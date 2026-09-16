Max Verstappen staat woensdag voor een wel heel bijzondere uitdaging. De viervoudig wereldkampioen neemt het op Silverstone op tegen maar liefst honderd karters tijdens het evenement 'Max vs 100'. De Nederlander moet in dertig ronden zien af te rekenen met een enorme groep tegenstanders.

Het evenement wordt live gestreamd op Disney+ en vindt plaats op een speciaal voor de gelegenheid gebouwd circuit op Silverstone. De honderd deelnemers vormen een opvallende mix van atleten, streamers, contentmakers, motorsportpersoonlijkheden en fans. Hun gezamenlijke doel: Verstappen zo lang mogelijk achter zich houden.

Verstappen weet nog niet wat hem te wachten staat

Verstappen weet zelf naar eigen zeggen nog niet precies hoe de uitdaging eruit gaat zien. "Ik kom gewoon opdagen en ga een leuke tijd hebben. We zien wel hoe het loopt, want het zijn natuurlijk heel veel mensen", vertelde de Red Bull Racing-coureur eerder.

De Nederlander verwacht in ieder geval een lastige opgave. "Vanaf de laatste plek starten wordt een uitdaging, maar ik hoop dat ik ze allemaal kan inhalen. Op dit moment weet ik eigenlijk nog niet eens precies wat het format is. Ik kom gewoon opdagen en doe mijn ding", aldus Verstappen.

Opvallende mix van deelnemers

Onder de honderd deelnemers zitten enkele bekende namen uit de wereld van sport en entertainment. Zo doen skateboarder Leticia Bufoni, tienkampwereldkampioen Leo Neugebauer, klifduikers Molly Carlson en Aidan Heslop, klimmer Janja Garnbret en motorcoureur Billy Bolt mee. Ook stuntrijder Sarah Lezito en endurorijder Pol Tarrés behoren tot het deelnemersveld.

Daarnaast verschijnen er tal van bekende streamers en contentmakers aan de start. Onder anderen TheGrefg, Caedrel, TheDonato, iiTzTimmy, Qucee, TechnoGamerz en ExtraEmily nemen het op tegen Verstappen. Ook F1-verslaggever Nate Saunders, motorsportpresentatrice Bea Eguiraun en verschillende andere autosport- en sportjournalisten behoren tot de deelnemers. Het doel blijft voor iedereen hetzelfde: de viervoudig wereldkampioen gezamenlijk van zich afhouden.

Deze karters moet Verstappen onder andere verslaan op Silverstone