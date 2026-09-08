FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zich uitgesproken over het wel of niet laten doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi. Over het doorgaan van de Grands Prix bestaat veel twijfel, maar vooralsnog weigert de sport ze van de kalender te schrappen. Ben Sulayem stelt dat ze niemand in gevaar gaan brengen.

Over het doorgaan van de Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi bestaat veel twijfel. Door de onrust in het Midden-Oosten werden begin dit jaar de races in Saoedi-Arabië en Bahrein al van de kalender gehaald. Er bestonden plannen om toch te gaan racen in Bahrein, maar dat plan werd in de prullenbak gegooid en er werd een vervangende race in Maleisië op de kalender gezet. Over het doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi bestaat veel twijfel, en er wordt gesteld dat Imola op pole position staat om deze races te vervangen.

Wat gaat er gebeuren?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijkt te geloven in het laten doorgaan van de races, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem is wat voorzichtiger. In gesprek met Associated Press stelt Ben Sulayem dat het business as usual is, en dat ze niets gaan veranderen, behalve als dat echt moet.

Ben Sulayem is zelfs afkomstig uit Dubai, en is dan ook voorzichtig: "Ik kom uit dat gedeelte van de wereld, en we moeten dan ook niet overhaast reageren en zeggen dat we het gaan cancelen. Gaan we onze mensen, ons personeel, de coureurs en de teams in gevaar brengen? Nee, natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Maar we moeten ook luisteren naar de overheden en de lokale promotors."

'Mensenlevens zijn belangrijker dan de autosport'

Eerder werd de race in Bahrein al geschrapt, al zal de vervangende wedstrijd in Maleisië wel op de kalender staan onder de naam 'Grand Prix van Bahrein'. Ben Sulayem maakt zich niet druk om deze situatie: "Of ik teleurgesteld ben? Ik denk dat mensenlevens belangrijker zijn dan motorsport. Het welzijn van mijn familie daar en de inwoners van de Emiraten en iedereen die daar woont, is de prioriteit."