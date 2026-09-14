Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niets weten van kritiek op de Madring en de Formule 1. Afgelopen weekend werd er voor het eerst geracet op de Madring, en de fans en de coureurs waren er op zijn zachtst gezegd geen fan van. Wolff vindt het onzin, en reageert als door een wesp gestoken als hij hiernaar wordt gevraagd.

Het Formule 1-circus kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel bleek dat het een lang weekend ging worden. Op een paar spectaculaire crashes na, was het vooral een saai raceweekend. In de race op zondag waren er amper inhaalacties, en gaven de coureurs na afloop heel duidelijk over het circuit. Onder meer Max Verstappen pleitte voor veranderingen.

'Dat is een heel slechte vraag'

Na afloop van de race werd Mercedes-teambaas Wolff naar de race gevraagd. In gesprek met de internationale media werd Wolff geconfronteerd met het feit dat circuits zoals Zandvoort verdwijnen, en Madrid wel een financiering rondkrijgt. Als er wordt gevraagd of dit een slecht signaal afgeeft en of men zich zorgen moet maken, grijpt Wolff in: "Dat is echt een heel slechte vraag. Ik wil het alleen hebben over dingen die nu relevant en interessant zijn."

Wolff kan zich niet vinden in de kritiek, en blijft achter de besluiten van de hoge heren van de sport staan. Hij ging uiteindelijk wel op de desbetreffende vraag in: "Nee, er is geen zorgwekkend signaal. Alles is goed. Onze sport staat er echt geweldig voor. Er is helemaal geen zorgwekkend signaal waar we ons nu zorgen over moeten maken."

Sterk weekend voor Mercedes

Voor Wolffs team Mercedes was het weekend op de Madring wél een succes. Wolff zag hoe zijn ster Andrea Kimi Antonelli net naast de pole position greep, maar op zondag de schade wist te herstellen. Antonelli reed weer een foutloze race en kwam uiteindelijk als winnaar over de streep.