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Wolff reageert woedend op kritische vraag over nieuw F1-circuit

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Wolff reageert woedend op kritische vraag over nieuw F1-circuit

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niets weten van kritiek op de Madring en de Formule 1. Afgelopen weekend werd er voor het eerst geracet op de Madring, en de fans en de coureurs waren er op zijn zachtst gezegd geen fan van. Wolff vindt het onzin, en reageert als door een wesp gestoken als hij hiernaar wordt gevraagd.

Het Formule 1-circus kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel bleek dat het een lang weekend ging worden. Op een paar spectaculaire crashes na, was het vooral een saai raceweekend. In de race op zondag waren er amper inhaalacties, en gaven de coureurs na afloop heel duidelijk over het circuit. Onder meer Max Verstappen pleitte voor veranderingen.

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'Dat is een heel slechte vraag'

Na afloop van de race werd Mercedes-teambaas Wolff naar de race gevraagd. In gesprek met de internationale media werd Wolff geconfronteerd met het feit dat circuits zoals Zandvoort verdwijnen, en Madrid wel een financiering rondkrijgt. Als er wordt gevraagd of dit een slecht signaal afgeeft en of men zich zorgen moet maken, grijpt Wolff in: "Dat is echt een heel slechte vraag. Ik wil het alleen hebben over dingen die nu relevant en interessant zijn."

Wolff kan zich niet vinden in de kritiek, en blijft achter de besluiten van de hoge heren van de sport staan. Hij ging uiteindelijk wel op de desbetreffende vraag in: "Nee, er is geen zorgwekkend signaal. Alles is goed. Onze sport staat er echt geweldig voor. Er is helemaal geen zorgwekkend signaal waar we ons nu zorgen over moeten maken."

Sterk weekend voor Mercedes

Voor Wolffs team Mercedes was het weekend op de Madring wél een succes. Wolff zag hoe zijn ster Andrea Kimi Antonelli net naast de pole position greep, maar op zondag de schade wist te herstellen. Antonelli reed weer een foutloze race en kwam uiteindelijk als winnaar over de streep.

f(1)orum

Posts: 10.410

Ja, ja, ok,ok, whatever; maar wat zegt The Wolf?

  • 2
  • 14 sep 2026 - 15:53
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Madring GP Spanje 2026

Reacties (8)

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  • The Wolf

    Posts: 1.517

    Oh, mensen het was niet saai, het was geweldig, want Wolff zegt dat

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 15:23
    • f(1)orum

      Posts: 10.410

      Ja, ja, ok,ok, whatever; maar wat zegt The Wolf?

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 15:53
  • Larry Perkins

    Posts: 67.818

    Voordat de vraag gesteld was had men gelukkig al het meubilair verwijderd...

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 15:47
    • The Wolf

      Posts: 1.517

      Nein! Wass für eine zlechte frage. Daar vege ich meine arsch mee ab. Ze Madring iz wunderbar, fabelhaft!

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 15:54
  • Need5Speed

    Posts: 4.511

    Ik snap de vraag niet zo. De Madring is juist als 2 druppels water met Zandvoort:
    - het is er smal en moeilijk inhalen
    - het heeft een kombocht
    - er wordt tegen geprotesteerd
    - Sinterklaas is er weleens geweest
    Wat wil je nog meer?

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 15:57
    • The Wolf

      Posts: 1.517

      -De Madring ligt niet in een adembenemend mooi kustplaatsje.
      -Heeft slechts 1 kombocht
      -De Snollebollekes treden er niet op in het voorprogramma.
      -Koning Lex met z'n maxima lopen niet over de startopstelling
      -Geen orange army langs de baan
      -Er is geen rugstreeppad te bekennen
      -Max heeft er nog nooit gewonnen
      -Er is geen kraampje te bekennen waar je een meurende kibbeling kunt scoren

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 16:03
    • Need5Speed

      Posts: 4.511

      Haha! Daar verkijk je je toch lelijk op:
      - "De rugstreeppad (Epidalea calamita, in Spanje bekend als de sapo corredor) komt door heel Spanje voor, van de zuidkust tot hoog in de bergen. Lees meer algemene informatie over dit dier op Wikipedia's Rugstreeppad. (enz)"
      - In de "Sabor de Jelies" kan je onvervalste Urkse kibbeling krijgen, alsof er niet genoeg lokale lekkernijen zijn die de adem benemen...
      - Het Spaans koningshuis is in 2024 op bezoek geweest alhier. Tijd voor een tegenbezoekje zou je zeggen. Kan Maxima mooi "Naar links, links, links, links" en "Naar rechts, rechts, rechts, rechts" vertalen in het Spaans.
      - Max wint vanzelf wel weer eens een keertje.

      Ik zie het helemaal zitten!

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 16:26
    • Need5Speed

      Posts: 4.511

      Dat de rugstreeppad ook niet bedreigd is in Spanje is logisch, want zoals de Spanjaarden zelf zeggen "El sapo corredor sabe, en todo caso, aún más repugnante que el *kibbeling*."

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 16:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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