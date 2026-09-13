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Wolff lovend over Antonelli: "Hij is soms té koel"

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Wolff lovend over Antonelli: "Hij is soms té koel"

Andrea Kimi Antonelli heeft opnieuw indruk gemaakt op Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is vooral onder de indruk van de kalmte van de twintigjarige Italiaan, die volgens hem onder alle omstandigheden zijn hoofd koel weet te houden tijdens de Grand Prix van Spanje.

Antonelli pakte de overwinning tijdens de race op de Madring en liet daarmee opnieuw zien dat hij uitstekend met de druk kan omgaan. Wolff ziet daarin een belangrijke kwaliteit van zijn jonge coureur, die volgens hem zelfs boven de verwachtingen van Mercedes én zichzelf presteert.

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Wolff verbaasd over ijskoude Antonelli

"Hij is ontzettend koel, soms zelfs een beetje té koel", vertelt Wolff bij Sky Sports. "Vijf ronden voor het einde raakt hij de muur en vervolgens hoor je hem op de radio alleen maar vragen of alles met de auto in orde is. Dan denk je: serieus? Weer de witte lijnen en de muren? Maar misschien is dat juist hoe hij in zijn zone blijft."

Volgens Wolff speelt de jonge leeftijd van Antonelli daarbij een belangrijke rol. "Hij is pas twintig jaar oud en dat helpt hem enorm. Hij kan nog twintig jaar in deze sport actief zijn en krijgt nog zoveel kansen. Hij presteert ver boven al onze verwachtingen en ook boven zijn eigen verwachtingen. Hij gaat gewoon mee met de flow."

'Je wordt ermee geboren of niet'

Wolff denkt bovendien dat de kalmte van Antonelli deels aangeboren is. "Ik denk dat er ook een genetische factor meespeelt. Je wordt geboren als een ijskoude kikker of je wordt het niet. Dat zie je al bij junioren en in het karten: sommige coureurs kunnen veel makkelijker met druk omgaan. Kimi heeft dat naar een ander niveau getild. We hebben het hier wel over Formule 1, terwijl je in de Formule 2 soms jonge coureurs ziet bezwijken onder de druk."

Mercedes probeert Antonelli ondertussen vooral rustig te houden in de strijd om de wereldtitel. "We zeiden tegen hem dat we deze race gewoon naar de finish moesten brengen en punten moesten pakken. Of dat P2 of P5 zou zijn, maakte ons niet uit. Hij moest de auto gewoon thuisbrengen. Vervolgens doet hij dat én rijdt hij ook nog eens snel. We hebben als team een goede stap gezet, maar we mogen absoluut niet gas terugnemen. Dit blijft autosport en er kan altijd iets mechanisch misgaan. We kijken daarom niet naar de punten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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