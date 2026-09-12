FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft een duidelijk signaal afgegeven voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Hij wijst specifiek naar BYD, dat al geruime tijd in verband wordt gebracht met de komst naar de koningsklasse. Ben Sulayem wil wel dat het gaat om serieuze plannen.

Sinds dit jaar staan er elf teams op de grid in de Formule 1. Het team van Cadillac is de nieuwste toevoeging aan de grid, maar dat was zeker geen makkelijk proces. De eerste plannen werden afgewezen, en uiteindelijk duurde het meerdere jaren voordat ze groen licht kregen. In de afgelopen maanden gingen er ook geruchten rond over het Chinese automerk BYD. Het merk lijkt geen team te willen opkomen, en wordt vooral in verband gebracht met het opzetten van een twaalfde team.

Heeft Ben Sulayem gezegd?

Het is geen geheim dat Ben Sulayem een voorstander is van de komst van nieuwe teams. In Madrid sprak hij hierover op het New Economy Forum: "De FIA kan openstaan voor een twaalfde team. 'Maar hebben we een team nodig, meneer de president?' Nee, we hebben niet een team nodig, we hebben hét team nodig!"

BYD heeft wel een streepje voor: "We hebben nu drie races in de Verenigde Staten, en we hebben een fabrikant, we hadden Haas al, maar we hadden een OEM nodig. Dus ik vind, en de promotor is het daarmee eens, dat we hét team nodig hebben, en dat team moet uit China komen."

Maar Ben Sulayem stelt wel dat deze nieuwe renstal aan de eisen van de FIA en de Formule 1 voor de toekomst moet voldoen. Hij is er duidelijk over: "Ik heb meetings met hen gehad, en ze kwamen opdagen en ze zeiden dat ze erin moeten komen. Eén van die partijen was BYD, en de andere was Geely. En we zeiden: 'Oké, we openen de expression of interest als jullie komen."

Waarom willen ze de regels niet aanpassen?

Ben Sulayem wil echter niet de regels gaan aanpassen voor een nieuw team: "De reglementen worden niet alleen beïnvloed door Chinese fabrikanten. Dat kunnen we niet doen. De regels moeten blijven, en de stabiliteit moet blijven. Ik weet dat de Chinezen leidend zijn met elektrificatie, maar is elektrificatie de enige manier om ons doel te halen? Wat willen we? We willen een goed milieu en schone lucht. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken. We staan open voor waterstof, hybride- en elektrificatietechnologie voor het WERC, evenals voor duurzame brandstof."

'Kom met een serieus voorstel'

Hij heeft het de geïnteresseerde partijen duidelijk gemaakt: "Toen ik de gesprekken voerde, was ik heel duidelijk. Ik stelde voor om te beginnen met een bestaand team, dat was met BYD, maar ze zeiden: 'Nee, we willen een eigen team.'"

"Ik zei: 'Prima, kom dan met een serieus voorstel, zodat we kunnen gaan zien dat dit gaat werken.' En dit zijn onze regels. Daar heb ik ze duidelijk op gewezen."