Het lijkt erop dat de nieuwe Madring voor volgend jaar wordt aangepast. Afgelopen weekend werd er voor het eerst op het nieuwe circuit in Madrid geracet, en de kritiek was groot. De race was saai en de coureurs beleefden er ook geen lol aan. Het lijkt erop dat er nu naar hun wensen wordt geluisterd.

Voor het eerst werd er afgelopen weekend geracet op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het semistratencircuit moest voor veel spektakel gaan zorgen, maar het tegenovergestelde was waar. Er waren geen incidenten in de kwalificatie en de race en de actie op de baan viel tegen. Er waren amper inhaalacties, wat kwam door het feit dat er nergens plek was om in te halen. Het zorgde voor kritiek vanuit de fans, terwijl de coureurs het ook niet naar hun zin hadden.

Luisteren naar de coureurs

Op de Madring zijn ze niet doof, en ze willen iets gaan doen met de kritiek. Volgens The Race liggen er al plannen op tafel voor veranderingen, en zijn er drie zaken die ze willen aanpakken voor de race in 2027. De organisatie, de FIA, de teams en de coureurs gaan nu met elkaar in gesprek over de mogelijke veranderingen die voor een betere race moeten zorgen.

Welke aanpassingen liggen op tafel?

Het eerste punt dat men wil aanpakken is de run naar de chicane van bocht 5 en 6. Het idee is om de baan aan te passen en wijder te maken, zodat de auto's hier beter met elkaar kunnen vechten en er inhaalacties mogelijk zijn. Afgelopen weekend bleek dat dit vrijwel onmogelijk was in deze bochtencombinatie.

Het tweede punt dat op tafel ligt, is bocht 13. Dit is de bocht naar links direct na La Monumental, en het was dit jaar een medium-speed bocht, waar de coureurs niet echt hoefden te remmen, wat inhalen vrijwel onmogelijk maakte. Het plan is om deze bocht aan te passen, waardoor de coureurs harder moeten remmen en mogelijk de aanval kunnen openen.

Het derde punt van de baan dat mogelijk wordt aangepast, is bocht 20. Dit is momenteel één van de krapste bochten van het circuit, en de coureurs kunnen er nu niets doen, omdat de kans anders groot is dat ze in de muur eindigen. Het plan is om de entry van de bocht aan te passen en de muren te verplaatsen, zodat deze bocht meer kansen biedt om in te halen.

Nog veel onduidelijkheid

Of de veranderingen erdoor gaan komen, en of het daadwerkelijk gaat helpen, moet nog blijken. In de komende jaren staat de race op de Madring nog op de kalender, en dat betekent dat men nog even de tijd heeft om voor een beter spektakel te zorgen.