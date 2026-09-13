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Verstappen woest na Hamilton-actie: "Mickey Mouse-racen!"

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Verstappen woest na Hamilton-actie: "Mickey Mouse-racen!"

Max Verstappen was tijdens de openingsfase van de Spaanse Grand Prix niet te spreken over het gedrag van Lewis Hamilton. Verstappen moest zijn positie van Red Bull teruggeven, maar daar was hij het niet mee eens. Mopperend stelde hij dat dit 'Mickey Mouse-racen' was.

Verstappen startte de race op de gloednieuwe Madring op de derde plaats, en probeerde bij de start wat posities goed te maken. Hij ging echter wijd in de eerste bocht, omdat hij van mening was dat Hamilton hem anders van de baan had gebeukt. Enkele bochten later haalde Verstappen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli in, maar Hamilton was nog steeds aan het klagen. Red Bull wilde een straf voorkomen, en Verstappen moest Hamilton erlangs laten gaan. Dat betekende ook dat hij Antonelli moest laten gaan.

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'Waar hebben jullie het over?'

Verstappen was daar vanzelfsprekend niet blij mee, en leek er ook niet naar te willen luisteren. Woest meldde hij zich op de boordradio en begon hij al scheldend aan een tirade: "Maat, waar de fuck hebben jullie het over? Hij zou zijn auto zo in die van mij hebben geboord! Echt, waar hebben jullie het allemaal over? Als ik gewoon op de baan blijf, dan lig ik uit de race!"

Mickey Mouse

Vlak nadat Verstappen Hamilton erlangs had gelaten, liep de Brit tegen problemen aan. Hamilton kampte met remproblemen, en Verstappen kon de Ferrari vrij simpel inhalen. Het maakte de sfeer er niet beter op, en de viervoudig wereldkampioen begon weer met schelden: "Hij kan me de positie nu geven! Echt fucking bullshit! Dit is gewoon fucking Mickey Mouse-racen!"

Hoe liep het af voor Verstappen?

Voor Verstappen kwam het uiteindelijk allemaal goed, en hij kwam als tweede over de streep. Hij kon de Mercedes van Antonelli niet bijhouden, en kon de McLaren van Norris nog achter zich houden. Voor Verstappen was het zijn tweede podiumplaats op rij, al heeft hij dit seizoen nog geen race gewonnen.

Di Stefano

Posts: 412

Het was gewoon een normale actie bij de start, alleen ging Max weer als een torpedo in een gat dat er niet was.
Max had hetzelfde gedaan in Lewis zijn positie en had net als hem geklaagd als het andersom was.

  • 5
  • 13 sep 2026 - 17:39
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (5)

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  • Flexwing

    Posts: 571

    Hij lag er wel voor eerst, dank zei Hamilton moest hij plek terug geven.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 17:35
  • schwantz34

    Posts: 42.889

    Volkomen terechte reactie van Max, omdat Lewis er bij de 1e bocht ff heel kansloos 3 dik van maakte omdat Kimi en Lando daar ook al strak naast elkaar zaten waardoor Lewis aan de binnenkant never nooit de Apex had kunnen halen en daardoor inderdaad vol in de zijkant van Max was gereden als hij niet zo razendsnel had gereageerd door om Ham te ontwijken.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 17:36
    • Di Stefano

      Posts: 412

      Het was gewoon een normale actie bij de start, alleen ging Max weer als een torpedo in een gat dat er niet was.
      Max had hetzelfde gedaan in Lewis zijn positie en had net als hem geklaagd als het andersom was.

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 17:39
    • schwantz34

      Posts: 42.889

      Max dook helemaal niet in een gat man, die zag het door die veels te optimistische pannenkoekenactie van Lewis voor zijn ogen gewoon helemaal fout gaan, en koos daardoor juist heel slim eieren voor zijn geld aan de buitenkant!

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.618

      Prima dat iemand eieren voor zijn geld kiest, maar dat betekent niet meteen dat je de positie mag houden.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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