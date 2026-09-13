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Verstappen eerlijk over tweede plaats in Spanje: "We moeten realistisch blijven"

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Verstappen eerlijk over tweede plaats in Spanje: "We moeten realistisch blijven"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje op de Madring als tweede afgesloten. De Nederlander moest tijdens de race een aantal posities teruggeven na een incident in de eerste bocht, maar profiteerde later van de Virtual Safety Car en een tegenvallende strategie van Lando Norris.

Toch overheerst bij Verstappen vooral de realiteit dat Red Bull op pure snelheid nog tekortkomt. Kimi Antonelli was sneller dan de Nederlander, terwijl Norris volgens Verstappen over de snelste auto beschikte. De tweede plaats was daardoor vooral een resultaat om tevreden mee te zijn.

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Verstappen legt zich neer bij incident

"Je moet er realistisch naar kijken. Kimi was sneller dan ik en Lando was sneller dan iedereen", vertelt Verstappen bij Viaplay. "Uiteindelijk hebben we geprofiteerd van de pech van Lando tijdens de Virtual Safety Car. In de eerste bocht heb ik vooral geprobeerd om schade aan de auto te voorkomen. Als ik daar op de baan was gebleven, hadden we honderd procent zeker schade gehad. Zo wil je natuurlijk geen race rijden."

Over de beslissing om de posities terug te geven na het incident wil Verstappen niet te lang doorgaan. "Daar kun je eindeloos over discussiëren, dus laten we het daarbij houden. Ik heb het inmiddels een plek gegeven en we moeten verder." Ook de vraag of hij achteraf liever niet had toegegeven en een eventuele straf had afgewacht, laat hij in het midden. "Achteraf is het makkelijk praten. Het heeft ook geen zin om daar lang bij stil te staan."

'We hebben nog altijd een tekort aan snelheid'

Verstappen is uiteindelijk tevreden met zijn tweede plaats, maar ziet weinig reden om te doen alsof Red Bull de snelheid van de concurrentie al heeft bijgehaald. "Ik denk dat het uiteindelijk een sterke race was. We komen nog altijd snelheid tekort. Ik had niet dezelfde snelheid als Kimi en ook niet als Lando. Dat was tijdens de race wel duidelijk. Uiteindelijk hebben we toch weer een mooi resultaat behaald."

In de slotfase kon Verstappen weinig uitrichten tegen Norris, die hij achter zich moest houden. "Ik kan hier eigenlijk niet inhalen. Je moet gewoon in het midden van de baan blijven rijden en dan gebeurt er niets. Alleen in de chaos lag er misschien een kleine kans om iets te proberen, maar dat was het dan." Richting de volgende races weet Verstappen dan ook wat Red Bull te doen staat. "We weten waar we aan moeten werken. Nu moeten we er alleen ook snelheid bij vinden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • schwantz34

    Posts: 42.892

    Ik mis het woord "eist" in de titel, kan dat kloppen?

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 18:25

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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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