De Formule 1 heeft de racekalender voor het komende seizoen gepubliceerd. De kalender telt zoals verwacht 24 races en tien sprintraces. Zoals eerder werd verwacht is het aantal sprints uitgebreid, en de meest opvallende sprintrace zal volgend jaar worden verreden door de straten van Monaco.
De Formule 1 wachtte zeer lang met het publiceren van de nieuwe kalender voor het komende seizoen. Vandaag hebben de FIA en de Formule 1 de kalender voor volgend jaar gepubliceerd, en het seizoen zal starten in Bahrein. Bij deze race zal er direct een sprint worden verreden, later in het jaar zal er worden gesprint in Australië, Japan, Canada, Monaco, Silverstone, Monza, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi. Dat betekent dus ook dat het seizoen zal worden afgesloten met een dubbele sprintrace.
Risico's op de kalender
Het seizoen moet beginnen in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar of dat doorgaat, is nog maar de vraag. Dit jaar werden deze races van de kalender geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De F1-organisatie lijkt er dus vertrouwen in te hebben dat deze wedstrijden doorgaan.
Wat is er verder anders?
Zandvoort en Barcelona staan volgend jaar niet meer op de kalender. De Dutch Grand Prix werd dit seizoen voor het laatst verreden, terwijl Barcelona gaat rouleren met het circuit van Spa-Francorchamps. De Belgische Grand Prix staat gepland voor 25 juli. De teruggekeerde Portugese Grand Prix staat gepland voor 20 juni, terwijl de Turkse Grand Prix op het circuit van Istanbul Park wordt verreden op 3 oktober.
Zoals verwacht is het aantal sprintraces uitgebreid van zes naar tien. De F1-top heeft bedacht om het seizoen te starten en te eindigen met een sprintrace. In Qatar en Abu Dhabi worden er ook sprints verreden, waarmee men dus hoopt op een spetterend einde van het seizoen.
Save the date 🗓️— FIA (@fia) September 16, 2026
The 2027 FIA Formula One World Championship Calendar is here 🏁
The Portuguese Grand Prix and Turkish Grand Prix return to the calendar, while the number of Sprint events increases to 10!
22 countries. 24 Grands Prix. 10 Sprints. One World Championship 🏆#FIA… pic.twitter.com/n5HWJDCqF8
Reacties (1)Login om te reageren
Posts: 21.175
Ze gaan hun gang maar hoor, ik kijk toch niet....ook niet naar de race op zondag, dan moet/ga ik naar de meubelboulevard omdat dat spannender is....lekker naar die jonge dames van 'n jaar of 60 loeren.