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Red Bull staat achter controversieel Verstappen-besluit

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Red Bull staat achter controversieel Verstappen-besluit

Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat nog steeds achter het besluit dat voor veel frustratie zorgde bij Max Verstappen. Op de Madring moest hij op aandringen van Red Bull zijn plekje teruggeven aan Lewis Hamilton, waardoor Andrea Kimi Antonelli hem kon inhalen. Mekies stelt dat het een pijnlijk en moeilijk besluit was.

Verstappen stelde dat hij bij de start moest uitwijken voor Hamilton, omdat hij dacht dat ze anders zouden crashen. Verstappen haalde een paar bochten later de Mercedes van Antonelli in, terwijl Hamilton begon te klagen over de boordradio. Bij Red Bull besloten ze in te grijpen, en werd Verstappen geadviseerd om de Ferrari erlangs te laten. Dat betekende echter ook dat hij Antonelli moest laten gaan, wat voor veel woede bij Verstappen zorgde.

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Staat Red Bull achter deze keuze?

Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de streep, maar na afloop ging het vooral om het moment met Hamilton. Red Bull-teambaas Mekies gaf na afloop tekst en uitleg bij F1 TV: "Dit zijn altijd heel pijnlijke en moeilijke beslissingen. De jongens op de pitwall hebben er heel goed naar gekeken en een snelle analyse gemaakt. We moesten namelijk snel een besluit nemen."

Waarom na Red Bull dit besluit?

Mekies stelt dat Red Bull wilde voorkomen dat de stewards een straf gingen uitdelen: "Natuurlijk verwachtten we op dat moment geen mailtje met een bedankje van Max vanuit de auto. Maar wij hadden het gevoel dat we de pijn beter op dat moment konden incasseren om later terug te vechten. Dat heeft Max echt uitzonderlijk goed gedaan, zoals altijd het geval is."

Red Bull wilde simpelweg geen risico nemen met het oog op een mogelijke tijdstraf. Volgens Mekies had dit Verstappen veel meer pijn kunnen doen: "Dat was beter dan afwachten om te kijken of we een straf zouden ontvangen, die had kostbaarder kunnen zijn, later in de race."

'Dan hadden we een straf van vijf of tien seconden gekregen'

Hamilton viel een paar rondjes later uit, maar volgens Mekies speelde dat niet mee: "De keuze van de wedstrijdleiding is nooit om een plek in te leveren. In dit geval hadden we dus een tijdstraf gekregen van vijf of tien seconden. Die keuze ligt bij de stewards."

powered by bye

Posts: 563

Lewis veranderd van richting in de remzone en moet zo hardt remmen om Lando te onwijken...weg snelheid en Max moet vervolgens Lewis ontwijken en daarna gaat ie zn specialiteit gebruiken en dat is klagen over de radio het is gewoon een vieze rat

  • 13
  • 13 sep 2026 - 18:36
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (10)

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  • Snork

    Posts: 23.101

    Goed besluit, een tijdstraf had meer achterstand opgeleverd.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 18:27
  • gridiron

    Posts: 3.751

    En dan valt Lewis een ronde later uit, over pech hebben gesproken. 2 Ronden langer doorgereden en er was niks aan de hand, maar jammer genoeg hebben ze bij RBR geen glazen bol.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 18:33
    • Polleken

      Posts: 1.057

      Klopt Gridrion , maar als Max under investigation was gekomen dan was het te laat geweest.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 19:17
    • M@X

      Posts: 1.357

      Nee, dan was het juist een probleem. Dan kon Max de plek niet meer teruggeven, dus dan moesten ze wel voor de tijdstraf gaan (als bleek dat hij een fout had gemaakt).

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 20:12
  • powered by bye

    Posts: 563

    Lewis veranderd van richting in de remzone en moet zo hardt remmen om Lando te onwijken...weg snelheid en Max moet vervolgens Lewis ontwijken en daarna gaat ie zn specialiteit gebruiken en dat is klagen over de radio het is gewoon een vieze rat

    • + 13
    • 13 sep 2026 - 18:36
    • delange

      Posts: 2.665

      En jij een vieze struisvogel 😃

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 18:48
    • F1 bekijker

      Posts: 541

      En maar goed blijven praten...

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 18:51
    • Tony

      Posts: 1.698

      Dat Max goed kan klagen, weten we allemaal. Dat staat ook regelmatig in de titels van de artikelen op deze site.
      Dat Max niet moeders mooiste is, zien we ook allemaal. Ik snap dat je baalt dat Lewis de eindstreep niet heeft gehaald, maar om Max dan uit te maken voor een smerige rat gaat wel een beetje ver, vind je niet? Dan verlaag je jezelf toch wel een beetje tot het niveau van de Oranje Army :-)

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 18:55
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.518

      Ach en wat is hamilton dan? Een vieze ….? Hamilton heeft dit helemaal aan zich zelf te danken. Hamilton kost verstappen een race overwinning.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 19:20
  • F1jos

    Posts: 5.590

    Hierbij de reactie van de betrokkene: Verstappen wil ook niet reageren op de vraag of hij dan liever een straf krijgt. "Ik weet niet of het team iets gehoord heeft van de FIA. Het is altijd makkelijk praten achteraf. Het heeft ook geen zin om het daar lang over te hebben."

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 19:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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