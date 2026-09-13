Kimi Antonelli is erg blij met zijn overwinning op de gloednieuwe Madring. De jonge Italiaan heeft opnieuw kostbare punten voor het wereldkampioenschap verzameld en is verder uitgelopen op zijn concurrenten George Russell en Lewis Hamilton.

De ontknoping van het wereldkampioenschap komt steeds dichterbij en ook bij de pas twintigjarige Antonelli begint de titelstrijd steeds meer te leven. De Mercedes-coureur kan namelijk de jongste wereldkampioen ooit worden. Momenteel staat dat record op naam van Sebastian Vettel, die 23 jaar en vier maanden oud was toen hij in 2010 zijn eerste wereldtitel veroverde. Antonelli kan dat record dus ruimschoots verbreken.

Zware race

Ondanks de overwinning kende Antonelli een zware race, zo vertelt hij tegenover Viaplay. De Italiaan benadrukt dat hij naar eigen zeggen niet de snelste was. "Het was een heel zware race, het was daarbuiten helemaal niet makkelijk. Maar ja, ik denk dat we vandaag eerder de tweede plaats dan de eerste verdienden, want we hadden geluk met de timing van de VSC", aldus Antonelli.

Antonelli heeft het voordeel van de VSC deels aan zichzelf te danken. Hij kreeg van zijn engineer Peter Bonnington, beter bekend als Bono, een waarschuwing dat er mogelijk een virtual safety car zou komen. "Eerlijk gezegd was de communicatie met Bono echt heel goed, want toen we de laatste sector ingingen, vertelde hij me dat er mogelijk een VSC zou komen", zo vertelt Antonelli over de steun die vanuit de pitmuur kreeg. "Dus ik heb het tempo gewoon wat teruggeschroefd. Ik heb expres nog iets meer vaart geminderd, gewoon om te kijken of ik het voor de pitingang goed voor elkaar kon krijgen. Dat ging dus heel goed."

Kampioenschap speelt mee

Antonelli heeft inmiddels een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. De jonge Italiaan staat namelijk 81 punten voor op zijn teamgenoot George Russell, die tweede staat in het kampioenschap. Toch blijft Antonelli voorzichtig en nam hij geen onnodige risico's. "Als ik niet voor het kampioenschap had gestreden, was ik er wel ingegaan, snap je. Ik zou nog steeds hebben geprobeerd de bocht te nemen, maar op dat moment dacht ik: ik kan het me niet veroorloven om te crashen", zo is Antonelli duidelijk.

De Mercedes-coureur lijkt daarmee steeds nadrukkelijker rekening te houden met het grotere plaatje. Met nog een aantal races te gaan heeft hij een comfortabele voorsprong opgebouwd, waardoor hij niet langer iedere strijd tot het uiterste hoeft uit te vechten. Het belangrijkste voor Antonelli is nu om de punten binnen te halen en zijn eerste wereldtitel veilig te stellen.