Max Verstappen ziet geen reden om Andrea Kimi Antonelli van advies te voorzien na diens indrukwekkende start van het Formule 1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is vooral onder de indruk van de manier waarop de twintigjarige Italiaan met de druk omgaat en momenteel maar liefst 81 punten voorsprong heeft op de nummer twee in het WK, George Russell.

Antonelli pakte zondag de overwinning in de Grand Prix van Spanje en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap. Verstappen wordt gevraagd of hij de Mercedes-coureur advies zou geven over het omgaan met emoties en de druk, maar ziet daar weinig aanleiding toe.

Verstappen vol lof over Antonelli

"Ik ga zeker geen comeback maken", grapt Verstappen tijdens de persconferentie na de race. "Maar Kimi moet vooral blijven doen wat hij nu doet. Het werkt fantastisch voor hem. Hij moet zich er niet te druk om maken, al heb ik ook niet de indruk dat hij dat doet."

Volgens Verstappen heeft Antonelli inmiddels veel vertrouwen en groeit hij iedere race verder. "Hij levert gewoon en heeft veel vertrouwen. Daarnaast doet hij steeds meer ervaring op. Hij is nog jong en staat pas aan het begin van zijn carrière, maar hij vliegt momenteel. Alles lijkt gewoon op zijn plek te vallen."

'Hij moet het niet ingewikkelder maken'

Verstappen ziet dan ook geen reden voor Antonelli om zijn aanpak te veranderen. "Hij moet het vooral niet ingewikkelder maken dan het is. Dat doet hij volgens mij ook niet. Hij heeft bovendien goede mensen om zich heen die weten wat hij nodig heeft", aldus de Red Bull-coureur.

De Nederlander lijkt daarmee vooral bewondering te hebben voor de manier waarop Antonelli met zijn huidige status omgaat. Ondanks zijn jonge leeftijd blijft de Italiaan volgens Verstappen rustig en gefocust. "Het werkt allemaal goed voor hem", besluit de viervoudig wereldkampioen.