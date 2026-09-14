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Verstappen reageert op kritiek over contractverlenging: "Kan me niets schelen"

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Verstappen reageert op kritiek over contractverlenging: "Kan me niets schelen"

Max Verstappen haalt zijn schouders op over de bewering dat hij zijn contract bij Red Bull heeft verlengd vanwege het geld. De viervoudig wereldkampioen verlengde vorige maand zijn Red Bull-contract tot en met 2030, maar het draaide voor hem niet alleen om geld. Hij voelt zich simpelweg op zijn plaats bij Red Bull.

De toekomst van Verstappen was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de nieuwe motorregels en de tegenvallende prestaties van Red Bull begon de frustratie bij Verstappen te groeien, en daar maakte hij geen geheim van. Hij hintte zelf op een vertrek uit de Formule 1, en werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar McLaren. Aan het einde van de zomerstop maakte Verstappen een einde aan alle speculatie, en zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract.

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Waarom nam Verstappen dit besluit?

In een interview met het Duitse Bild gaat Verstappen nu dieper in op zijn contractverlenging. Als er wordt gesteld dat Verstappen voor zijn plezier rijdt, en nu overduidelijk niet geniet. Als hij wordt gevraagd waarom hij toch deze stap heeft gezet, is Verstappen duidelijk: "Omdat het aanvoelde als de juiste stap. Ik heb altijd beslissingen genomen op basis van mijn gevoel daar heb ik nooit echt spijt van gehad."

Verstappens contract liep tot en met 2028, maar toch besluit hij nu al zijn contract te verlengen: "Ja, maar als beide partijen op de lange termijn willen samenwerken, waarom zou je dan wachten?"

'Dat kan me niets schelen'

Sommige mensen stellen dat Verstappen zijn contract alleen maar heeft verlengd om een salarisverhoging te krijgen. Als Verstappen wordt gevraagd wat hij hiervan vindt, haalt hij zijn schouders op: "Helemaal niets."

Het maakt Verstappen allemaal niets uit: "Het kan me niets schelen wat andere mensen van mij denken. Wat telt, is hoe mijn familie, mijn management, het team en ikzelf erover denken. Ik moet vrede met mezelf hebben, en dat heb ik ook."

Rimmer

Posts: 13.486

Hij houdt gewoon van het grote familie gevoel bij RBR.
Dat de hele familie eruit getrapt werd of zelf van ellende wegrende maakt Max niet uit, het is nu een hele kleine familie geworden, eentje waar nu overwegend Frans gesproken wordt maar dat is voor de meertalige Nederlander geen probleem.
Zij... [Lees verder]

  • 8
  • 14 sep 2026 - 11:31
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (11)

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  • Rimmer

    Posts: 13.486

    Hij houdt gewoon van het grote familie gevoel bij RBR.
    Dat de hele familie eruit getrapt werd of zelf van ellende wegrende maakt Max niet uit, het is nu een hele kleine familie geworden, eentje waar nu overwegend Frans gesproken wordt maar dat is voor de meertalige Nederlander geen probleem.
    Zijn eigen familie hoeft de komende 3 generaties sowieso nooit meer te werken en dat voelt ook goed. Eind goed al goed.

    • + 8
    • 14 sep 2026 - 11:31
    • NicoS

      Posts: 21.237

      Frans?? Het is een Oostenrijks team gevestigd in Engeland…
      Er werken voornamelijk, of voor een groot deel Engelse werknemers, denk je serieus dat ze daar overwegend Frans spreken?
      Wat een onzin zit je weer eens te verkondigen….

      • + 5
      • 14 sep 2026 - 11:36
    • schwantz34

      Posts: 42.900

      "Max Verstappen champions du monde 27" bekt best lekker weg toch?

      • + 3
      • 14 sep 2026 - 12:19
    • Ferrari412T1

      Posts: 550

      Feit is gewoon dat hij zich daar thuis voelt en dat RB alles voor hem doet. Daarnaast geeft RB hem de ruimte om ook aan GT3 wedstrijden mee te doen. Welk ander team geeft hem die kans? Dat gelul over geld...tja...valt wat van te zeggen, maar persoonlijk gaat het Max denk ik meer over het racen.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:50
  • Joeppp

    Posts: 8.809

    Hè, ik dacht dat Verstappen s-nachts wakker lag van Rimmer zijn mening.

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 11:31
  • Pietje Bell

    Posts: 36.709

    espnf1
    Max says there’s no excuses when he takes on 100 drivers in go-karts 😂

    Max aan het woord: www.instagram.com/p/DdQ0V0OjgaZ/

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 11:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.154

    Het draaide bij Max niet om het geld en daarom heeft hij toen Vermeulen erop af gestuurd om te gaan zeggen dat hij, Max, helemaal geen 92.000.000€ per jaar wilde gaan verdienen....maar veel minder.

    Tuurlijk!

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 11:56
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      Als ze het hem willen geven, moet hij dan maar nee zeggen?

      • + 5
      • 14 sep 2026 - 12:00
    • Ferrari412T1

      Posts: 550

      Ja...jij weet het allemaal beter toch? Jaloers? Als je werkgeven je een riant salaris aanbied omdat je wekelijks je leven in de weegschaal gooit om te racen dan mag daar best wel voor betaald worden. Hoeveel dat is........hebben wij totaal niks mee te maken.

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 12:52
    • F1jos

      Posts: 5.591

      Het gaat gelukkig helaas niet om geld, maar voor sommige is het niet te begrijpen.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 14:16
  • Sander

    Posts: 2.023

    Al vragen ze mij het nog 90 miljoen keer per jaar.. Het kan me niets schelen. En gelijk heeft-ie.

    • + 8
    • 14 sep 2026 - 11:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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