Max Verstappen blijft erbij dat hij na de start op de Madring moest uitwijken voor Lewis Hamilton. Verstappen moest van Red Bull zijn positie teruggeven aan Hamilton om een mogelijke straf te voorkomen. De viervoudig wereldkampioen bleef na afloop bij zijn standpunt.

Verstappen sneed bij de start van de Spaanse Grand Prix op de Madring de eerste bocht af. Naar eigen zeggen deed hij dit, omdat hij dacht dat Hamilton hem anders zou raken. Een paar bochten later haalde Verstappen ook de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli in, maar Hamilton liet zich op dat moment al horen op de boordradio. Red Bull besloot zelf in te grijpen, en Verstappen gaf zijn positie terug. Dit betekende echter ook dat hij Antonelli moest laten gaan.

Hoe kijkt Verstappen naar deze zaak?

Bij Red Bull vonden ze dit na afloop nog steeds de beste oplossing, en Verstappen wilde er niet te veel over kwijt. In gesprek met de internationale media was hij duidelijk: "Als ik gewoon op de baan was gebleven, had ik bij de start schade opgelopen. Dan was de overwinning sowieso niet meer mogelijk geweest, zo simpel is het gewoon. Ik deed gewoon mijn eigen ding in bocht één, maar Lewis ging voor een actie in de eerste twee bochten en sloeg met de vloer op de kerbstone."

Dit zorgde er volgens Verstappen voor dat hij moest handelen: "Daardoor vloog hij zo weer de baan op en moest ik de baan wel verlaten. Als ik daar was blijven rijden, hadden we elkaar zeker weten geraakt. Dan had mijn race in bocht twee al voorbij kunnen zijn, dus met waar we nu eindigen ben ik meer dan tevreden."

Profiteren van blunders

Verstappen viel door het moment even terug naar de vierde plaats, maar kwam als tweede over de streep. Hij profiteerde van strategische fouten van McLaren: "Soms profiteren we een klein beetje van de pech van anderen, maar we proberen er echt het maximale uit te halen en af en toe een beetje boven onze stand te presteren. Dat is wel fijn, want het is het enige wat we nu kunnen doen. We zijn er nu van afhankelijk om ons algehele pakket wat sterker te maken, zodat we echt mee kunnen doen in de strijd om de zeges."