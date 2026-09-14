user icon
icon

Red Bull probeert mysterieus probleem Verstappen op te lossen

<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull probeert mysterieus probleem Verstappen op te lossen

Volgens teambaas Laurent Mekies doet Red Bull er alles aan om een ingrijpend probleem op te lossen. Max Verstappen wijst al geruime tijd naar een mysterieus probleem aan de achterkant van de auto, maar Mekies wil daar niet te veel over kwijt. Wel stelt hij dat ze hier hard mee bezig zijn.

Verstappen klaagde anderhalve week geleden in Monza steen en been over een probleem met de achteras van de auto. Wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk. Wel maakte Verstappen duidelijk dat het gaat om iets waar Red Bull al veel langer last van heeft. In Madrid leek Verstappen er afgelopen weekend minder last van te hebben, maar het probleem is niet magisch verdwenen.

Meer over Red Bull Racing Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

'Gaan niet uitleggen wat het precies is'

Na de Spaanse Grand Prix maakte Red Bull-teambaas Mekies in gesprek met de internationale media duidelijk dat er hard aan wordt gewerkt: "We gaan niet uitleggen wat het precies is en hoe we dit gaan oplossen. Ik denk dat Max gelijk heeft dat er sprake is van een bepaalde mate van prestatieverlies van de auto die gedurende een sessie en tijdens een race optreedt. Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat het geen nieuw probleem is."

Wat is er aan de hand?

Red Bull doet er alles aan om het op te lossen: "We zitten er absoluut bovenop. We hebben geprobeerd het probleem op verschillende manieren aan te pakken. Uiteraard beschouw ik het als een complex probleem. Anders zou je de oorzaak inmiddels wel hebben gevonden."

Mekies ziet dat iedereen bij Red Bull alles geeft: "Iedereen is er heel constructief mee bezig en probeert stap voor stap kleine verbeteringen te maken, zodat we uiteindelijk de oorzaak volledig kunnen achterhalen."

'Zullen er waarschijnlijk tot volgend jaar mee bezig zijn'

Red Bull heeft volgens Mekies al een paar goede stappen gezet: "Het zal nooit het volledige plaatje zijn, maar we hebben zeker, door de pijn heen, vooruitgang geboekt in ons begrip van het probleem. We hebben alleen nog niet alle oplossingen in de auto gevonden."

"Maar ik vertrouw erop dat we op de goede weg zijn. Het zal niet snel gaan, dus dit is iets waar we waarschijnlijk tot in het volgende seizoen mee bezig zullen zijn."

Dale U

Posts: 2.019

2027 heeft RB er geen last meer van, gewoon de auto van 2027. Zo goed mogelijk in 2026 is het devies... van RB, nog effe doorbijten.

  • 1
  • 14 sep 2026 - 11:03
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 2.019

    2027 heeft RB er geen last meer van, gewoon de auto van 2027. Zo goed mogelijk in 2026 is het devies... van RB, nog effe doorbijten.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 11:03
  • StevenQ

    Posts: 10.738

    Het is altijd iets dat na een aantal ronden lijkt te ontstaan alsof er delen zitten aan de achterkant van de auto die warm worden en dan anders werken(wellicht ondat ze uitzetten?)

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 12:42

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar