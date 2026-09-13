Lando Norris zorgde gisteren tijdens de kwalificatie op de Madring voor een daverende verrassing door de pole position te pakken. De vreugde was groot bij McLaren, maar Norris dacht dat het helemaal mis was gegaan. Zijn race-engineer moest hem rustig krijgen, waarna Norris opgelucht reageerde toen hij hoorde dat hij op pole stond.

Norris en het team van McLaren leken niet mee te kunnen doen in de strijd om de pole. In de kwalificatie op de gloednieuwe Madring worstelden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri zich door de sessies heen, en was hun achterstand op de Mercedessen, Max Verstappen en Lewis Hamilton groot. In zijn laatste run in Q3 wist Norris er echter een wonderrondje uit te persen, en was hij net sneller dan Andrea Kimi Antonelli.

'Ik heb het verpest!'

Norris had echter niet het gevoel dat hij de pole had gepakt. Sterker nog, Norris had het gevoel dat hij zijn eigen glazen in had gegooid. Nadat hij de streep had gepasseerd en aan zijn outlap begon, meldde Norris zich op de boordradio: "Sorry, ik heb het verpest man!"

Zijn race-engineer Will Joseph probeerde Norris bij de les te houden: "Wacht even! Gewoon even een seconde wachten... Er komen nog twee auto's aan, even wachten. Nog één auto te gaan. Blijf rustig maat." Norris bleef niet rustig en schold zichzelf uit: "Fucking idioot!"

Goed nieuws

Joseph maakte snel een einde aan de tirades van Norris, en bracht hem het goede nieuws: "Het was niet je beste laatste bocht, maar het is nog steeds goed voor pole! Dus heel erg goed gedaan!" De opluchting was daarna goed hoorbaar bij Norris: "Fuck yes! Owh, wat een ronde! Fucking hell!"

'Zijn jullie serieus?'

Norris nam de complimenten dankbaar in ontvangst, maar hij was nog steeds niet helemaal zeker van zijn zaak: "Geweldig, heel erg goed gedaan jongens! Ben je serieus?" Nadat Norris te horen kreeg dat hij echt op pole stond, reed hij rustig naar het parc fermé waar hij zijn team in de armen vloog.