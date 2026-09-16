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F1-top verrast met nieuwe kalender: sprintrace in Monaco

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F1-top verrast met nieuwe kalender: sprintrace in Monaco

De Formule 1 heeft de racekalender voor het komende seizoen gepubliceerd. De kalender telt zoals verwacht 24 races en tien sprintraces. Zoals eerder werd verwacht is het aantal sprints uitgebreid, en de meest opvallende sprintrace zal volgend jaar worden verreden door de straten van Monaco.

De Formule 1 wachtte zeer lang met het publiceren van de nieuwe kalender voor het komende seizoen. Vandaag hebben de FIA en de Formule 1 de kalender voor volgend jaar gepubliceerd, en het seizoen zal starten in Bahrein. Bij deze race zal er direct een sprint worden verreden, later in het jaar zal er worden gesprint in Australië, Japan, Canada, Monaco, Silverstone, Monza, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi. Dat betekent dus ook dat het seizoen zal worden afgesloten met een dubbele sprintrace.

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Risico's op de kalender

Het seizoen moet beginnen in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar of dat doorgaat, is nog maar de vraag. Dit jaar werden deze races van de kalender geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De F1-organisatie lijkt er dus vertrouwen in te hebben dat deze wedstrijden doorgaan.

Wat is er verder anders?

Zandvoort en Barcelona staan volgend jaar niet meer op de kalender. De Dutch Grand Prix werd dit seizoen voor het laatst verreden, terwijl Barcelona gaat rouleren met het circuit van Spa-Francorchamps. De Belgische Grand Prix staat gepland voor 25 juli. De teruggekeerde Portugese Grand Prix staat gepland voor 20 juni, terwijl de Turkse Grand Prix op het circuit van Istanbul Park wordt verreden op 3 oktober.

Zoals verwacht is het aantal sprintraces uitgebreid van zes naar tien. De F1-top heeft bedacht om het seizoen te starten en te eindigen met een sprintrace. In Qatar en Abu Dhabi worden er ook sprints verreden, waarmee men dus hoopt op een spetterend einde van het seizoen.

F1 Nieuws

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.175

    Ze gaan hun gang maar hoor, ik kijk toch niet....ook niet naar de race op zondag, dan moet/ga ik naar de meubelboulevard omdat dat spannender is....lekker naar die jonge dames van 'n jaar of 60 loeren.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 11:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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