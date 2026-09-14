Volgens teambaas Laurent Mekies doet Red Bull er alles aan om een ingrijpend probleem op te lossen. Max Verstappen wijst al geruime tijd naar een mysterieus probleem aan de achterkant van de auto, maar Mekies wil daar niet te veel over kwijt. Wel stelt hij dat ze hier hard mee bezig zijn.

Verstappen klaagde anderhalve week geleden in Monza steen en been over een probleem met de achteras van de auto. Wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk. Wel maakte Verstappen duidelijk dat het gaat om iets waar Red Bull al veel langer last van heeft. In Madrid leek Verstappen er afgelopen weekend minder last van te hebben, maar het probleem is niet magisch verdwenen.

'Gaan niet uitleggen wat het precies is'

Na de Spaanse Grand Prix maakte Red Bull-teambaas Mekies in gesprek met de internationale media duidelijk dat er hard aan wordt gewerkt: "We gaan niet uitleggen wat het precies is en hoe we dit gaan oplossen. Ik denk dat Max gelijk heeft dat er sprake is van een bepaalde mate van prestatieverlies van de auto die gedurende een sessie en tijdens een race optreedt. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat het geen nieuw probleem is."

Wat is er aan de hand?

Red Bull doet er alles aan om het op te lossen: "We zitten er absoluut bovenop. We hebben geprobeerd het probleem op verschillende manieren aan te pakken. Uiteraard beschouw ik het als een complex probleem. Anders zou je de oorzaak inmiddels wel hebben gevonden."

Mekies ziet dat iedereen bij Red Bull alles geeft: "Iedereen is er heel constructief mee bezig en probeert stap voor stap kleine verbeteringen te maken, zodat we uiteindelijk de oorzaak volledig kunnen achterhalen."

'Zullen er waarschijnlijk tot volgend jaar mee bezig zijn'

Red Bull heeft volgens Mekies al een paar goede stappen gezet: "Het zal nooit het volledige plaatje zijn, maar we hebben zeker, door de pijn heen, vooruitgang geboekt in ons begrip van het probleem. We hebben alleen nog niet alle oplossingen in de auto gevonden."

"Maar ik vertrouw erop dat we op de goede weg zijn. Het zal niet snel gaan, dus dit is iets waar we waarschijnlijk tot in het volgende seizoen mee bezig zullen zijn."