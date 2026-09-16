De Formule 1 heeft de racekalender voor het komende seizoen gepubliceerd. De kalender telt zoals verwacht 24 races en tien sprintraces. Zoals eerder werd verwacht is het aantal sprints uitgebreid, en de meest opvallende sprintrace zal volgend jaar worden verreden door de straten van Monaco.

De Formule 1 wachtte zeer lang met het publiceren van de nieuwe kalender voor het komende seizoen. Vandaag hebben de FIA en de Formule 1 de kalender voor volgend jaar gepubliceerd, en het seizoen zal starten in Bahrein. Bij deze race zal er direct een sprint worden verreden, later in het jaar zal er worden gesprint in Australië, Japan, Canada, Monaco, Silverstone, Monza, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi. Dat betekent dus ook dat het seizoen zal worden afgesloten met een dubbele sprintrace.

Risico's op de kalender

Het seizoen moet beginnen in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar of dat doorgaat, is nog maar de vraag. Dit jaar werden deze races van de kalender geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De F1-organisatie lijkt er dus vertrouwen in te hebben dat deze wedstrijden doorgaan.

Wat is er verder anders?

Zandvoort en Barcelona staan volgend jaar niet meer op de kalender. De Dutch Grand Prix werd dit seizoen voor het laatst verreden, terwijl Barcelona gaat rouleren met het circuit van Spa-Francorchamps. De Belgische Grand Prix staat gepland voor 25 juli. De teruggekeerde Portugese Grand Prix staat gepland voor 20 juni, terwijl de Turkse Grand Prix op het circuit van Istanbul Park wordt verreden op 3 oktober.

Zoals verwacht is het aantal sprintraces uitgebreid van zes naar tien. De F1-top heeft bedacht om het seizoen te starten en te eindigen met een sprintrace. In Qatar en Abu Dhabi worden er ook sprints verreden, waarmee men dus hoopt op een spetterend einde van het seizoen.