Posts: 1.513

    die verslaggever was gewoon in slaap gevallen, en dat kun je 'm eigenlijk ook niet kwalijk nemen

    • + 8
    • 14 sep 2026 - 10:48
  • Damon Hill

    Posts: 19.974

    Toch vind ik het de moeite waar om te zeggen: ik vind dat Norris na zijn titel echt is gegroeid. Hij lijkt als coureur echt sterker te zijn geworden en heeft nu wat vaker dat "wauw" effect. Dat pole rondje was daar slechts één voorbeeld van, want ik vind hem het hele seizoen al best indrukwekkend. In de eerste paar races was de McLaren nog niet zo goed, maar toch lijkt hij race in race uit het maximale eruit te halen.

    Eigenlijk vernederd hij Piastri keihard. De mensen die riepen dat Piastri beter is dan Norris hoor ik nu ook niet meer.

    • + 6
    • 14 sep 2026 - 11:42
    • MclarenTeam

      Posts: 120

      Helemaal eens. Op het moment rijdt hij Piastri helemaal zoek in de race. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe Verstappen dat doet.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:57
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.219

      Klopt, en ik was één van die mensen. 😄

      Neemt overigens niet weg dat ik Piastri in Norris' kampioensjaar ook echt beter vond.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 14:03

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2
Ferrari
346
3
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201
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Monza
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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