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Verstappen weigert Hamilton-standpunt te wijzigen

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Verstappen weigert Hamilton-standpunt te wijzigen

Max Verstappen blijft erbij dat hij na de start op de Madring moest uitwijken voor Lewis Hamilton. Verstappen moest van Red Bull zijn positie teruggeven aan Hamilton om een mogelijke straf te voorkomen. De viervoudig wereldkampioen bleef na afloop bij zijn standpunt.

Verstappen sneed bij de start van de Spaanse Grand Prix op de Madring de eerste bocht af. Naar eigen zeggen deed hij dit, omdat hij dacht dat Hamilton hem anders zou raken. Een paar bochten later haalde Verstappen ook de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli in, maar Hamilton liet zich op dat moment al horen op de boordradio. Red Bull besloot zelf in te grijpen, en Verstappen gaf zijn positie terug. Dit betekende echter ook dat hij Antonelli moest laten gaan.

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Hoe kijkt Verstappen naar deze zaak?

Bij Red Bull vonden ze dit na afloop nog steeds de beste oplossing, en Verstappen wilde er niet te veel over kwijt. In gesprek met de internationale media was hij duidelijk: "Als ik gewoon op de baan was gebleven, had ik bij de start schade opgelopen. Dan was de overwinning sowieso niet meer mogelijk geweest, zo simpel is het gewoon. Ik deed gewoon mijn eigen ding in bocht één, maar Lewis ging voor een actie in de eerste twee bochten en sloeg met de vloer op de kerbstone."

Dit zorgde er volgens Verstappen voor dat hij moest handelen: "Daardoor vloog hij zo weer de baan op en moest ik de baan wel verlaten. Als ik daar was blijven rijden, hadden we elkaar zeker weten geraakt. Dan had mijn race in bocht twee al voorbij kunnen zijn, dus met waar we nu eindigen ben ik meer dan tevreden."

Profiteren van blunders

Verstappen viel door het moment even terug naar de vierde plaats, maar kwam als tweede over de streep. Hij profiteerde van strategische fouten van McLaren: "Soms profiteren we een klein beetje van de pech van anderen, maar we proberen er echt het maximale uit te halen en af en toe een beetje boven onze stand te presteren. Dat is wel fijn, want het is het enige wat we nu kunnen doen. We zijn er nu van afhankelijk om ons algehele pakket wat sterker te maken, zodat we echt mee kunnen doen in de strijd om de zeges."

NicoS

Posts: 21.233

Als je een straf krijgt wel ja, maar de vraag is of hij de straf ook had gekregen gezien hij geen keuze had, zeker in de eerste bocht. Max verloor wel meer dan vijf seconden, ook omdat hij achter een Ferrari zat met remproblemen.
Maar goed, we zullen het nooit weten of hij de positie terug had mo... [Lees verder]

  • 5
  • 13 sep 2026 - 20:42
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (16)

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  • Snork

    Posts: 23.102

    Geprofiteerd van strategische fouten bij andere teams, dat is wel wat de F1 mooi maakt. De auto, de coureur, de strategie en de pits-crew, alles moet 100% zijn, want anders is de concurrentie direct daar om een plaats of meer naar voren te komen.
    Bij Norris waren ze helaas net te laat na de VSC, maar de bandenwissel ging rechtsvoor te langzaam en dat kost direct hard benodigde seconden op de baan.
    Het is hetzelfde met kantklossen, maar daarover later meer…

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 20:13
    • Smock

      Posts: 366

      Denk dat die benodigde seconden weinig verschil hadden gemaakt, hij was volgens mij sowieso achter Max terecht gekomen en was daar dan alsnog niet aan voorbij gekomen.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 21:56
  • NicoS

    Posts: 21.233

    Meermaals de onboards bekeken van Max en Lewis, maar ik denk dat RBR het risico had kunnen nemen.
    Max moest echt een ontwijkende actie maken om Leiwis niet te raken, en kon daardoor de bocht niet meer op een normale manier nemen.
    In de eerste bocht zijn ze vaak coulant wat dat betreft, dus mogelijk hadden de stewards kunnen concluderen dat Max niet anders kon dan uitwijken.
    Maar goed, het is wat het is…..

    • + 4
    • 13 sep 2026 - 20:18
    • Mick34

      Posts: 1.350

      Je krijgt er een 5 seconde penalty voor toch? Volgens mij verloor hij er ook 5 seconde mee om de plek aan Lewis terug te geven...

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 20:36
    • NicoS

      Posts: 21.233

      Als je een straf krijgt wel ja, maar de vraag is of hij de straf ook had gekregen gezien hij geen keuze had, zeker in de eerste bocht. Max verloor wel meer dan vijf seconden, ook omdat hij achter een Ferrari zat met remproblemen.
      Maar goed, we zullen het nooit weten of hij de positie terug had moeten geven van de stewards.

