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FIA-president zaait twijfel over doorgaan F1-races in Midden-Oosten

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FIA-president zaait twijfel over doorgaan F1-races in Midden-Oosten

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zich uitgesproken over het wel of niet laten doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi. Over het doorgaan van de Grands Prix bestaat veel twijfel, maar vooralsnog weigert de sport ze van de kalender te schrappen. Ben Sulayem stelt dat ze niemand in gevaar gaan brengen.

Over het doorgaan van de Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi bestaat veel twijfel. Door de onrust in het Midden-Oosten werden begin dit jaar de races in Saoedi-Arabië en Bahrein al van de kalender gehaald. Er bestonden plannen om toch te gaan racen in Bahrein, maar dat plan werd in de prullenbak gegooid en er werd een vervangende race in Maleisië op de kalender gezet. Over het doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi bestaat veel twijfel, en er wordt gesteld dat Imola op pole position staat om deze races te vervangen.

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Wat gaat er gebeuren?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijkt te geloven in het laten doorgaan van de races, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem is wat voorzichtiger. In gesprek met Associated Press stelt Ben Sulayem dat het business as usual is, en dat ze niets gaan veranderen, behalve als dat echt moet.

Ben Sulayem is zelfs afkomstig uit Dubai, en is dan ook voorzichtig: "Ik kom uit dat gedeelte van de wereld, en we moeten dan ook niet overhaast reageren en zeggen dat we het gaan cancelen. Gaan we onze mensen, ons personeel, de coureurs en de teams in gevaar brengen? Nee, natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Maar we moeten ook luisteren naar de overheden en de lokale promotors."

'Mensenlevens zijn belangrijker dan de autosport'

Eerder werd de race in Bahrein al geschrapt, al zal de vervangende wedstrijd in Maleisië wel op de kalender staan onder de naam 'Grand Prix van Bahrein'. Ben Sulayem maakt zich niet druk om deze situatie: "Of ik teleurgesteld ben? Ik denk dat mensenlevens belangrijker zijn dan motorsport. Het welzijn van mijn familie daar en de inwoners van de Emiraten en iedereen die daar woont, is de prioriteit."

Polleken

Posts: 1.051

Helemaal niet meer racer daar !.
Spa moet gewoon blijven en Hockenheim ook weer op de kalender

  • 2
  • 8 sep 2026 - 13:40
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (6)

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  • Polleken

    Posts: 1.051

    Helemaal niet meer racer daar !.
    Spa moet gewoon blijven en Hockenheim ook weer op de kalender

    • + 2
    • 8 sep 2026 - 13:40
    • Snork

      Posts: 23.046

      En Imola, en eigenlijk alles met een grindbak.

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 13:44
  • f(1)orum

    Posts: 10.380

    "FIA-president zaait twijfel"
    en wil hij dan lof oogsten?

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 13:40
    • Snork

      Posts: 23.046

      Hij kan zaaien wat hij wilt in die gortdroge zandduinen daar…

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 13:46
  • Larry Perkins

    Posts: 67.684

    Langs de zandbakbanen worden nu in allerijl bunkers gebouwd waar de coureurs bij een alarmsignaal tijdens de race zo naar binnen kunnen rijden, zogenaamde "Drive-in Blockhouses". Om Iraanse terroristen te misleiden staat er een grote "M" bovenop elke bunker...

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 14:03
    • schwantz34

      Posts: 42.814

      In andere sporten hebben ze een hydration break, en in de F1 introduceert Ome Ben nu simply lovely de bunker break. Safety first, let them rees!

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 14:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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