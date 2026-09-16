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Verstappen moet aan de bak: Deze karters moet hij verslaan op Silverstone

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Verstappen moet aan de bak: Deze karters moet hij verslaan op Silverstone

Max Verstappen staat woensdag voor een wel heel bijzondere uitdaging. De viervoudig wereldkampioen neemt het op Silverstone op tegen maar liefst honderd karters tijdens het evenement 'Max vs 100'. De Nederlander moet in dertig ronden zien af te rekenen met een enorme groep tegenstanders.

Het evenement wordt live gestreamd op Disney+ en vindt plaats op een speciaal voor de gelegenheid gebouwd circuit op Silverstone. De honderd deelnemers vormen een opvallende mix van atleten, streamers, contentmakers, motorsportpersoonlijkheden en fans. Hun gezamenlijke doel: Verstappen zo lang mogelijk achter zich houden.

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Verstappen weet nog niet wat hem te wachten staat

Verstappen weet zelf naar eigen zeggen nog niet precies hoe de uitdaging eruit gaat zien. "Ik kom gewoon opdagen en ga een leuke tijd hebben. We zien wel hoe het loopt, want het zijn natuurlijk heel veel mensen", vertelde de Red Bull Racing-coureur eerder.

De Nederlander verwacht in ieder geval een lastige opgave. "Vanaf de laatste plek starten wordt een uitdaging, maar ik hoop dat ik ze allemaal kan inhalen. Op dit moment weet ik eigenlijk nog niet eens precies wat het format is. Ik kom gewoon opdagen en doe mijn ding", aldus Verstappen.

Opvallende mix van deelnemers

Onder de honderd deelnemers zitten enkele bekende namen uit de wereld van sport en entertainment. Zo doen skateboarder Leticia Bufoni, tienkampwereldkampioen Leo Neugebauer, klifduikers Molly Carlson en Aidan Heslop, klimmer Janja Garnbret en motorcoureur Billy Bolt mee. Ook stuntrijder Sarah Lezito en endurorijder Pol Tarrés behoren tot het deelnemersveld.

Daarnaast verschijnen er tal van bekende streamers en contentmakers aan de start. Onder anderen TheGrefg, Caedrel, TheDonato, iiTzTimmy, Qucee, TechnoGamerz en ExtraEmily nemen het op tegen Verstappen. Ook F1-verslaggever Nate Saunders, motorsportpresentatrice Bea Eguiraun en verschillende andere autosport- en sportjournalisten behoren tot de deelnemers. Het doel blijft voor iedereen hetzelfde: de viervoudig wereldkampioen gezamenlijk van zich afhouden.

Deze karters moet Verstappen onder andere verslaan op Silverstone

  1. Zac Alsop – YouTuber
  2. Tyrique Hyde – Streamer
  3. Queen B – Motorsportmaker
  4. Pieface23 – Contentmaker
  5. TGFBro – YouTuber
  6. Manny – YouTuber
  7. Dantic – Contentmaker
  8. Amber Gill – Tv-persoonlijkheid
  9. Stungpegg – Sportpresentatrice
  10. Bash The Entertainer – Contentmaker
  11. Developer Adam – Contentmaker
  12. Kalia Lai – Atleet en contentmaker
  13. James Doyle – Contentmaker
  14. Drift Games – Driftcoureur
  15. GoKartGod – Kartmaker
  16. Larry Chen – Autofotograaf
  17. Neo Yau – Acteur en contentmaker
  18. Mike Dokas – TikTok-maker
  19. AustrianKiwi – Komiek
  20. Nathan Lust – Contentmaker
  21. Tettrem – Streamer
  22. Mars – Extreme-sportmaker
  23. Pamkutya – Contentmaker
  24. Roberts Vītols – Contentmaker
  25. Paky TWC – YouTuber
  26. Enis Kirazoğlu – Contentmaker
  27. Karol Zdęba – YouTuber
  28. Vale Sulca – Contentmaker
  29. German Rodezel – Contentmaker
  30. Pableke – Contentmaker
  31. Josh Richards – Ondernemer en contentmaker
  32. Si Hyun Park – Driftcoureur
  33. John-Marc van Wyk – Contentmaker
  34. Dyler – Artiest en contentmaker
  35. Nnnurdaylet – Contentmaker
  36. Julia Haller – Contentmaker
  37. Wirtual – Contentmaker
  38. Daniel Ahola – Contentmaker
  39. Gabs Djay – Motorsportmaker
  40. Joe Tasker – Presentator
  41. Bella James – Contentmaker
  42. Juank Perez – Contentmaker
  43. Fresia Aria – Voetbalverslaggever
  44. Nate Saunders – F1-verslaggever
  45. Jakidale – YouTuber
  46. Sporttouchen – Contentmaker
  47. Bea Eguiraun – Motorsportpresentatrice
  48. TheGrefg – Streamer
  49. Caedrel – Streamer
  50. TheDonato – Streamer
  51. Helydia – Streamer
  52. MoveMind – Streamer
  53. Jonathan Amaral – Esporter
  54. RDJavi – Streamer
  55. TechnoGamerz – Gaming-maker
  56. Amar – Streamer
  57. Nugato – Streamer
  58. iiTzTimmy – Gamer en streamer
  59. Qucee – Streamer en YouTuber
  60. Leticia Bufoni – Skateboarder
  61. Sarah Lezito – Stuntrijder
  62. Arda Saatçi – Ultra-atleet
  63. Lethal Shooter – NBA-coach
  64. Janja Garnbret – Klimmer
  65. Leo Neugebauer – Tienkamper
  66. Molly Carlson – Klifduiker
  67. Matt Jones – Mountainbiker
  68. Billy Bolt – Motorcoureur
  69. Aidan Heslop – Klifduiker
  70. Pol Tarrés – Endurorijder
  71. Tommo McCluskey – Motorsportpresentator
  72. Taylor Serage – Contentmaker
  73. Joseph Brophy – Sportjournalist
  74. Supercar Blondie – Automedia-ondernemer
  75. Shreeman Legend – Streamer en YouTuber
  76. Shredded Fox – YouTuber
  77. Molly Marsh – Influencer
  78. Mélanie Buffetaud – Parkour-atleet
  79. Jojo Sim – Contentmaker
  80. MrCarSounds – Contentmaker
  81. ExtraEmily – Streamer
  82. Henry Robert Williams – Sportjournalist
  83. Charles Poujade – Parkour-atleet
  84. Austin Sprinz – Contentmaker

