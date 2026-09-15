Volgens nieuwe geruchten zou Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur Lewis Hamilton hebben gedwongen om te stoppen in de derde vrije training in Madrid. Hamilton reed daar door met een beschadigde auto, wat tegen de regels is. Hamilton kwam goed weg en kreeg geen straf voor het incident.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kende een lastig weekend op de gloednieuwe Madring. In de eerste twee vrije trainingen ging het wel aardig, maar in de derde vrije training maakte hij een fout en schoof hij rechtdoor de muur in. Er werd met een rode vlag gezwaaid, maar Hamilton reed achteruit en probeerde zijn weg te vervolgen. Zijn race-engineer probeerde hem duidelijk te maken om te stoppen, maar Hamilton wilde niet luisteren. Uiteindelijk parkeerde hij zijn auto toch langs de baan. In de race op zondag viel hij vervolgens uit met remproblemen.

Wat deed Vasseur?

Het leek erop dat Hamilton stopte nadat de FIA aan Ferrari had gevraagd om te stoppen. In de podcast Paddock Access stelt F1-verslaggever Jacky Martens dat er meer aan de hand was: "Op een gegeven moment zagen we dat hij de auto naast de baan parkeerde. Van wat ik heb gehoord, meldde teambaas Fred Vasseur zich op de radio, en zei hij: 'Je zet de auto nu stil.'"

Waarom werd het radiobericht niet uitgezonden?

Het is een opmerkelijke bewering, want op de onboardbeelden is dit radioverkeer niet te horen. Ook het tv-publiek hoorde dit niet, maar volgens Martens is dat niet vreemd: "We hebben dat niet gehoord in de uitzending. Hij deed het pas toen Vasseur zich ermee ging bemoeien. Anders zou hij het niet hebben gedaan, want hij luisterde niet naar zijn engineer."

"Vasseur was ineens zo van: 'Genoeg is genoeg'. Maar de teambazen hebben allemaal een knop waarmee ze kunnen kiezen dat het niet wordt uitgezonden. We hebben hier immers niets van gehoord. Ik denk dat daar bepaalde regels over zijn. Je kan niet alles blokkeren."