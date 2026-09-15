Günther Steiner is het niet eens met de kritiek van Max Verstappen op de huidige generatie Formule 1-auto's. De viervoudig wereldkampioen stelde eerder dat coureurs minder verschil kunnen maken met hun input, maar volgens de voormalig Haas-teambaas gaat Verstappen daarin te ver.

Verstappen wees onder meer naar Liam Lawson en Yuki Tsunoda, die na een overstap relatief snel competitief waren. Volgens de Nederlander zijn de huidige auto's daardoor bijna 'gevoelloos' geworden voor de input van de coureur. Steiner ziet dat anders.

Steiner plaatst vraagtekens bij Verstappen

"Nee, ik denk dat je nog altijd veel vaardigheid nodig hebt om deze auto's te besturen", stelt Steiner in de Red Flags-podcast. Volgens de voormalig Haas-teambaas kan de achtergrond van Verstappen een rol spelen in zijn oordeel over de huidige auto's.

"Max was er jarenlang aan gewend dat zijn teamgenoot niet bij hem in de buurt kwam. Misschien denkt hij daardoor dat deze auto makkelijk te besturen is. Misschien was die oude Red Bull juist zó moeilijk te rijden dat niemand ermee overweg kon", aldus Steiner.

Volgens Steiner wist Verstappen jarenlang als geen ander om te gaan met de lastige Red Bull. Dat betekent volgens hem echter niet automatisch dat de huidige Formule 1-auto's eenvoudig zijn geworden. "Max heeft nooit in een andere Formule 1-auto dan een Red Bull gereden. Misschien stapt hij nu in deze auto en denkt hij: 'O, deze is makkelijk te besturen.' Maar ik denk niet dat het zo simpel is."

'Good old Max' krijgt tegenwind

Steiner benadrukt dat er tegenwoordig bovendien andere vaardigheden van coureurs worden gevraagd. Vooral het energiemanagement speelt volgens hem een grote rol tijdens een Grand Prix. "Je moet deze machines nog altijd besturen. Daarnaast komt er tijdens het rijden enorm veel denkwerk bij kijken. Wanneer gebruik je je vermogen? Wanneer zet je de batterij in? Dat soort dingen moet je voortdurend managen."

Daarom vindt Steiner dat Verstappen met zijn kritiek iets te ver gaat. "Ik denk dat hij daar een beetje te hard in was. Good old Max", klinkt het met een knipoog. Volgens Steiner bewees Lando Norris tijdens de Grand Prix van Spanje bovendien dat individuele klasse nog altijd het verschil kan maken.

"Hoeveel we ook over deze auto's kunnen klagen, die kwalificatie van Lando was echt goed. De ronde die hij daar neerzette, dát was een echte ronde. In de race was hij volgens mij op weg naar de overwinning totdat de wedstrijdleiding ertussen kwam. Anders had hij die wedstrijd gewonnen", besluit Steiner.