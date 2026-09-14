Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje op het nieuwe Madring afgesloten met een tweede plaats. De Nederlander profiteerde van problemen bij Lando Norris en een incident in de openingsfase, maar was na afloop vooral eerlijk over de snelheid van zijn Red Bull RB22.

Verstappen moest Andrea Kimi Antonelli voor zich dulden en zag Norris lange tijd als een snellere concurrent. Toch wist de viervoudig wereldkampioen opnieuw het maximale uit zijn bolide te halen. Het was alweer zijn vijfde podium in de laatste zeven races, al weet Verstappen dat Red Bull nog een stap moet zetten om daadwerkelijk voor de overwinning te kunnen vechten.

Verstappen profiteert, maar ziet Mercedes en McLaren als sneller

"Ik denk dat we het maximale resultaat hebben behaald. We hadden wat geluk met de pech van Lando, want ik had simpelweg niet de snelheid van Kimi en zeker niet die van Lando. Dan is een podium natuurlijk mooi, maar we komen nog steeds iets tekort om echt voor de overwinning te vechten", vertelt Verstappen tijdens de persconferentie na afloop.

Volgens de Limburger gaf de uitslag bovendien een vertekend beeld van de krachtsverhoudingen. Antonelli werd in de beginfase opgehouden door Charles Leclerc, waardoor Verstappen tijdelijk dichter bij de Mercedes-coureur kon blijven. "Zodra Kimi vrije lucht had, reed hij meteen weer bij me weg. Ik was ondertussen vooral bezig met Lando achter me. Op dit circuit is inhalen ook lastig als iemand de ideale lijn goed verdedigt", legt Verstappen uit.

'Als ik was gebleven, had mijn race in bocht twee voorbij kunnen zijn'

Verstappen denkt dan ook niet dat hij zonder de gebeurtenissen in de eerste ronde voor de overwinning had kunnen strijden. De Red Bull-coureur moest in de openingsfase van de baan om contact met Lewis Hamilton te voorkomen. "Als ik op de baan was gebleven, had ik schade opgelopen. Dan was de overwinning ook niet meer aan de orde geweest. Ik deed in bocht één gewoon mijn eigen ding, maar Lewis probeerde binnendoor te gaan en kwam over de kerbstones. Daardoor werd hij terug de baan op gelanceerd en moest ik uitwijken", aldus Verstappen.

"Als ik daar was gebleven, was er zeker contact geweest en had mijn race misschien al in bocht twee kunnen eindigen. Daarom ben ik gewoon blij met waar we nu staan." Verstappen behaalde daarmee zijn vijfde podium in zeven races, maar benadrukt dat Red Bull vooral naar zichzelf moet blijven kijken. "Soms profiteren we van de pech van anderen, maar we proberen ook zelf het maximale eruit te halen en misschien iets boven ons niveau te presteren. Dat is op dit moment het enige wat we kunnen doen."

De Nederlander kijkt dan ook vooral naar de ontwikkeling van de RB22. "We moeten ons totale pakket sterker maken. Pas als we daarin een stap zetten, kunnen we echt weer gaan nadenken over een gevecht om de overwinning", besluit Verstappen.