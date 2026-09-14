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Steun voor Verstappen: "Hij vermeed een ongeluk"

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Steun voor Verstappen: "Hij vermeed een ongeluk"

Mike Hezemans vindt het nergens opslaan dat Max Verstappen zijn positie moest teruggeven in de openingsfase van de Spaanse Grand Prix. Verstappen ging in de eerste bocht wijd om een incident met Lewis Hamilton te voorkomen, maar Red Bull greep in om een straf te voorkomen.

Verstappen schoot, net als Andrea Kimi Antonelli, wijd in de eerste bocht en kwam voor Hamilton de baan op. De Britse Ferrari-coureur meldde zich op de boordradio en stelde dat Verstappen de positie moest teruggeven. Verstappen had Antonelli echter net ingehaald, en liet zijn team direct weten dat hij de bocht had afgesneden, omdat Hamilton anders tegen hem aan was gereden. Bij Red Bull ontstond er twijfel, en ze vroegen Verstappen om zijn plek terug te geven aan Hamilton. Dit betekende echter wel dat hij Antonelli moest laten gaan.

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'Max vermeed een ongeluk'

Red Bull probeerde een straf te voorkomen, maar dat leidde ook tot onbegrip. Analist Mike Hezemans reageerde kritisch en wees bij Viaplay naar het verschil tussen de momenten van Verstappen en Antonelli: "Je zag het heel erg duidelijk aan het gestuiter van de auto. Antonelli had gewoon kunnen remmen. Max kon niet meer remmen. Het slaat echt helemaal nergens op dat hij die plek moest teruggeven, want hij kon niets anders doen dan dit."

Verstappen moest uitwijken, zo stelt Hezemans: "Max haalde de bocht wel, maar waar moest hij naartoe? Hij kon niet remmen, dus hij kwam altijd naast de baan terecht. Hij vermeed hier gewoon een ongeluk."

Had Red Bull langer moeten wachten?

Tot overmaat van ramp werd al snel duidelijk dat Hamilton met remproblemen kampte. Hij werd binnen een paar tellen gepasseerd door Verstappen, en moest opgeven. Verstappen was woest, en Hezemans is van mening dat Red Bull meer geduld moest hebben: "Als Red Bull één of twee rondjes had gewacht... Hamilton kon niet meer remmen. Max had de plek dan ook niet terug kunnen geven."

Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de streep, achter racewinnaar Antonelli. Verstappen wist de jagende McLaren van regerend wereldkampioen Lando Norris achter zich te houden.

Need5Speed

Posts: 4.504

Verdedigen?
Lewis zei dat hij Max niet gezien had. Hij zou er vol tegenaan gekleund zijn.
Dat is geen verdedigen, dat is een rijdersfout.

  • 9
  • 14 sep 2026 - 10:28
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (17)

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  • The Wolf

    Posts: 1.510

    Ja zeker, natuurlijk, vind ik ook, absoluut, goed punt, helemaal mee eens

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 09:35
  • Pietje Bell

    Posts: 36.709

    Onder andere Indy Dontje legt het uit en vervolgens werd de vraag gesteld:

    Had Max Verstappen volgens jou de positie wel of niet moeten teruggeven
    aan Lewis Hamilton...? 🤔

    De mannen aan tafel: urlr.me/crRdMa

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 10:04
  • Politik

    Posts: 10.077

    Ik heb Hamilton op een behoorlijk agressieve manier zien verdedigen tegen Verstappen.
    Op een manier die zeer kenmerkend is, voor hoe Verstappen in het verleden zo vaak verdedigd heeft.
    Dat Verstappen hier dan verontwaardigd over is, snap ik niet.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 10:24
    • Need5Speed

      Posts: 4.503

      Verdedigen?
      Lewis zei dat hij Max niet gezien had. Hij zou er vol tegenaan gekleund zijn.
      Dat is geen verdedigen, dat is een rijdersfout.

      • + 9
      • 14 sep 2026 - 10:28
    • snailer

      Posts: 34.767

      Hamilton was inderdaad uit controle, kwam op de kerb, verloor veel snelheid en wilde gewoon een heel veld blokkeren.

      Dit is gewoon een domme actie. Hamilton zat met de spec 2 ice in een auto die minstens P2 had moeten worden. En met geluk, Antonelli had ook geluk met zijn winst, had hij kunnen winnen.

      Hij knalt eerst op de kerb, vervolgens redt Verstappen de boel voor de twee. En vervolgens tikt Hamilton de muur aan een paar rondes later.

      Zeer waarschijnlijk zorgde Hamilton voor zijn eigen DNF.


      En om het even om te draaien. Verstappen heeft voor dit soort acties keer op keer straffen gekregen, terwijl in die gevallen vooral Hamilton gewoon bewust van de baan stuurde en al voor hij naast de baan zat over de radio kwam: He pushed me off.

      Dit is uiteraard een race incident, maar het was een zeer domme actie van Hamilton, die waarschijnlijk al een tik op zijn remsysteem uitdeelde op de kerb en vervolgens later de boel helemaal verstierde voor hemzelf.

      • + 6
      • 14 sep 2026 - 11:35
    • nr 76

      Posts: 7.606

      Over een kerb stuiteren en daarna bijna in je opponent kleunen heeft natuurlijk niks meer met verdedigen te maken.

