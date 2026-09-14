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Verstappen adviseert Antonelli: "Kimi moet lekker zo blijven"

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Verstappen adviseert Antonelli: "Kimi moet lekker zo blijven"

Max Verstappen ziet geen reden om Andrea Kimi Antonelli van advies te voorzien na diens indrukwekkende start van het Formule 1-seizoen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is vooral onder de indruk van de manier waarop de twintigjarige Italiaan met de druk omgaat en momenteel maar liefst 81 punten voorsprong heeft op de nummer twee in het WK, George Russell.

Antonelli pakte zondag de overwinning in de Grand Prix van Spanje en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap. Verstappen wordt gevraagd of hij de Mercedes-coureur advies zou geven over het omgaan met emoties en de druk, maar ziet daar weinig aanleiding toe.

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"Ik ga zeker geen comeback maken", grapt Verstappen tijdens de persconferentie na de race. "Maar Kimi moet vooral blijven doen wat hij nu doet. Het werkt fantastisch voor hem. Hij moet zich er niet te druk om maken, al heb ik ook niet de indruk dat hij dat doet."

Volgens Verstappen heeft Antonelli inmiddels veel vertrouwen en groeit hij iedere race verder. "Hij levert gewoon en heeft veel vertrouwen. Daarnaast doet hij steeds meer ervaring op. Hij is nog jong en staat pas aan het begin van zijn carrière, maar hij vliegt momenteel. Alles lijkt gewoon op zijn plek te vallen."

'Hij moet het niet ingewikkelder maken'

Verstappen ziet dan ook geen reden voor Antonelli om zijn aanpak te veranderen. "Hij moet het vooral niet ingewikkelder maken dan het is. Dat doet hij volgens mij ook niet. Hij heeft bovendien goede mensen om zich heen die weten wat hij nodig heeft", aldus de Red Bull-coureur.

De Nederlander lijkt daarmee vooral bewondering te hebben voor de manier waarop Antonelli met zijn huidige status omgaat. Ondanks zijn jonge leeftijd blijft de Italiaan volgens Verstappen rustig en gefocust. "Het werkt allemaal goed voor hem", besluit de viervoudig wereldkampioen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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