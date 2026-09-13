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Hamilton reageert laconiek op woede Verstappen

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Hamilton reageert laconiek op woede Verstappen

Lewis Hamilton haalt zijn schouders op over het veelbesproken moment met Max Verstappen in de Spaanse Grand Prix. Verstappen verloor veel tijd toen hij zijn positie moest teruggeven aan Hamilton, en daar was hij niet zo blij mee. Hamilton maakt zich daar niet druk om, en baalt vooral van het feit dat hij is uitgevallen.

Verstappen kwam goed weg, maar moest bij het inrijden van de eerste bocht uitwijken voor Hamilton. Hij was van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen hem anders had geraakt, maar Hamilton zelf vond dat hij de positie moest terugkrijgen. Verstappen weigerde dit in eerste instantie, maar op aandringen van zijn team ging hij overstag. Hierdoor moest hij echter ook Andrea Kimi Antonelli laten gaan. Hamiltons race kwam vlak daarna ten einde, want hij viel uit met remproblemen.

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Wat was er aan de hand?

Hamilton werd na afloop naar het incident gevraagd, maar bij de internationale media haalde hij zijn schouders op: "Ik had een goede start. Ik zag Max niet, maar ik haalde hem wel in bij de start. Daarna deed ik niet echt mee aan het gevecht in bocht vijf. Toen ik bocht vijf instuurde en op de rem trapte, ging alles prima. Maar daarna schoot het pedaal plotseling door en stopte de auto van het ene op het andere moment niet meer, waardoor ik wijd ging en de muur raakte."

"Het voelde eigenlijk niet eens als een harde touché. Daarna voelde het rempedaal weer normaal aan en ging het in de volgende bochten weer prima. Alles zag er eigenlijk wel goed uit, totdat het pedaal weer wegviel. Dat was het einde van mijn race."

Hoe kijkt Hamilton naar Verstappen?

Toen Verstappen de haperende Ferrari voorbijstak, schold hij zijn helm vol. Na afloop werd Hamilton geconfronteerd met de woede-uitbarsting van Verstappen, maar daar kon hij eigenlijk niet zoveel mee: "Nou, dat was gewoon goed racen hoor."

Kubica

Posts: 5.797

Als het goed racen was, dan waarom je tegenstander een straf aan naaien ?

  • 12
  • 13 sep 2026 - 19:06
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (9)

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  • Kubica

    Posts: 5.797

    Als het goed racen was, dan waarom je tegenstander een straf aan naaien ?

    • + 12
    • 13 sep 2026 - 19:06
    • Di Stefano

      Posts: 414

      Omdat wat Max deed niet goed racen was

      • + 9
      • 13 sep 2026 - 19:15
    • 919

      Posts: 4.461

      Als hij hem had laten staan had je een Monza 2021 gehad, was wel top racen geweest.

      Het precedent 'wie het eerst bij de apex is', geïntroduceerd door stewards niet geheel toevallig bij een Verstappen incident heeft ons waardeloos racen opgebracht. Dáár ging het fout en sindsdien zien we deze belachelijke acties om maar als eerst bij de apex te komen, met dit soort uitwijken tot gevolg.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 20:06
  • Aajd Flupke

    Posts: 301

    Wat zijn het toch jankbakken die voormalige eilandbewoners

    • + 4
    • 13 sep 2026 - 19:22
    • F1 bekijker

      Posts: 541

      Is België een eiland?

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 19:51
    • Golf-GTI

      Posts: 1.861

      F! bekijker, ik help je even. Omdat Belgie nog geen eiland is, valt dat buiten de boot...

      • + 4
      • 13 sep 2026 - 20:01
  • da_bartman

    Posts: 6.848

    "woede" ook echt een van de overdrijvende woordjes van deze schraivert

    • + 7
    • 13 sep 2026 - 19:59
  • Wibautstraat

    Posts: 154

    Hamilton had een betere start en had max al ingehaald, wat zeurt max?
    Max ging express van de baan af om die P3 weer terug te krijgen, zo werkt dat niet.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 21:40
    • Wingleader

      Posts: 3.455

      Jouw idool maakte er een potje van. 44 is way over the top.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 22:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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