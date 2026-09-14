Max Verstappen haalt zijn schouders op over de bewering dat hij zijn contract bij Red Bull heeft verlengd vanwege het geld. De viervoudig wereldkampioen verlengde vorige maand zijn Red Bull-contract tot en met 2030, maar het draaide voor hem niet alleen om geld. Hij voelt zich simpelweg op zijn plaats bij Red Bull.

De toekomst van Verstappen was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de nieuwe motorregels en de tegenvallende prestaties van Red Bull begon de frustratie bij Verstappen te groeien, en daar maakte hij geen geheim van. Hij hintte zelf op een vertrek uit de Formule 1, en werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar McLaren. Aan het einde van de zomerstop maakte Verstappen een einde aan alle speculatie, en zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract.

Waarom nam Verstappen dit besluit?

In een interview met het Duitse Bild gaat Verstappen nu dieper in op zijn contractverlenging. Als er wordt gesteld dat Verstappen voor zijn plezier rijdt, en nu overduidelijk niet geniet. Als hij wordt gevraagd waarom hij toch deze stap heeft gezet, is Verstappen duidelijk: "Omdat het aanvoelde als de juiste stap. Ik heb altijd beslissingen genomen op basis van mijn gevoel daar heb ik nooit echt spijt van gehad."

Verstappens contract liep tot en met 2028, maar toch besluit hij nu al zijn contract te verlengen: "Ja, maar als beide partijen op de lange termijn willen samenwerken, waarom zou je dan wachten?"

'Dat kan me niets schelen'

Sommige mensen stellen dat Verstappen zijn contract alleen maar heeft verlengd om een salarisverhoging te krijgen. Als Verstappen wordt gevraagd wat hij hiervan vindt, haalt hij zijn schouders op: "Helemaal niets."

Het maakt Verstappen allemaal niets uit: "Het kan me niets schelen wat andere mensen van mij denken. Wat telt, is hoe mijn familie, mijn management, het team en ikzelf erover denken. Ik moet vrede met mezelf hebben, en dat heb ik ook."