 

vroegerwasallesbeter

Posts: 30

@pietje bell
stoer hoor om als een stalker over te komen die denkt dat hij alles over de verstappens maar moet plaatsen. nieuws bericht moet plaatsen omdat jij denkt dat jij dat moet doen. stoer hoor. ventje

  • 7
  • 16 sep 2026 - 10:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (24)

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  • The Wolf

    Posts: 1.536

    ... en 'n surprise appearance van Tante Agaath, kantklos-atleet

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 08:48
    • koppie toe

      Posts: 5.583

      Gelukkig, toch nog een bekende naam.
      Ken geen van allen.

      • + 5
      • 16 sep 2026 - 08:52
    • Snork

      Posts: 23.117

      DJ ome Joop zit er ook incognito tussen. Met gele speedo, maar daar zit een raceoverall overheen. Ome Joop weet zich breed te maken en tante Agaath neemt gewoon haar handtasje mee. Reken maar dat ze daarmee gaat meppen als Max er voorbij wilt gaan.
      Het wordt een dolle boel.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 09:30
    • snailer

      Posts: 34.785

      SennaS zit er ook tussen gemoffeld. Die wil Verstappen er af rammen. Enige doel.

      • + 4
      • 16 sep 2026 - 10:18
    • Regenrace

      Posts: 2.946

      Dacht even dat ik Ben Saunders voorbij zag komen, maar die heeft afgezegd

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 10:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.175

      Oh, kon Ben niet dan?

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:12
  • shakedown

    Posts: 2.016

    de enige zie ik ken is supercar blondie en dat is een zwaar irritante dame...

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 09:16
    • shakedown

      Posts: 2.016

      En gelukkig hebben ze allemaal een helm op...

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 09:16
  • nr 76

    Posts: 7.607

    Ik heb het lijstje even doorgenomen, maar indrukwekkend, hoor!!

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 09:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.175

      De top van de kartwereld.
      Max gaat hier 'n flinke kluif aan krijgen hoor.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:14
  • Housmans

    Posts: 589

    Nou leuk al die namen, maar wat echt belangrijk is;

    Hoe zijn al deze personen naar Silverstone gevlogen?
    Waar hebben ze hun yacht ondertussen aangemeerd?
    En vooral; wat doet hun partner terwijl ze hier aan het karten zijn?
    /S

    • + 5
    • 16 sep 2026 - 09:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.736

      Stoer om onder een artikel waar ik niet heb gereageerd
      mij even te kakken te zetten.
      Als dat is waar jij op kickt en je plezier uithaalt, ga je gang knul.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 10:24
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 30

      @pietje bell
      stoer hoor om als een stalker over te komen die denkt dat hij alles over de verstappens maar moet plaatsen. nieuws bericht moet plaatsen omdat jij denkt dat jij dat moet doen. stoer hoor. ventje

      • + 7
      • 16 sep 2026 - 10:34
    • Klus

      Posts: 2.467

      Iemand voelt zich aangesproken lol.

      • + 6
      • 16 sep 2026 - 10:35
    • WickieDeViking

      Posts: 1.442

      "Als dat is waar jij op kickt en je plezier uithaalt, ga je gang knul."

      Zegt iemand die erop kickt om Kelly Piquet te stalken en omlaag te halen.

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 10:53
  • Edgar

    Posts: 1.784

    Supercar Blondie, die mag gelijk de bandenstapel in....

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 09:41
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.215

    Lethal Shooter heeft hopelijk onboard beelden

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 10:02
    • schwantz34

      Posts: 42.915

      Omdat Lethal Shooter gigantisch gaat squirten door al die kartvibraties? ;)

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.175

    "Ik heb ze persoonlijk uitgezocht omdat ik niet af wil gaan met proffesionele karters waarvan nu al vaststaat dat ik van hun niet kan winnen....nog niet na drie dagen karten.
    Sommigen wilden niet op komen dagen, maar na 'n gesprek met m'n vader kwamen ze toch....pa kan best wel dwingend zijn dacht ik zo"....aldus Max.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 10:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.175

      Proffesionele had mss professionele moeten zijn.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 10:37
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.447

    Contentmaker en disney + , dat zegt toch genoeg?

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 10:08
  • Pietje Bell

    Posts: 36.736

    Max aan het woord over vandaag:

    www.instagram.com/p/DdUc2IGvFLp/

    Tsolov en deelnemers aan het woord:

    www.instagram.com/p/DdUbm50CTNq/

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 11:14

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Bahrein
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1 - 3 mei
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5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Spa-Francorchamps
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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