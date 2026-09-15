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Verstappen van repliek gediend na keiharde kritiek op Formule 1

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Verstappen van repliek gediend na keiharde kritiek op Formule 1

Günther Steiner is het niet eens met de kritiek van Max Verstappen op de huidige generatie Formule 1-auto's. De viervoudig wereldkampioen stelde eerder dat coureurs minder verschil kunnen maken met hun input, maar volgens de voormalig Haas-teambaas gaat Verstappen daarin te ver.

Verstappen wees onder meer naar Liam Lawson en Yuki Tsunoda, die na een overstap relatief snel competitief waren. Volgens de Nederlander zijn de huidige auto's daardoor bijna 'gevoelloos' geworden voor de input van de coureur. Steiner ziet dat anders.

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Steiner plaatst vraagtekens bij Verstappen

"Nee, ik denk dat je nog altijd veel vaardigheid nodig hebt om deze auto's te besturen", stelt Steiner in de Red Flags-podcast. Volgens de voormalig Haas-teambaas kan de achtergrond van Verstappen een rol spelen in zijn oordeel over de huidige auto's.

"Max was er jarenlang aan gewend dat zijn teamgenoot niet bij hem in de buurt kwam. Misschien denkt hij daardoor dat deze auto makkelijk te besturen is. Misschien was die oude Red Bull juist zó moeilijk te rijden dat niemand ermee overweg kon", aldus Steiner.

Volgens Steiner wist Verstappen jarenlang als geen ander om te gaan met de lastige Red Bull. Dat betekent volgens hem echter niet automatisch dat de huidige Formule 1-auto's eenvoudig zijn geworden. "Max heeft nooit in een andere Formule 1-auto dan een Red Bull gereden. Misschien stapt hij nu in deze auto en denkt hij: 'O, deze is makkelijk te besturen.' Maar ik denk niet dat het zo simpel is."

'Good old Max' krijgt tegenwind

Steiner benadrukt dat er tegenwoordig bovendien andere vaardigheden van coureurs worden gevraagd. Vooral het energiemanagement speelt volgens hem een grote rol tijdens een Grand Prix. "Je moet deze machines nog altijd besturen. Daarnaast komt er tijdens het rijden enorm veel denkwerk bij kijken. Wanneer gebruik je je vermogen? Wanneer zet je de batterij in? Dat soort dingen moet je voortdurend managen."

Daarom vindt Steiner dat Verstappen met zijn kritiek iets te ver gaat. "Ik denk dat hij daar een beetje te hard in was. Good old Max", klinkt het met een knipoog. Volgens Steiner bewees Lando Norris tijdens de Grand Prix van Spanje bovendien dat individuele klasse nog altijd het verschil kan maken.

"Hoeveel we ook over deze auto's kunnen klagen, die kwalificatie van Lando was echt goed. De ronde die hij daar neerzette, dát was een echte ronde. In de race was hij volgens mij op weg naar de overwinning totdat de wedstrijdleiding ertussen kwam. Anders had hij die wedstrijd gewonnen", besluit Steiner.

snailer

Posts: 34.776

We hebben een weekje uithalen, van repliek dienen, walgen, aanvallen, eledgedlies, natrappen, etc voor de boeg.

En dan is er nog ugly George in de hoek trappen.
Hopelijk voor Ouw dat laatste dan maar niet. Voor zijn tanende gezondheid zeg maar.

En voor mij... Je schrikt je iedere keer de schom... [Lees verder]

  • 4
  • 15 sep 2026 - 09:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • Flexwing

    Posts: 574

    Snap nu ook waarom steiner uit de F1 is

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 09:09
  • koppie toe

    Posts: 5.580

    Steintje slaat de plank behoorlijk mis.
    Vraag dat maar aan Alonso, die weet zeker dat zelfs hun perschef sneller is.
    Maar goed nu blijf ik ook hangen als een 78 toeren plaat, alles is al gezegd over het Mario racen.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 09:17
  • NicoS

    Posts: 21.238

    Kennelijk weet hij het allemaal beter dat een viervoudig en tweevoudig kampioen.
    Deze man heb ik nog nooit serieus genomen, leuke cult gast, maar voor de rest geen toegevoegde waarde.
    Hij heeft nooit een meter gereden in deze auto’s, dus hoe kun je dan oordelen dat het allemaal wel oké is?

    • + 3
    • 15 sep 2026 - 09:27
  • snailer

    Posts: 34.776

    We hebben een weekje uithalen, van repliek dienen, walgen, aanvallen, eledgedlies, natrappen, etc voor de boeg.

    En dan is er nog ugly George in de hoek trappen.
    Hopelijk voor Ouw dat laatste dan maar niet. Voor zijn tanende gezondheid zeg maar.

    En voor mij... Je schrikt je iedere keer de schompus.

    • + 4
    • 15 sep 2026 - 09:38
    • The Wolf

      Posts: 1.527

      er zal hier of daar nog wel 'n loftrompet tussendoor klinken

      • + 2
      • 15 sep 2026 - 09:59
    • snailer

      Posts: 34.776

      Maar als ze dat doen over Russell's uiterlijk, dan kunnen ze niet verder van de waarheid zitten, he.

      • + 2
      • 15 sep 2026 - 10:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.162

      +sje voor het woord schompus....dat ik voor het laatst mss wel 30 jaar geleden heb gehoord.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 10:18
    • The Wolf

      Posts: 1.527

      schompes is idd een leuk woord, erg goed gevonden...
      al had ik zelf leplazarus gebruikt.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 10:21
    • snailer

      Posts: 34.776

      Dat was vroegah straattaal in RTD en omstreken.

      Maar er maar 50 jaar geleden van.

      Ja ja. Ik was toen modern.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 10:37
    • snailer

      Posts: 34.776

      Het zou Gers zijn als men eens hier een echt stukje journalistiek zou bedrijven.
      Over een oude race. Of over een oude held.
      Of achtergrondinfo over de powertrain. Al was het maar om aan te geven dat een ice niet het zelfde is als de totale motor of powertrain.

      Of dat na 2 jaar McLaren zijn gouden ei rond het koelen van de banden heeft verloren in een algemeen koper ei. Dat voordeel is sinds dit jaar weg. En dat dit gouden ei gelijk stond aan het rokje van Lotus eind jaren 70. Of de dubbele diffuser van Brown GP.
      WDC winnende gouden eieren. Ook de gekoelde banden was een game changer. Klein wonder, 3 regen verstoorde races en Verstappen staken een stokje voor 1 van die 2 jaar. Maar McLaren had gewoon 2 maal kampioen moeten worden.

      Zoals gezegd... zou gers zijn.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 10:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.162

      "Gotver, ik schrik me de tering"...komt nogal eens bij mij uit m'n bakkes....alleen als ik schrik dan hè..

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 11:00
    • snailer

      Posts: 34.776

      Gers is het tegenovergestelde van wat uit je bakkes en je slappe ouw-sjaggie daar beneden komt.

      Gers heeft een soort smurven betekenis, maar dan alleen positief.
      Bijvoorbeeld 'gaaf', 'cool', 'tof' of 'mooi'

      Dus het compleet tegenovergestelde van wat uit je bakkes komt.

      Ik vermoed nu dat je geen Braabtowner bent van geboorte.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 11:14
  • Polleke2

    Posts: 2.088

    Er komt juist helemaal geen denkwerk meer bij kijken alles word namelijk uitgerekend en geregeld door AI .
    Elk rempunt en elke snelheid en waar word ze verteld.
    Heeft echt weinig meer met de racer te maken inderdaad.

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 09:41
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.222

    Man, wat een hoop intelligentie van iemand die zelf meter rijdt...

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 10:13
  • Larry Perkins

    Posts: 67.837

    Toen ik "Gü" las werd ik al recalcitrant, maar ik hou me in...

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 11:02
  • powered by bye

    Posts: 564

    keiharde +Günther= wanker

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 12:15
  • schwantz34

    Posts: 42.907

    "Daarnaast komt er tijdens het rijden enorm veel denkwerk bij kijken. Wanneer gebruik je je vermogen? Wanneer zet je de batterij in? Dat soort dingen moet je voortdurend managen."


    Nein, nein, nein Güinther, die race klasse bestaat al en heet FE!

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 12:22

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Mercedes
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Ferrari
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McLaren
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Red Bull Racing
201
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Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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