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Vettel maakt begin volgend jaar racecomeback

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Vettel maakt begin volgend jaar racecomeback

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel maakt begin volgend jaar zijn racecomeback. Vettel zal deelnemen aan de Race of Champions, die volgend jaar wordt gehouden in Nieuw-Zeeland. De Duitser neemt vrijwel elke editie deel aan het evenement, en geldt als de absolute publiekstrekker.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen, en keerde daarna sporadisch terug achter het stuur van een racewagen. Hij werkte een aantal demoruns af, en kwam recent in actie tijdens een run in de Ferrari F2002 van Michael Schumacher voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix. Vettel nam in de afgelopen jaren geen deel aan echte races, maar nam wel deel aan de prestigieuze Race of Champions. Tijdens het evenement nemen coureurs uit verschillende disciplines het in één-op-één-duels tegen elkaar op in dezelfde auto's.

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Waar wordt het event gehouden?

Het evenement werd vorig jaar voor het laatst gehouden in Australië. De organisatie heeft nu aangekondigd dat ze in 2027 weer terugkeren, dit keer in Nieuw-Zeeland. Op 9 en 10 januari wordt de Race of Champions gehouden in het Hnry Stadium in Wellington, en het moet een groot spektakel worden. Tijdens het evenement vindt er elke editie een landencompetitie en een individuele competitie plaats. De organisatie heeft de eerste vier deelnemers alvast aangekondigd.

Wie staan er op de startlijst?

De absolute blikvanger is Vettel, die daarmee weer terugkeert tijdens een competitief race-evenement. Naast Vettel zal ook huidig Cadillac-coureur Valtteri Bottas deelnemen, die daarmee de eerste actieve Formule 1-coureur is die is aangekondigd. Daarnaast zijn ook de Australische Supercar-coureur Chaz Mostert en de Nieuw-Zeelandse rallycoureur Hayden Paddon aangekondigd door de organisatie. Over het verdere deelnemersveld zijn nog geen aankondigingen gedaan.

In 2025 werd het evenement gewonnen door rallylegende Sébastien Loeb, maar of hij ook deelneemt aan de editie in Nieuw-Zeeland, is nog niet duidelijk. In het verleden deden er veel grote namen mee aan het evenement. Zo vormde Vettel jarenlang team Duitsland met zijn grote held F1-legende Michael Schumacher.

F1 Nieuws Sebastian Vettel Race of Champions

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Team Aston Martin
  • Punten 1.480
  • Podiums 56
  • Grand Prix 161
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jul 1987 (39)
  • Geb. plaats Heppenheim, DE
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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