      • + 6
      • 14 sep 2026 - 11:51
    • Joeppp

      Posts: 8.808

      Het is oneerlijk dat Verstappen de plek moest teruggeven maar in het verleden heeft Max ook gebruik gemaakt van deze regels.Ik moet dan vooral denken aan de races in Amerika en Mexico tegen Norris. Norris deed volgens de regels iets fout maar als je er gewoon naar keek als neutrale toeschouwer dan had je toch echt het gevoel dat Verstappen hem bewust van de baan duwde en Norris alleen maar kon uitwijken. Ik vond het jammer dat deplek gisteren teruggeven moest worden maar Max heeft in het verleden ookvoordeel uit deze regels gehaald. Het gaat er nu veel over of Max gelijk had of niet maar ik denk dat er eerder naar de regels gekekn moet worden om het eerlijker te maken.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:02
    • schwantz34

      Posts: 42.898

      Ik heb Hamilton op een behoorlijk agressieve manier zien verdedigen tegen Verstappen. Op een manier die zeer kenmerkend is, voor hoe Verstappen in het verleden zo vaak verdedigd heeft.


      Pffff Politik. Hanilton was Max helemaal niet aan het aanvallen, sterker nog die was alleen maar bezig om er met een kamikaze actie 3 dik van te maken met Lando en Kimi en heeft Max ook never nooit gezien volgens eigen zeggen na de race.

      En dat is precies wat allemaal Max wel zag in het totaalplaatje, en daardoor wist hij meteen dat Lewis de apex never nooit zou kunnen halen en hem vol in de zijkant zou hebben geraakt als hij geen eieren voor zijn geld had gekozen aan de buitenkant om een aanrijding te vermijden. En dat was gewoon (maar zeker achteraf in de herhaling te zien) een perfecte inschatting van Max, want Lewis stuiterde via de kerbs (door een veels te hoge snelheid vs bochtradius) helemaal door naar de andere kant van de baan waar Max had gezeten als hij geen ontwijkende actie had ondernomen.

      • + 6
      • 14 sep 2026 - 12:08
    • WickieDeViking

      Posts: 1.440

      Politik heeft ook weer wat vrije tijd gekregen in het circus 🤡😂

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 13:07
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.218

    Super stom dit. Ik dacht in eerste instantie ook dat het terecht was dat de pek teruggeven werd, totdat ik zag hoe Hamilton van de kerb stuiterde en Verstappen moest uitwijkt. Zet Lewis' jammer over het terug moeten geven van die plek ook in perfectief. Het begint de man het echt door de vingers te glippen.

    Dankzij de stomme beslissing RBR (zij hadden alle beelden goed kunnen bekijken) heeft het Verstappen de mogelijke zege ontnomen.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 10:25
    • Need5Speed

      Posts: 4.503

      Het probleem is dat Max er deels achter zat toen hij van de baan werd gedwongen en ruim voor toen hij terugkeerde. Hij had dat voordeel terug moeten geven ongeacht de reden waarom hij de baan verliet.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 10:31
    • snailer

      Posts: 34.767

      Dit is inderdaad volgens de regels, Need5Speed. Echter zou Verstappen op de baan blijvend, wat niet kon door de domme actie van Hamilton, er gewoon simpel voorbij zijn gereden zonder extra hybride.

      Dit geeft aan hoe belachelijk de wiel aan wiel regels zijn. Hij zit er bij de apex voor.... Als iemand rechtdoor rijdt, wat in wezen Hamilton deed, dan i er nooit een apex mogelijk. Het gaat niet om een apex bij racen, want wie bepaalt wat de ideale apex is? Er is geen vaste plek voor een apex.

      • + 4
      • 14 sep 2026 - 11:41
    • Need5Speed

      Posts: 4.503

      Max had ook gewoon in kunnen sturen, dan had Lewis hem geraakt en een 10 seconden penalty gekregen (maar je weet het nooit in de eerste ronde). En dan had waarschijnlijk een van beiden of allebei het eind van de wedstrijd niet gehaald.
      Gelijk hebben is één, het ook krijgen is iets anders - en gewoon verder kunnen rijden is belangrijker dan je punt maken.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 12:05
  • F1 bekijker

    Posts: 542

    Mike hahaha

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 10:36
  • zorba

    Posts: 1.744

    Als je als een kamikaze de eerste bocht ingaat 'was duidelijk een halve auto achter Hamilton' al op voorhand weet dat je aan die snelheid de tweede bocht niet kan halen zonder een aanrijding te vermijden moet je niet schijnheilig doen door de bocht af te snijden en dan Hamilton toch de schuld te geven! Er wordt teveel voor Verstappens roekeloosheid getolereerd door de Stewards. En dan uitleggen als een sublieme move is dat totaal ruk. De enige juiste beslissing was de reactie van Redbull plaats terug geven!!! Die kwam er na de waarschuwing van de Marchalls dat er een 5 sec straf ging volgen.

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 12:16
    • Wibautstraat

      Posts: 158

      “Zorba”

      En dit is wat die max zuigers niet willen inzien. Hamilton was praktisch max al voorbij en max wilde zijn positie niet opgeven.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:26
    • WickieDeViking

      Posts: 1.440

      😂😂😂😂😂

      • + 3
      • 14 sep 2026 - 13:11

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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