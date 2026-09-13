Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat nog steeds achter het besluit dat voor veel frustratie zorgde bij Max Verstappen. Op de Madring moest hij op aandringen van Red Bull zijn plekje teruggeven aan Lewis Hamilton, waardoor Andrea Kimi Antonelli hem kon inhalen. Mekies stelt dat het een pijnlijk en moeilijk besluit was.

Verstappen stelde dat hij bij de start moest uitwijken voor Hamilton, omdat hij dacht dat ze anders zouden crashen. Verstappen haalde een paar bochten later de Mercedes van Antonelli in, terwijl Hamilton begon te klagen over de boordradio. Bij Red Bull besloten ze in te grijpen, en werd Verstappen geadviseerd om de Ferrari erlangs te laten. Dat betekende echter ook dat hij Antonelli moest laten gaan, wat voor veel woede bij Verstappen zorgde.

Staat Red Bull achter deze keuze?

Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de streep, maar na afloop ging het vooral om het moment met Hamilton. Red Bull-teambaas Mekies gaf na afloop tekst en uitleg bij F1 TV: "Dit zijn altijd heel pijnlijke en moeilijke beslissingen. De jongens op de pitwall hebben er heel goed naar gekeken en een snelle analyse gemaakt. We moesten namelijk snel een besluit nemen."

Waarom na Red Bull dit besluit?

Mekies stelt dat Red Bull wilde voorkomen dat de stewards een straf gingen uitdelen: "Natuurlijk verwachtten we op dat moment geen mailtje met een bedankje van Max vanuit de auto. Maar wij hadden het gevoel dat we de pijn beter op dat moment konden incasseren om later terug te vechten. Dat heeft Max echt uitzonderlijk goed gedaan, zoals altijd het geval is."

Red Bull wilde simpelweg geen risico nemen met het oog op een mogelijke tijdstraf. Volgens Mekies had dit Verstappen veel meer pijn kunnen doen: "Dat was beter dan afwachten om te kijken of we een straf zouden ontvangen, die had kostbaarder kunnen zijn, later in de race."

'Dan hadden we een straf van vijf of tien seconden gekregen'

Hamilton viel een paar rondjes later uit, maar volgens Mekies speelde dat niet mee: "De keuze van de wedstrijdleiding is nooit om een plek in te leveren. In dit geval hadden we dus een tijdstraf gekregen van vijf of tien seconden. Die keuze ligt bij de stewards."