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 20:42
    • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

      Posts: 890

      Ik kijk de F1 meestal op de Zwitserse tv met het commentaar van Marc Surer (wie kent hem nog? 😉) Maar ook hij zei live direct dat Max niet andrrs kon, en was het ook na de herhalingen totaal niet eens met de wedstrijdleiding. Helaas is F1 ook een soort van jury sport geworden.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 20:55
    • schwantz34

      Posts: 42.894

      Ik vind dat RBR Max volledig ten onrechte die plaats aan Ham heeft laten teruggeven, en al helemaal omdat hij daardoor Kimi eerst ook nog eens voorbij moest laten, en het daardoor dus gewoon om 2 pekken ging, en dat op een baan waar trackpositie gewoon heilig is!

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 21:07
    • Need5Speed

      Posts: 4.487

      Ik denk dat ze er verstandig aan gedaan hebben.
      Lewis had Max ruimte moeten geven. Maar Max zat vlak voor de chicane nog deels achter Lewis.
      Als hij op die plek terug was gekomen, naast maar deels achter Lewis, was er niks aan de hand geweest. Nu heeft hij voordeel gehad aan zijn onvrijwillige excursie en dat mag niet.
      Om dezelfde reden hoefde hij niet te vrezen voor wat er tegen het eind mat Lando gebeurde. Daar ging hij misschien wel te ver over de punt ('leaving the track') maar hij had daar geen voordeel van ('and gaining an advantage'); sterker nog Lando zat er daarna veel dichter bij en was hem bijna voorbij gestoken.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 21:33
    • Smock

      Posts: 366

      Heb m ook een paar keer terug gekeken, maar blijft een grijs gebied. Stel dat Hamilton niet zo op de kerbs stuiterde, maar de auto gewoon breed uit zou laten lopen, had Max er ook af gemoeten en die plek terug moeten geven. Hij lag er niet voor voor de bocht.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 21:59
    • hupholland

      Posts: 10.224

      ik snap niet dat je 2 positie's opgeeft om een mogelijke 5 secondenstraf te ontlopen. Ze hadden het er op kunnen gokken, Verstappen had het momentum en de binnenkant, Lewis laat geen ruimte. Het kost je misschien wel de overwinning. Ze stonden natuurlijk op de soft en het idee was misschien om vroeg te stoppen en anderen te undercutten, als je dan 5 seconden langer moet stilstaan gaat dat natuurlijk niet werken. Dus misschien waren ze daarom zo voorzichtig. Ik snap trouwens niet dat het team niet geleerd heeft van voorgaande keren, elke keer als ze Verstappen adviseren om positie terug te geven was dat het begin van een hoop ellende (Barcelona 2025 en Hongarije '24). Steun in geval van twijfel gewoon je coureur, dan maar een straf.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 22:25
  • Rimmer

    Posts: 13.484

    Stelling;

    A: Ferrari moet Lewis 1e rijder maken want hij herpakt zich nog wel en rijdt een gat van 101 punten dicht.
    B: Ferrari kan stoppen en de blik op 2027 richten want Lewis gaat geen 8e titel pakken.
    C: Ferrari moet de oven waarin carbon onderdelen worden gebakken vullen met croissant deeg en voortaan unieke rode croissants op de markt brengen want zo zoet als Vasseur bakt niemand ze.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 20:26
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.212

      D

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 20:51
    • schwantz34

      Posts: 42.894

      E. Het is de hoogste tijd dat Vasseur Hamilton eens ff met beide beentjes terug in de Italiaanse klei zet, want met die fratsen die hij op Monza, maar vooral dit weekend weer allemaal heeft uitgehaald, met zijn alsmaar risende veels te grote ego, en ik wil 1e rijder worden bladiebla daar lusten de honden geen brood, van en duperen Ferrari meer dan dat ik ooit eerder een andere coureur heb zien doen bij Ferrari zo lang ik al F1 kijk. Teamplayer m'n reet man, in Ham zijn wereld bestaat er maar één team, en dat is team Lewis!

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 21:19
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.212

      Eens met schwantz. Het is de hoogste tijd om diva Lewis met beide benen op de Italiaanse grond te zetten.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 21:55
  • Larry Perkins

    Posts: 67.802

    Verstappen FURIOUS TEAM RADIO TO Lewis Hamilton - 2026 Madrid GP!
    (1,12 minuten)

    urlr.me/SauVdq

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 21:15
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.716

    Ondanks de frisse verschijning Antonelli is het een vreselijk seizoen. Madring ----> Sadring.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 22:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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