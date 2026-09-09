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Wolff van repliek gediend: "Niet Verstappen, maar Russell bracht ronde om zeep"

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Wolff van repliek gediend: "Niet Verstappen, maar Russell bracht ronde om zeep"

Christijan Albers neemt het op voor Max Verstappen na de veelbesproken kwalificatie van de Grand Prix van Italië. Toto Wolff stelde dat de Nederlander de kwalificatieronde van George Russell had verpest, maar volgens Albers ligt de oorzaak ergens anders. De voormalig Formule 1-coureur analyseerde de boordradio's en zag vooral een fout van Mercedes.

Verstappen kwam tijdens de kwalificatie in niemandsland terecht nadat hij van zijn team de opdracht had gekregen om aansluiting te houden met Lando Norris en Oscar Piastri. De Red Bull-coureur had echter grote problemen om zijn banden op temperatuur te krijgen. Daardoor moest hij in de eerste bocht van de baan en verloor hij kostbare tijd.

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"Hij kon daar helemaal niet bij komen"

Volgens Albers was Verstappen vooral bezig met het op temperatuur krijgen van zijn banden. "Max had enorm veel moeite om zijn banden op temperatuur te krijgen. Hij had lang in de pitstraat moeten wachten en reed daardoor met veel te weinig temperatuur richting de eerste bocht. Vervolgens moest hij flink pushen om weer bij Norris en Piastri in de buurt te komen", legt hij uit in de podcast van De Telegraaf.

Daarbij speelde volgens Albers ook de verschillende opwarmprocedures van de teams een belangrijke rol. "Norris en Piastri hadden een compleet andere manier om hun banden op te warmen dan Red Bull. Max kon daardoor simpelweg niet meer bij hen aansluiten. Hij had zijn batterij al gebruikt om het gat te dichten en kreeg daarna de opdracht om die weer op te laden. Daardoor zat hij op dat moment in niemandsland."

"George heeft uiteindelijk zijn eigen ronde om zeep geholpen"

Verstappen zag vervolgens een Mercedes naderen en probeerde daarop in te spelen. "Max keek in zijn spiegels en zag een Mercedes aankomen. Op dat moment weet je niet precies of die auto aan het begin van zijn ronde zit of juist aan het einde. Hij vertraagde daarom, in de hoop dat hij achter de Mercedes kon aansluiten", aldus Albers.

Volgens de analist lag de grootste fout uiteindelijk echter bij George Russell zelf. "George had het gat naar Max helemaal niet zo snel hoeven dichtrijden. Hij heeft op het rechte stuk een fantastisch overzicht en had kunnen zien wat er voor hem gebeurde. Ook Kimi Antonelli had wat meer kunnen liften. Ze kwamen veel te hard op Max af. Daardoor heeft George uiteindelijk vooral zijn eigen kwalificatieronde om zeep geholpen", besluit Albers.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.115

"Christijan Albers neemt het op voor Max Verstappen".

Ook al zo'n knakker die geen kwaad woord spreekt over Max.
Als hij aan het woord is krijg ik altijd wat zuur braaksel in m'n mond.....en jeuk aan m'n noten.....maar das niet van geiligheid...

  • 1
  • 9 sep 2026 - 13:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Christijan Albers Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.115

    "Christijan Albers neemt het op voor Max Verstappen".

    Ook al zo'n knakker die geen kwaad woord spreekt over Max.
    Als hij aan het woord is krijg ik altijd wat zuur braaksel in m'n mond.....en jeuk aan m'n noten.....maar das niet van geiligheid...

    • + 1
    • 9 sep 2026 - 13:27
    • schwantz34

      Posts: 42.826

      Albers zorgt voor Bose Ouw-sjagerijn!

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 13:49
  • NicoS

    Posts: 21.219

    Albers die Toto even terecht wijst….
    De wereld op z’n kop….;)
    Hij heeft wel gelijk, want het was natuurlijk onzin om Max de schuld te geven. Dat sloeg ook helemaal nergens op.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 13:45
    • Sander

      Posts: 1.991

      "Wolff van repliek gediend".
      Met al die gekke kopjes dacht ik te lezen dat het Wolff zelf was die de kritiek had aanvaard :-)

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 14:41
  • snailer

    Posts: 34.710

    Beetje onbelangrijk.

    Russell lag aan kop. Antonelli achterveld.


    Hmmmm....

    Geheel onbelangrijk.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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