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Mekies trots op Red Bull-prestaties: "Max was ongelooflijk"

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Mekies trots op Red Bull-prestaties: "Max was ongelooflijk"

Laurent Mekies is erg blij met de resultaten die Red Bull Racing heeft geboekt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen mag zondag vanaf de derde positie starten, terwijl Liam Lawson de race vanaf de achtste plek begint. Volgens Mekies is de sterke kwalificatie van beide coureurs een goed teken voor Red Bull.

Beide Red Bull-coureurs zaten gedurende de hele kwalificatiesessie dicht bij de snelste tijd. Verstappen sloot Q2 zelfs af met de snelste tijd. De kans op poleposition was daardoor zeker aanwezig, maar in het beslissende deel van de kwalificatie kwamen beide coureurs net tekort. Verstappen werd derde en Lawson achtste.

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Goed teken voor Red Bull

Mekies vertelt tegenover Viaplay dat de resultaten vertrouwen geven voor de race. "Het is zeker goed nieuws voor het team. Weet je, het tempo in de kwalificatie was over het algemeen heel, heel sterk. Max lag in Q1 en Q2 een paar honderdste vrijwel aan de leiding", aldus de Franse teambaas van Red Bull.

"Dat betekent dus zeker dat het onderliggende tempo van de auto hier erg sterk was. Natuurlijk kun je niet anders dan een beetje teleurgesteld zijn dat we de eerste startrij en de polepositie hebben gemist." Red Bull had daarmee volgens Mekies een goede uitgangspositie voor een nog beter resultaat, maar kon de sterke snelheid in de laatste kwalificatiesessie niet volledig omzetten in een eerste startplek.

Volgens Mekies geldt de goede kwalificatie van beide coureurs als een teamprestatie. "Max was ongelooflijk. En het is ook goed om te zien dat Liam er eveneens heel dichtbij zat. Dus op een moeilijk circuit als dit is het goed nieuws voor de auto. En het is ook een mooie blijk van waardering voor iedereen in Milton Keynes." Voor alles teams is de Madring een nieuw circuit, waardoor er veel onzekerheden waren. "Omdat het een nieuw circuit is, zijn er zoveel onbekende factoren voor morgen. Er wordt veel gesproken over het belang van de kwalificatie, omdat men denkt dat inhalen erg moeilijk zou kunnen zijn."

Inhalen wordt lastig

De race gaat volgens Mekies dan ook niet gemakkelijk worden voor Red Bull. De onderlinge verschillen in de kwalificatie waren immers bijzonder klein, waardoor het lastig kan worden om concurrenten op de baan te passeren. "Wij denken ook dat het heel moeilijk gaat worden. Ik denk zeker dat alle teams enorm veel aandacht hebben besteed aan de kwalificatie. En we zaten allemaal maar een paar honderdste van elkaar verwijderd."

Red Bull beschikt daardoor over een sterke uitgangspositie met Verstappen op de derde plek en Lawson op P8. De vraag is zondag vooral of de snelheid van de RB22 voldoende is om tijdens de race daadwerkelijk een aanval op McLaren en Mercedes te plaatsen.

F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Laurent Mekies Red Bull Racing GP Spanje 2026

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Ferrari
346
3
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285
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201
5
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74
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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