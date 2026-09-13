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Antonelli houdt rekening met titel: "Kan niet crashen"

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Antonelli houdt rekening met titel: "Kan niet crashen"

Kimi Antonelli is erg blij met zijn overwinning op de gloednieuwe Madring. De jonge Italiaan heeft opnieuw kostbare punten voor het wereldkampioenschap verzameld en is verder uitgelopen op zijn concurrenten George Russell en Lewis Hamilton.

De ontknoping van het wereldkampioenschap komt steeds dichterbij en ook bij de pas twintigjarige Antonelli begint de titelstrijd steeds meer te leven. De Mercedes-coureur kan namelijk de jongste wereldkampioen ooit worden. Momenteel staat dat record op naam van Sebastian Vettel, die 23 jaar en vier maanden oud was toen hij in 2010 zijn eerste wereldtitel veroverde. Antonelli kan dat record dus ruimschoots verbreken.

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Zware race

Ondanks de overwinning kende Antonelli een zware race, zo vertelt hij tegenover Viaplay. De Italiaan benadrukt dat hij naar eigen zeggen niet de snelste was. "Het was een heel zware race, het was daarbuiten helemaal niet makkelijk. Maar ja, ik denk dat we vandaag eerder de tweede plaats dan de eerste verdienden, want we hadden geluk met de timing van de VSC", aldus Antonelli.

Antonelli heeft het voordeel van de VSC deels aan zichzelf te danken. Hij kreeg van zijn engineer Peter Bonnington, beter bekend als Bono, een waarschuwing dat er mogelijk een virtual safety car zou komen. "Eerlijk gezegd was de communicatie met Bono echt heel goed, want toen we de laatste sector ingingen, vertelde hij me dat er mogelijk een VSC zou komen", zo vertelt Antonelli over de steun die vanuit de pitmuur kreeg. "Dus ik heb het tempo gewoon wat teruggeschroefd. Ik heb expres nog iets meer vaart geminderd, gewoon om te kijken of ik het voor de pitingang goed voor elkaar kon krijgen. Dat ging dus heel goed."

Kampioenschap speelt mee

Antonelli heeft inmiddels een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. De jonge Italiaan staat namelijk 81 punten voor op zijn teamgenoot George Russell, die tweede staat in het kampioenschap. Toch blijft Antonelli voorzichtig en nam hij geen onnodige risico's. "Als ik niet voor het kampioenschap had gestreden, was ik er wel ingegaan, snap je. Ik zou nog steeds hebben geprobeerd de bocht te nemen, maar op dat moment dacht ik: ik kan het me niet veroorloven om te crashen", zo is Antonelli duidelijk.

De Mercedes-coureur lijkt daarmee steeds nadrukkelijker rekening te houden met het grotere plaatje. Met nog een aantal races te gaan heeft hij een comfortabele voorsprong opgebouwd, waardoor hij niet langer iedere strijd tot het uiterste hoeft uit te vechten. Het belangrijkste voor Antonelli is nu om de punten binnen te halen en zijn eerste wereldtitel veilig te stellen.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.853

    Zou volgens mij dan over 3 races, COTA, al kampioen kunnen worden, theoretisch.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 19:38
    • Rimmer

      Posts: 13.484

      Hij kan elke race derde worden is dan al kampioen.
      Als de laatste twee midden oosten races gecanceld worden ivm de veiligheid dan kan hij zelfs al elke race 4e worden en dan is hij kampioen.
      Nog eentje winnen en dan kan hij de rest van de races zelfs 5e worden en in alle scenario’s moet Sjors dan elk weekend winnen.
      Kortom, die titel is al binnen maar goed, dat was drie maanden geleden eigenlijk ook allang duidelijk.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 20:35
  • NicoS

    Posts: 21.233

    Risico nemen met deze voorsprong, en daarnaast de vorm van de enige concurrent, (als je daar nog van mag spreken), is inderdaad niet nodig.
    Jammer dat er geen echte strijd is. Daarnaast zit het hem regelmatig nog eens mee, en de auto is gewoon het sterkste overall.
    De vraag is niet of, maar wanneer hij kampioen wordt……

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 21:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 417
  • Podiums 14
  • Grand Prix 37
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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