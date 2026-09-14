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Verstappen eerlijk over Red Bull: "Pas dan kunnen we weer winnen"

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Verstappen eerlijk over Red Bull: "Pas dan kunnen we weer winnen"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje op het nieuwe Madring afgesloten met een tweede plaats. De Nederlander profiteerde van problemen bij Lando Norris en een incident in de openingsfase, maar was na afloop vooral eerlijk over de snelheid van zijn Red Bull RB22.

Verstappen moest Andrea Kimi Antonelli voor zich dulden en zag Norris lange tijd als een snellere concurrent. Toch wist de viervoudig wereldkampioen opnieuw het maximale uit zijn bolide te halen. Het was alweer zijn vijfde podium in de laatste zeven races, al weet Verstappen dat Red Bull nog een stap moet zetten om daadwerkelijk voor de overwinning te kunnen vechten.

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"Ik denk dat we het maximale resultaat hebben behaald. We hadden wat geluk met de pech van Lando, want ik had simpelweg niet de snelheid van Kimi en zeker niet die van Lando. Dan is een podium natuurlijk mooi, maar we komen nog steeds iets tekort om echt voor de overwinning te vechten", vertelt Verstappen tijdens de persconferentie na afloop.

Volgens de Limburger gaf de uitslag bovendien een vertekend beeld van de krachtsverhoudingen. Antonelli werd in de beginfase opgehouden door Charles Leclerc, waardoor Verstappen tijdelijk dichter bij de Mercedes-coureur kon blijven. "Zodra Kimi vrije lucht had, reed hij meteen weer bij me weg. Ik was ondertussen vooral bezig met Lando achter me. Op dit circuit is inhalen ook lastig als iemand de ideale lijn goed verdedigt", legt Verstappen uit.

'Als ik was gebleven, had mijn race in bocht twee voorbij kunnen zijn'

Verstappen denkt dan ook niet dat hij zonder de gebeurtenissen in de eerste ronde voor de overwinning had kunnen strijden. De Red Bull-coureur moest in de openingsfase van de baan om contact met Lewis Hamilton te voorkomen. "Als ik op de baan was gebleven, had ik schade opgelopen. Dan was de overwinning ook niet meer aan de orde geweest. Ik deed in bocht één gewoon mijn eigen ding, maar Lewis probeerde binnendoor te gaan en kwam over de kerbstones. Daardoor werd hij terug de baan op gelanceerd en moest ik uitwijken", aldus Verstappen.

"Als ik daar was gebleven, was er zeker contact geweest en had mijn race misschien al in bocht twee kunnen eindigen. Daarom ben ik gewoon blij met waar we nu staan." Verstappen behaalde daarmee zijn vijfde podium in zeven races, maar benadrukt dat Red Bull vooral naar zichzelf moet blijven kijken. "Soms profiteren we van de pech van anderen, maar we proberen ook zelf het maximale eruit te halen en misschien iets boven ons niveau te presteren. Dat is op dit moment het enige wat we kunnen doen."

De Nederlander kijkt dan ook vooral naar de ontwikkeling van de RB22. "We moeten ons totale pakket sterker maken. Pas als we daarin een stap zetten, kunnen we echt weer gaan nadenken over een gevecht om de overwinning", besluit Verstappen.

Pietje Bell

Posts: 36.712

Dat schreef de schrijver hier gisteren ook al. Kreeg daar veel reacties op en hij doet het doodleuk vandaag weer. Ja, dan houdt het op.

  • 4
  • 14 sep 2026 - 14:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (8)

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  • MustFeed

    Posts: 10.563

    "Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje op het nieuwe Madring afgesloten met een derde plaats"

    Volgens mij was het toch echt een tweede plaats

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 14:11
    • Pietje Bell

      Posts: 36.712

      Dat schreef de schrijver hier gisteren ook al. Kreeg daar veel reacties op en hij doet het doodleuk vandaag weer. Ja, dan houdt het op.

      • + 4
      • 14 sep 2026 - 14:26
    • Need5Speed

      Posts: 4.509

      Krijg je als je alles laat schrijven door ChatGPTojee.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 14:34
    • Mick34

      Posts: 1.351

      Ze zullen hier echt minder bezoekers hebben door het amateurisme van de artikelen vergeleken met anderhalf jaar geleden.

      Je kunt het zien aan het aantal reacties. Het is hier aan doodbloeden.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 14:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.815

      De schrijvert is in slaap gevallen toen Leclerc nog zijn pitstop moest maken en nog aan de leiding ging...

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 15:11
    • Need5Speed

      Posts: 4.509

      Sloppy... net als de resultaten waar nog steeds 15 punten voor Gasly in Monaco staan. You can lead a horse to water, you cant make it think.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 15:40
    • Need5Speed

      Posts: 4.509

      Het is inmiddels verbeterd! Onze gebeden zijn verhoord :-)

      Nou in de resultaten (Seizoen 2026 - Statistieken) de punten van Gasly, Hadjar, Piastri, Lawson en Lindblad in Monaco nog verbeteren.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 16:06
  • shakedown

    Posts: 2.009

    "Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje op het nieuwe Madring afgesloten met een derde plaats. De Nederlander profiteerde van problemen bij Lando Norris en een incident in de openingsfase, maar was na afloop vooral eerlijk over de snelheid van zijn Red Bull RB22."

    Heb ik een andere race zitten kijken gisteren? De race dir ik gekeken heb was Verstappen tweede... Zo ja dan snap ik de commentaren van andere ook beter...

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 14:13

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Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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