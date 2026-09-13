Max Verstappen was tijdens de openingsfase van de Spaanse Grand Prix niet te spreken over het gedrag van Lewis Hamilton. Verstappen moest zijn positie van Red Bull teruggeven, maar daar was hij het niet mee eens. Mopperend stelde hij dat dit 'Mickey Mouse-racen' was.

Verstappen startte de race op de gloednieuwe Madring op de derde plaats, en probeerde bij de start wat posities goed te maken. Hij ging echter wijd in de eerste bocht, omdat hij van mening was dat Hamilton hem anders van de baan had gebeukt. Enkele bochten later haalde Verstappen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli in, maar Hamilton was nog steeds aan het klagen. Red Bull wilde een straf voorkomen, en Verstappen moest Hamilton erlangs laten gaan. Dat betekende ook dat hij Antonelli moest laten gaan.

'Waar hebben jullie het over?'

Verstappen was daar vanzelfsprekend niet blij mee, en leek er ook niet naar te willen luisteren. Woest meldde hij zich op de boordradio en begon hij al scheldend aan een tirade: "Maat, waar de fuck hebben jullie het over? Hij zou zijn auto zo in die van mij hebben geboord! Echt, waar hebben jullie het allemaal over? Als ik gewoon op de baan blijf, dan lig ik uit de race!"

Mickey Mouse

Vlak nadat Verstappen Hamilton erlangs had gelaten, liep de Brit tegen problemen aan. Hamilton kampte met remproblemen, en Verstappen kon de Ferrari vrij simpel inhalen. Het maakte de sfeer er niet beter op, en de viervoudig wereldkampioen begon weer met schelden: "Hij kan me de positie nu geven! Echt fucking bullshit! Dit is gewoon fucking Mickey Mouse-racen!"

Hoe liep het af voor Verstappen?

Voor Verstappen kwam het uiteindelijk allemaal goed, en hij kwam als tweede over de streep. Hij kon de Mercedes van Antonelli niet bijhouden, en kon de McLaren van Norris nog achter zich houden. Voor Verstappen was het zijn tweede podiumplaats op rij, al heeft hij dit seizoen nog geen race gewonnen.