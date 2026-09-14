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'Organisatie werkt aan aanpassingen Madring na kritiek'

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'Organisatie werkt aan aanpassingen Madring na kritiek'

Het lijkt erop dat de nieuwe Madring voor volgend jaar wordt aangepast. Afgelopen weekend werd er voor het eerst op het nieuwe circuit in Madrid geracet, en de kritiek was groot. De race was saai en de coureurs beleefden er ook geen lol aan. Het lijkt erop dat er nu naar hun wensen wordt geluisterd.

Voor het eerst werd er afgelopen weekend geracet op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het semistratencircuit moest voor veel spektakel gaan zorgen, maar het tegenovergestelde was waar. Er waren geen incidenten in de kwalificatie en de race en de actie op de baan viel tegen. Er waren amper inhaalacties, wat kwam door het feit dat er nergens plek was om in te halen. Het zorgde voor kritiek vanuit de fans, terwijl de coureurs het ook niet naar hun zin hadden.

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Luisteren naar de coureurs

Op de Madring zijn ze niet doof, en ze willen iets gaan doen met de kritiek. Volgens The Race liggen er al plannen op tafel voor veranderingen, en zijn er drie zaken die ze willen aanpakken voor de race in 2027. De organisatie, de FIA, de teams en de coureurs gaan nu met elkaar in gesprek over de mogelijke veranderingen die voor een betere race moeten zorgen.

Welke aanpassingen liggen op tafel?

Het eerste punt dat men wil aanpakken is de run naar de chicane van bocht 5 en 6. Het idee is om de baan aan te passen en wijder te maken, zodat de auto's hier beter met elkaar kunnen vechten en er inhaalacties mogelijk zijn. Afgelopen weekend bleek dat dit vrijwel onmogelijk was in deze bochtencombinatie.

Het tweede punt dat op tafel ligt, is bocht 13. Dit is de bocht naar links direct na La Monumental, en het was dit jaar een medium-speed bocht, waar de coureurs niet echt hoefden te remmen, wat inhalen vrijwel onmogelijk maakte. Het plan is om deze bocht aan te passen, waardoor de coureurs harder moeten remmen en mogelijk de aanval kunnen openen.

Het derde punt van de baan dat mogelijk wordt aangepast, is bocht 20. Dit is momenteel één van de krapste bochten van het circuit, en de coureurs kunnen er nu niets doen, omdat de kans anders groot is dat ze in de muur eindigen. Het plan is om de entry van de bocht aan te passen en de muren te verplaatsen, zodat deze bocht meer kansen biedt om in te halen.

Nog veel onduidelijkheid

Of de veranderingen erdoor gaan komen, en of het daadwerkelijk gaat helpen, moet nog blijken. In de komende jaren staat de race op de Madring nog op de kalender, en dat betekent dat men nog even de tijd heeft om voor een beter spektakel te zorgen.

Beamer

Posts: 1.901

Simpele oplossing, verplaats de race naar het Circuit de Catalunya in Barcelona, neem gelijk deze lay-out over en we zijn klaar. Simpele en goedkope oplossing.

  • 1
  • 14 sep 2026 - 13:24
F1 Nieuws Madring GP Spanje 2026

Reacties (9)

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  • Beamer

    Posts: 1.901

    Simpele oplossing, verplaats de race naar het Circuit de Catalunya in Barcelona, neem gelijk deze lay-out over en we zijn klaar. Simpele en goedkope oplossing.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 13:24
  • Joeppp

    Posts: 8.809

    Ik heb gisteren alleen de eerste 5 rondes gezien en was van later terug te kijken. Maar toen las ik een verslag van de race op heet AD en die aren zo vernietigend over de baan en de race dat ik niet de moeite neem om er nog 1,5 uur aan te verspillen. Ik schrok zelf wel van de felheid van het artikel omdat je zulke teksten niet vaak tegenkomt in een krant; dan moet het wel heel slecht geweest zijn.

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 13:31
  • shakedown

    Posts: 2.007

    Zo slecht is het circuit niet. Ik heb de race in de avond uren terug gekeken. Normaal gesproken ben ik dan met 10 minuten door der race heen. Deze race heb ik zeker voor 60% op werkelijk snelheid gekeken...

    Ze kunnen 100 aanpassingen doen, nog steeds gaat er niet ingehaald worden. Niet met deze auto's.

    650 kilo, geen elektrischeschijt en 1 meter korter, 40 cm smaller, geen flapjes, geen bargde boards, enz enz enz, dan ben je er, en heb je fantastische races.

    Maargoed... ik val in herhaling...

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 13:33
    • The Wolf

      Posts: 1.513

      ik vond er gisteren geen zak aan in ieder geval.
      Maar ik ga nu de hele race in slow motion terugkijken, wat het ging zo snel en er gebeurde zo veel dat is voor 'n normaal mens amper te behappen.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:41
    • f(1)orum

      Posts: 10.409

      Sinds de 2026 reglementen is het fast forward logo op mijn nieuwe afstandsbediening nu al vervaagd....

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 14:05
  • Snorremans

    Posts: 386

    Je snapt niet dat dit circuit, wat volledig nieuw is, niet gelijk aan de huidige bolides is aangepast. Gewoon de problemen zoals we ze kennen instand houden door dit bij een compleet nieuwe layout ook maar gewoon toe te passen. Hulde...not.

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 13:35
    • shakedown

      Posts: 2.007

      Daar is een heel simpele reden voor: dat de auto's zo slecht waren hadden ze niet bedacht. Dat het 1 grote energie beperking festival is, is de eerste maanden vooral ontkracht en tegen gesproken. De coureurs die in de eerste races goed voor de dag riepen heel hard: Ja dit zijn top race wagen, dit is geweldig! Inmiddels zijn de meeste wel gestopt met liegen en weten we beter.

      Echter is dat veel en veel te laat voor een circuit om nog dingen aan te passen. Voor 2027 zal het vast nog wel lukken om een paar aanpassingen te doen.

      Als je op de beelden keek tijdens de race zag je meerdere delen van het circuit wat gewoon niet af was. Er waren hele stukken waar nog gewoon zand lag en geen bestrating... Om dat ook nog eens een paar weken voor de race een paar verbouwingen er doorheen te duwen, ligt denk ik niet in de macht van de bouwers om te doen...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 13:44
    • The Wolf

      Posts: 1.513

      Met deze wagens krijg je het nog niet spannend zelfs al bouw je een hele hoge springschans, of een looping in de baan

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:48
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      Het circuit is juist 'ideaal' voor dit soort wagens!
      Al snel bleek dat als je de kombocht op volle snelheid neemt de banden eraan gaan (Indy 2005, anyone?). In de F2 en F3 zag je hoeveel moeite de coureurs hadden ermee.

      Maar in de F1? Geen nood, gewoon harvestend door de bocht sukkelen en alles komt goed. Geweldig!

      Hee, mijn emmertje is weer vol.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:50

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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