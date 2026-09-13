Lewis Hamilton haalt zijn schouders op over het veelbesproken moment met Max Verstappen in de Spaanse Grand Prix. Verstappen verloor veel tijd toen hij zijn positie moest teruggeven aan Hamilton, en daar was hij niet zo blij mee. Hamilton maakt zich daar niet druk om, en baalt vooral van het feit dat hij is uitgevallen.

Verstappen kwam goed weg, maar moest bij het inrijden van de eerste bocht uitwijken voor Hamilton. Hij was van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen hem anders had geraakt, maar Hamilton zelf vond dat hij de positie moest terugkrijgen. Verstappen weigerde dit in eerste instantie, maar op aandringen van zijn team ging hij overstag. Hierdoor moest hij echter ook Andrea Kimi Antonelli laten gaan. Hamiltons race kwam vlak daarna ten einde, want hij viel uit met remproblemen.

Wat was er aan de hand?

Hamilton werd na afloop naar het incident gevraagd, maar bij de internationale media haalde hij zijn schouders op: "Ik had een goede start. Ik zag Max niet, maar ik haalde hem wel in bij de start. Daarna deed ik niet echt mee aan het gevecht in bocht vijf. Toen ik bocht vijf instuurde en op de rem trapte, ging alles prima. Maar daarna schoot het pedaal plotseling door en stopte de auto van het ene op het andere moment niet meer, waardoor ik wijd ging en de muur raakte."

"Het voelde eigenlijk niet eens als een harde touché. Daarna voelde het rempedaal weer normaal aan en ging het in de volgende bochten weer prima. Alles zag er eigenlijk wel goed uit, totdat het pedaal weer wegviel. Dat was het einde van mijn race."

Hoe kijkt Hamilton naar Verstappen?

Toen Verstappen de haperende Ferrari voorbijstak, schold hij zijn helm vol. Na afloop werd Hamilton geconfronteerd met de woede-uitbarsting van Verstappen, maar daar kon hij eigenlijk niet zoveel mee: "Nou, dat was gewoon goed racen hoor."