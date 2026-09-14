Mike Hezemans vindt het nergens opslaan dat Max Verstappen zijn positie moest teruggeven in de openingsfase van de Spaanse Grand Prix. Verstappen ging in de eerste bocht wijd om een incident met Lewis Hamilton te voorkomen, maar Red Bull greep in om een straf te voorkomen.

Verstappen schoot, net als Andrea Kimi Antonelli, wijd in de eerste bocht en kwam voor Hamilton de baan op. De Britse Ferrari-coureur meldde zich op de boordradio en stelde dat Verstappen de positie moest teruggeven. Verstappen had Antonelli echter net ingehaald, en liet zijn team direct weten dat hij de bocht had afgesneden, omdat Hamilton anders tegen hem aan was gereden. Bij Red Bull ontstond er twijfel, en ze vroegen Verstappen om zijn plek terug te geven aan Hamilton. Dit betekende echter wel dat hij Antonelli moest laten gaan.

'Max vermeed een ongeluk'

Red Bull probeerde een straf te voorkomen, maar dat leidde ook tot onbegrip. Analist Mike Hezemans reageerde kritisch en wees bij Viaplay naar het verschil tussen de momenten van Verstappen en Antonelli: "Je zag het heel erg duidelijk aan het gestuiter van de auto. Antonelli had gewoon kunnen remmen. Max kon niet meer remmen. Het slaat echt helemaal nergens op dat hij die plek moest teruggeven, want hij kon niets anders doen dan dit."

Verstappen moest uitwijken, zo stelt Hezemans: "Max haalde de bocht wel, maar waar moest hij naartoe? Hij kon niet remmen, dus hij kwam altijd naast de baan terecht. Hij vermeed hier gewoon een ongeluk."

Had Red Bull langer moeten wachten?

Tot overmaat van ramp werd al snel duidelijk dat Hamilton met remproblemen kampte. Hij werd binnen een paar tellen gepasseerd door Verstappen, en moest opgeven. Verstappen was woest, en Hezemans is van mening dat Red Bull meer geduld moest hebben: "Als Red Bull één of twee rondjes had gewacht... Hamilton kon niet meer remmen. Max had de plek dan ook niet terug kunnen geven."

Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de streep, achter racewinnaar Antonelli. Verstappen wist de jagende McLaren van regerend wereldkampioen Lando Norris achter zich te houden.