Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel maakt begin volgend jaar zijn racecomeback. Vettel zal deelnemen aan de Race of Champions, die volgend jaar wordt gehouden in Nieuw-Zeeland. De Duitser neemt vrijwel elke editie deel aan het evenement, en geldt als de absolute publiekstrekker.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen, en keerde daarna sporadisch terug achter het stuur van een racewagen. Hij werkte een aantal demoruns af, en kwam recent in actie tijdens een run in de Ferrari F2002 van Michael Schumacher voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix. Vettel nam in de afgelopen jaren geen deel aan echte races, maar nam wel deel aan de prestigieuze Race of Champions. Tijdens het evenement nemen coureurs uit verschillende disciplines het in één-op-één-duels tegen elkaar op in dezelfde auto's.

Waar wordt het event gehouden?

Het evenement werd vorig jaar voor het laatst gehouden in Australië. De organisatie heeft nu aangekondigd dat ze in 2027 weer terugkeren, dit keer in Nieuw-Zeeland. Op 9 en 10 januari wordt de Race of Champions gehouden in het Hnry Stadium in Wellington, en het moet een groot spektakel worden. Tijdens het evenement vindt er elke editie een landencompetitie en een individuele competitie plaats. De organisatie heeft de eerste vier deelnemers alvast aangekondigd.

Wie staan er op de startlijst?

De absolute blikvanger is Vettel, die daarmee weer terugkeert tijdens een competitief race-evenement. Naast Vettel zal ook huidig Cadillac-coureur Valtteri Bottas deelnemen, die daarmee de eerste actieve Formule 1-coureur is die is aangekondigd. Daarnaast zijn ook de Australische Supercar-coureur Chaz Mostert en de Nieuw-Zeelandse rallycoureur Hayden Paddon aangekondigd door de organisatie. Over het verdere deelnemersveld zijn nog geen aankondigingen gedaan.

In 2025 werd het evenement gewonnen door rallylegende Sébastien Loeb, maar of hij ook deelneemt aan de editie in Nieuw-Zeeland, is nog niet duidelijk. In het verleden deden er veel grote namen mee aan het evenement. Zo vormde Vettel jarenlang team Duitsland met zijn grote held F1-legende Michael Schumacher.