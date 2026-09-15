user icon
icon

'Vasseur dwong Hamilton te stoppen na crash'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Vasseur dwong Hamilton te stoppen na crash'

Volgens nieuwe geruchten zou Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur Lewis Hamilton hebben gedwongen om te stoppen in de derde vrije training in Madrid. Hamilton reed daar door met een beschadigde auto, wat tegen de regels is. Hamilton kwam goed weg en kreeg geen straf voor het incident.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kende een lastig weekend op de gloednieuwe Madring. In de eerste twee vrije trainingen ging het wel aardig, maar in de derde vrije training maakte hij een fout en schoof hij rechtdoor de muur in. Er werd met een rode vlag gezwaaid, maar Hamilton reed achteruit en probeerde zijn weg te vervolgen. Zijn race-engineer probeerde hem duidelijk te maken om te stoppen, maar Hamilton wilde niet luisteren. Uiteindelijk parkeerde hij zijn auto toch langs de baan. In de race op zondag viel hij vervolgens uit met remproblemen.

Meer over Lewis Hamilton Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep

Wat deed Vasseur?

Het leek erop dat Hamilton stopte nadat de FIA  aan Ferrari had gevraagd om te stoppen. In de podcast Paddock Access stelt F1-verslaggever Jacky Martens dat er meer aan de hand was: "Op een gegeven moment zagen we dat hij de auto naast de baan parkeerde. Van wat ik heb gehoord, meldde teambaas Fred Vasseur zich op de radio, en zei hij: 'Je zet de auto nu stil.'"

Waarom werd het radiobericht niet uitgezonden?

Het is een opmerkelijke bewering, want op de onboardbeelden is dit radioverkeer niet te horen. Ook het tv-publiek hoorde dit niet, maar volgens Martens is dat niet vreemd: "We hebben dat niet gehoord in de uitzending. Hij deed het pas toen Vasseur zich ermee ging bemoeien. Anders zou hij het niet hebben gedaan, want hij luisterde niet naar zijn engineer."

"Vasseur was ineens zo van: 'Genoeg is genoeg'. Maar de teambazen hebben allemaal een knop waarmee ze kunnen kiezen dat het niet wordt uitgezonden. We hebben hier immers niets van gehoord. Ik denk dat daar bepaalde regels over zijn. Je kan niet alles blokkeren."

Glasvezelcoureur

Posts: 1.222

Hamilton gaat in principe perfect op in het systeem van Ferrari. In het begin snel lijken, maar als het echt ergens om gaat te traag. De man kan echt nog een portje sturen, maar is duidelijk over the hill. Deze actie met de kapotte bolide en race-engineeer liet ook de alom bekende Hamilton-arroga... [Lees verder]

  • 8
  • 15 sep 2026 - 10:25
F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 2.030

    Je zet de auto nu stil. Genoeg is genoeg.
    Goede tekst voor een exit gesprek.

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 10:24
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.222

    Hamilton gaat in principe perfect op in het systeem van Ferrari. In het begin snel lijken, maar als het echt ergens om gaat te traag. De man kan echt nog een portje sturen, maar is duidelijk over the hill. Deze actie met de kapotte bolide en race-engineeer liet ook de alom bekende Hamilton-arrogatie weer eens zien...

    • + 8
    • 15 sep 2026 - 10:25
    • Sander

      Posts: 2.030

      Na een portje kan ik ook nog prima sturen.
      Maar inderdaad denk je "ben ik nu zo slim of zijn jullie nu zo dom".
      Of arrgogant, ik twijfel soms.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 10:51
    • schwantz34

      Posts: 42.910

      Zijne koninklijke arrogantie had natuurlijk gewoon een hele dikke douw moeten krijgen voor zijn achterlijke gedrag voor het blijven doorrijden onder rood zoals de regels overduidelijk voorschrijven. Maar goed de wegen van de FIA waren weer eens ondoorgrondelijk want ja het is en blijft wel Lewis Hamilto hé, en de stewards hakken dan nog liever hun arm af dan dat ze een straf uitdelen.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 13:17
    • Plextor

      Posts: 147

      Een paar ferme plaatsen achteruit straf had leuk geweest...
      "Zijne koninklijke arrogantie"... ik lig hier strijk...

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 14:28
  • Regenrace

    Posts: 2.939

    Kan hier een parlementaire enquête overkomen?

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 10:37
  • gridiron

    Posts: 3.754

    Als ze die knop hebben, waarom gebruiken ze hem dan niet altijd?.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 12:12

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar