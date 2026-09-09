Christijan Albers neemt het op voor Max Verstappen na de veelbesproken kwalificatie van de Grand Prix van Italië. Toto Wolff stelde dat de Nederlander de kwalificatieronde van George Russell had verpest, maar volgens Albers ligt de oorzaak ergens anders. De voormalig Formule 1-coureur analyseerde de boordradio's en zag vooral een fout van Mercedes.

Verstappen kwam tijdens de kwalificatie in niemandsland terecht nadat hij van zijn team de opdracht had gekregen om aansluiting te houden met Lando Norris en Oscar Piastri. De Red Bull-coureur had echter grote problemen om zijn banden op temperatuur te krijgen. Daardoor moest hij in de eerste bocht van de baan en verloor hij kostbare tijd.

"Hij kon daar helemaal niet bij komen"

Volgens Albers was Verstappen vooral bezig met het op temperatuur krijgen van zijn banden. "Max had enorm veel moeite om zijn banden op temperatuur te krijgen. Hij had lang in de pitstraat moeten wachten en reed daardoor met veel te weinig temperatuur richting de eerste bocht. Vervolgens moest hij flink pushen om weer bij Norris en Piastri in de buurt te komen", legt hij uit in de podcast van De Telegraaf.

Daarbij speelde volgens Albers ook de verschillende opwarmprocedures van de teams een belangrijke rol. "Norris en Piastri hadden een compleet andere manier om hun banden op te warmen dan Red Bull. Max kon daardoor simpelweg niet meer bij hen aansluiten. Hij had zijn batterij al gebruikt om het gat te dichten en kreeg daarna de opdracht om die weer op te laden. Daardoor zat hij op dat moment in niemandsland."

"George heeft uiteindelijk zijn eigen ronde om zeep geholpen"

Verstappen zag vervolgens een Mercedes naderen en probeerde daarop in te spelen. "Max keek in zijn spiegels en zag een Mercedes aankomen. Op dat moment weet je niet precies of die auto aan het begin van zijn ronde zit of juist aan het einde. Hij vertraagde daarom, in de hoop dat hij achter de Mercedes kon aansluiten", aldus Albers.

Volgens de analist lag de grootste fout uiteindelijk echter bij George Russell zelf. "George had het gat naar Max helemaal niet zo snel hoeven dichtrijden. Hij heeft op het rechte stuk een fantastisch overzicht en had kunnen zien wat er voor hem gebeurde. Ook Kimi Antonelli had wat meer kunnen liften. Ze kwamen veel te hard op Max af. Daardoor heeft George uiteindelijk vooral zijn eigen kwalificatieronde om zeep geholpen", besluit Albers.