user icon
icon

Verstappen staat vandaag voor extreme uitdaging

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen staat vandaag voor extreme uitdaging

Max Verstappen staat vandaag in Silverstone voor een bijzondere uitdaging. De viervoudig wereldkampioen kruipt vandaag achter het stuur van een kart, en gaat zijn best doen om honderd (!) andere karters te verslaan tijdens een speciaal Red Bull-evenement. Het hele spektakel is vandaag ook live te volgen.

Verstappen gaat vandaag terug naar zijn roots, en zal weer achter het stuur kruipen van een kart. Red Bull heeft namelijk een speciaal evenement bedacht, waarbij sporters, journalisten en influencers de kans krijgen om de degens te kruisen met Verstappen. Op het circuit van Silverstone wordt 'Max vs 100' gehouden, en de taak voor Verstappen is eenvoudig: iedereen inhalen.

Meer over Max Verstappen Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

Tegen wie neemt Verstappen het op?

Verstappen maakte in de afgelopen maanden al de nodige uitstapjes naar de GT3-racerij, en zal vandaag gaan karten. Op het circuit van Silverstone hebben zich sinds gisteren honderd andere karters verzameld, die worden voorbereid op een race tegen Verstappen. Het veld bestaat niet uit professionele coureurs of karters, wat het voor Verstappen wat makkelijker maakt. Red Bull heeft atleten uit andere disciplines, journalisten en veel influencers uitgenodigd. Vanuit Nederland zijn influencer en rapper Qucee en ESPN-journaliste Fresia Cousino Arias geselecteerd.

Hoe ziet de race eruit?

De karters hebben zich in groepen gemeld op het circuit, waar ze sinds gisteren worden voorbereid door Red Bull. Ze zijn verdeeld in twee groepen, en werken trainingen, kwalificaties en sprintraces om een startopstelling te bepalen. Verstappen zal achter de honderd karters starten, en zodra hij iemand heeft ingehaald, is deze karter geëlimineerd. Het is dus niet zo dat Verstappen de hele race de baan zal delen met honderd andere coureurs.

De race zelf duurt dertig rondjes en anders maximaal 75 minuten. Om het Verstappen niet te makkelijk te maken, mogen de honderd karters tijdens de eerste helft van de race per persoon één keer een shortcut nemen. Verstappen mag dit één keer doen tijdens de tweede helft van de race. Alle karts zijn identiek en ze wegen allemaal minimaal 85 kilo. Tijdens de race kan Verstappen via een boordradio communiceren met alle karters, wat ook te horen zal zijn voor het publiek thuis op de bank.

Hulp van Lindblad

Wie denkt dat het een makkie gaat worden voor Verstappen, heeft het mis. De karters zijn zo goed mogelijk voorbereid op het evenement, en kregen gisteren bezoek van Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. De Brit heeft ze wat tips en tricks gegeven, maar zal vandaag waarschijnlijk niet aanwezig zijn op Silverstone. Hij komt vandaag namelijk in actie tijdens een bandentest op het circuit van Imola.

Hoe heeft Verstappen zich voorbereid?

Verstappen heeft er in ieder geval zin in: "Het wordt behoorlijk hectisch, tegen honderd mensen racen wordt een zware klus. Ik heb in de afgelopen jaren niet veel gekart, vanwege de Formule 1 en mijn GT-races. Het is altijd leuk om er weer eens heen te gaan en er een leuke tijd van te maken."

Veel voorbereiding had Verstappen niet nodig: "Ik heb van mijn vierde tot mijn vijftiende in de karts gereden, dus voor mij zijn er geen excuses om te zeggen 'oh, ik heb meer training nodig', of 'ik heb meer tijd nodig'.  Als ik daar ben, is het gewoon een kwestie van het circuit leren kennen en wennen aan de grip van de karts, en dat is het. Veel meer kan ik niet doen, maar ik weet zeker dat sommigen van hen ook heel snel zullen zijn."

Waar is het event te zien?

Het evenement Max vs 100 wordt vandaag live uitgezonden op Disney+ en op ESPN Watch met ESPN Premium. De race zal ongeveer een uur duren, en zal daarna worden herhaald op ESPN. Voor Verstappen is het een fijn uitstapje, alvorens hij zich zal focussen op de Grand Prix van Azerbeidzjan van volgende week.

shakedown

Posts: 2.016

En hoe laat????

  • 1
  • 16 sep 2026 - 09:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 2.016

    En hoe laat????

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 09:19
    • Dreumeltje

      Posts: 37

      De live-uitzending van Max vs 100 met Max Verstappen begint op woensdag 16 september 2026 om 17:00 uur Nederlandse tijd (de start van de race zelf is om 19:00 uur of 18:00 uur BST/17:00 uur UTC afhankelijk van de exacte uitzendstart; de livestream start om 17:00 uur). Je kunt dit evenement live bekijken via Disney+ of ESPN.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:00

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar