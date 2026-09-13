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Norris zag pole niet aankomen: "Fucking idioot!"

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Norris zag pole niet aankomen: "Fucking idioot!"

Lando Norris zorgde gisteren tijdens de kwalificatie op de Madring voor een daverende verrassing door de pole position te pakken. De vreugde was groot bij McLaren, maar Norris dacht dat het helemaal mis was gegaan. Zijn race-engineer moest hem rustig krijgen, waarna Norris opgelucht reageerde toen hij hoorde dat hij op pole stond.

Norris en het team van McLaren leken niet mee te kunnen doen in de strijd om de pole. In de kwalificatie op de gloednieuwe Madring worstelden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri zich door de sessies heen, en was hun achterstand op de Mercedessen, Max Verstappen en Lewis Hamilton groot. In zijn laatste run in Q3 wist Norris er echter een wonderrondje uit te persen, en was hij net sneller dan Andrea Kimi Antonelli.

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'Ik heb het verpest!'

Norris had echter niet het gevoel dat hij de pole had gepakt. Sterker nog, Norris had het gevoel dat hij zijn eigen glazen in had gegooid. Nadat hij de streep had gepasseerd en aan zijn outlap begon, meldde Norris zich op de boordradio: "Sorry, ik heb het verpest man!"

Zijn race-engineer Will Joseph probeerde Norris bij de les te houden: "Wacht even! Gewoon even een seconde wachten... Er komen nog twee auto's aan, even wachten. Nog één auto te gaan. Blijf rustig maat." Norris bleef niet rustig en schold zichzelf uit: "Fucking idioot!" 

Goed nieuws

Joseph maakte snel een einde aan de tirades van Norris, en bracht hem het goede nieuws: "Het was niet je beste laatste bocht, maar het is nog steeds goed voor pole! Dus heel erg goed gedaan!" De opluchting was daarna goed hoorbaar bij Norris: "Fuck yes! Owh, wat een ronde! Fucking hell!"

'Zijn jullie serieus?'

Norris nam de complimenten dankbaar in ontvangst, maar hij was nog steeds niet helemaal zeker van zijn zaak: "Geweldig, heel erg goed gedaan jongens! Ben je serieus?" Nadat Norris te horen kreeg dat hij echt op pole stond, reed hij rustig naar het parc fermé waar hij zijn team in de armen vloog.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Need5Speed

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    • + 0
    • 13 sep 2026 - 10:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
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Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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