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FIA-president stelt strenge eisen aan komst nieuwe F1-teams

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FIA-president stelt strenge eisen aan komst nieuwe F1-teams

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft een duidelijk signaal afgegeven voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Hij wijst specifiek naar BYD, dat al geruime tijd in verband wordt gebracht met de komst naar de koningsklasse. Ben Sulayem wil wel dat het gaat om serieuze plannen.

Sinds dit jaar staan er elf teams op de grid in de Formule 1. Het team van Cadillac is de nieuwste toevoeging aan de grid, maar dat was zeker geen makkelijk proces. De eerste plannen werden afgewezen, en uiteindelijk duurde het meerdere jaren voordat ze groen licht kregen. In de afgelopen maanden gingen er ook geruchten rond over het Chinese automerk BYD. Het merk lijkt geen team te willen opkomen, en wordt vooral in verband gebracht met het opzetten van een twaalfde team.

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Heeft Ben Sulayem gezegd?

Het is geen geheim dat Ben Sulayem een voorstander is van de komst van nieuwe teams. In Madrid sprak hij hierover op het New Economy Forum: "De FIA kan openstaan voor een twaalfde team. 'Maar hebben we een team nodig, meneer de president?' Nee, we hebben niet een team nodig, we hebben hét team nodig!"

BYD heeft wel een streepje voor: "We hebben nu drie races in de Verenigde Staten, en we hebben een fabrikant, we hadden Haas al, maar we hadden een OEM nodig. Dus ik vind, en de promotor is het daarmee eens, dat we hét team nodig hebben, en dat team moet uit China komen."

Maar Ben Sulayem stelt wel dat deze nieuwe renstal aan de eisen van de FIA en de Formule 1 voor de toekomst moet voldoen. Hij is er duidelijk over: "Ik heb meetings met hen gehad, en ze kwamen opdagen en ze zeiden dat ze erin moeten komen. Eén van die partijen was BYD, en de andere was Geely. En we zeiden: 'Oké, we openen de expression of interest als jullie komen."

Waarom willen ze de regels niet aanpassen?

Ben Sulayem wil echter niet de regels gaan aanpassen voor een nieuw team: "De reglementen worden niet alleen beïnvloed door Chinese fabrikanten. Dat kunnen we niet doen. De regels moeten blijven, en de stabiliteit moet blijven. Ik weet dat de Chinezen leidend zijn met elektrificatie, maar is elektrificatie de enige manier om ons doel te halen? Wat willen we? We willen een goed milieu en schone lucht. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken. We staan open voor waterstof, hybride- en elektrificatietechnologie voor het WERC, evenals voor duurzame brandstof."

'Kom met een serieus voorstel'

Hij heeft het de geïnteresseerde partijen duidelijk gemaakt: "Toen ik de gesprekken voerde, was ik heel duidelijk. Ik stelde voor om te beginnen met een bestaand team, dat was met BYD, maar ze zeiden: 'Nee, we willen een eigen team.'"

"Ik zei: 'Prima, kom dan met een serieus voorstel, zodat we kunnen gaan zien dat dit gaat werken.' En dit zijn onze regels. Daar heb ik ze duidelijk op gewezen."

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem GP Spanje 2026 BYD

Reacties (4)

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  • UserEvO

    Posts: 190

    "Heeft Ben Sulayem gezegd?" Jij net in Nederland? ;-)

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.143

    Ome Ben: "Maar we hadden een OEM nodig. Dus ik vind, en de promotor is het daarmee eens, dat we hét team nodig hebben, en dat team moet uit China komen."

    Haha, hij zei OEM!!
    Ik weet totaal niet wat OEM betekent of is...
    OEMPF....dat weet ik wel...dat geluid hoor ik als ik hem bij m'n vriendin erin duw.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:30
  • HarryLam

    Posts: 5.729

    Hij zegt van alles behalve dat hij echte races wil.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:36
  • Regenrace

    Posts: 2.927

    Al 15 jaar blijkt de horde van toegang tot F1 voor echte nieuwkomers veel te hoog.
    Een beetje bestuurder concludeert dat je de drempel zou moeten verlagen. Door de auto's en reglementen minder ingewikkeld te maken en kosten te verlagen.
    Maar nee, wat roept meneer? 'laten we nog hogere hordes opwerpen". F1 is verworden tot een gouden club dat geen pottenkijkers dult.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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