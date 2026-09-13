Andrea Kimi Antonelli heeft opnieuw indruk gemaakt op Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is vooral onder de indruk van de kalmte van de twintigjarige Italiaan, die volgens hem onder alle omstandigheden zijn hoofd koel weet te houden tijdens de Grand Prix van Spanje.

Antonelli pakte de overwinning tijdens de race op de Madring en liet daarmee opnieuw zien dat hij uitstekend met de druk kan omgaan. Wolff ziet daarin een belangrijke kwaliteit van zijn jonge coureur, die volgens hem zelfs boven de verwachtingen van Mercedes én zichzelf presteert.

Wolff verbaasd over ijskoude Antonelli

"Hij is ontzettend koel, soms zelfs een beetje té koel", vertelt Wolff bij Sky Sports. "Vijf ronden voor het einde raakt hij de muur en vervolgens hoor je hem op de radio alleen maar vragen of alles met de auto in orde is. Dan denk je: serieus? Weer de witte lijnen en de muren? Maar misschien is dat juist hoe hij in zijn zone blijft."

Volgens Wolff speelt de jonge leeftijd van Antonelli daarbij een belangrijke rol. "Hij is pas twintig jaar oud en dat helpt hem enorm. Hij kan nog twintig jaar in deze sport actief zijn en krijgt nog zoveel kansen. Hij presteert ver boven al onze verwachtingen en ook boven zijn eigen verwachtingen. Hij gaat gewoon mee met de flow."

'Je wordt ermee geboren of niet'

Wolff denkt bovendien dat de kalmte van Antonelli deels aangeboren is. "Ik denk dat er ook een genetische factor meespeelt. Je wordt geboren als een ijskoude kikker of je wordt het niet. Dat zie je al bij junioren en in het karten: sommige coureurs kunnen veel makkelijker met druk omgaan. Kimi heeft dat naar een ander niveau getild. We hebben het hier wel over Formule 1, terwijl je in de Formule 2 soms jonge coureurs ziet bezwijken onder de druk."

Mercedes probeert Antonelli ondertussen vooral rustig te houden in de strijd om de wereldtitel. "We zeiden tegen hem dat we deze race gewoon naar de finish moesten brengen en punten moesten pakken. Of dat P2 of P5 zou zijn, maakte ons niet uit. Hij moest de auto gewoon thuisbrengen. Vervolgens doet hij dat én rijdt hij ook nog eens snel. We hebben als team een goede stap gezet, maar we mogen absoluut niet gas terugnemen. Dit blijft autosport en er kan altijd iets mechanisch misgaan. We kijken daarom niet naar de punten."