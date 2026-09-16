Max Verstappen staat vandaag in Silverstone voor een bijzondere uitdaging. De viervoudig wereldkampioen kruipt vandaag achter het stuur van een kart, en gaat zijn best doen om honderd (!) andere karters te verslaan tijdens een speciaal Red Bull-evenement. Het hele spektakel is vandaag ook live te volgen.

Verstappen gaat vandaag terug naar zijn roots, en zal weer achter het stuur kruipen van een kart. Red Bull heeft namelijk een speciaal evenement bedacht, waarbij sporters, journalisten en influencers de kans krijgen om de degens te kruisen met Verstappen. Op het circuit van Silverstone wordt 'Max vs 100' gehouden, en de taak voor Verstappen is eenvoudig: iedereen inhalen.

Tegen wie neemt Verstappen het op?

Verstappen maakte in de afgelopen maanden al de nodige uitstapjes naar de GT3-racerij, en zal vandaag gaan karten. Op het circuit van Silverstone hebben zich sinds gisteren honderd andere karters verzameld, die worden voorbereid op een race tegen Verstappen. Het veld bestaat niet uit professionele coureurs of karters, wat het voor Verstappen wat makkelijker maakt. Red Bull heeft atleten uit andere disciplines, journalisten en veel influencers uitgenodigd. Vanuit Nederland zijn influencer en rapper Qucee en ESPN-journaliste Fresia Cousino Arias geselecteerd.

Hoe ziet de race eruit?

De karters hebben zich in groepen gemeld op het circuit, waar ze sinds gisteren worden voorbereid door Red Bull. Ze zijn verdeeld in twee groepen, en werken trainingen, kwalificaties en sprintraces om een startopstelling te bepalen. Verstappen zal achter de honderd karters starten, en zodra hij iemand heeft ingehaald, is deze karter geëlimineerd. Het is dus niet zo dat Verstappen de hele race de baan zal delen met honderd andere coureurs.

De race zelf duurt dertig rondjes en anders maximaal 75 minuten. Om het Verstappen niet te makkelijk te maken, mogen de honderd karters tijdens de eerste helft van de race per persoon één keer een shortcut nemen. Verstappen mag dit één keer doen tijdens de tweede helft van de race. Alle karts zijn identiek en ze wegen allemaal minimaal 85 kilo. Tijdens de race kan Verstappen via een boordradio communiceren met alle karters, wat ook te horen zal zijn voor het publiek thuis op de bank.

Hulp van Lindblad

Wie denkt dat het een makkie gaat worden voor Verstappen, heeft het mis. De karters zijn zo goed mogelijk voorbereid op het evenement, en kregen gisteren bezoek van Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. De Brit heeft ze wat tips en tricks gegeven, maar zal vandaag waarschijnlijk niet aanwezig zijn op Silverstone. Hij komt vandaag namelijk in actie tijdens een bandentest op het circuit van Imola.

Hoe heeft Verstappen zich voorbereid?

Verstappen heeft er in ieder geval zin in: "Het wordt behoorlijk hectisch, tegen honderd mensen racen wordt een zware klus. Ik heb in de afgelopen jaren niet veel gekart, vanwege de Formule 1 en mijn GT-races. Het is altijd leuk om er weer eens heen te gaan en er een leuke tijd van te maken."

Veel voorbereiding had Verstappen niet nodig: "Ik heb van mijn vierde tot mijn vijftiende in de karts gereden, dus voor mij zijn er geen excuses om te zeggen 'oh, ik heb meer training nodig', of 'ik heb meer tijd nodig'. Als ik daar ben, is het gewoon een kwestie van het circuit leren kennen en wennen aan de grip van de karts, en dat is het. Veel meer kan ik niet doen, maar ik weet zeker dat sommigen van hen ook heel snel zullen zijn."

Waar is het event te zien?

Het evenement Max vs 100 wordt vandaag live uitgezonden op Disney+ en op ESPN Watch met ESPN Premium. De race zal ongeveer een uur duren, en zal daarna worden herhaald op ESPN. Voor Verstappen is het een fijn uitstapje, alvorens hij zich zal focussen op de Grand Prix van Azerbeidzjan van volgende week.