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Verstappen kaart veiligheidsprobleem aan bij de FIA

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Verstappen kaart veiligheidsprobleem aan bij de FIA

Volgens Max Verstappen hebben de coureurs met de FIA gesproken over de veiligheid op de Madring. Op de vrijdag en de zaterdag waren er genoeg momenten die voor twijfel en vragen zorgden, maar volgens Verstappen komt het wel goed. Hij heeft ook aan de bel getrokken over de zeer lange pitlane.

Het Formule 1-circus komt dit weekend voor het eerst in actie op de nieuwe Madring in Madrid. In de Formule 1 en het voorprogramma waren er direct een aantal flinke crashes, maar het handelen van de marshalls en het baanpersoneel zorgde voor vragen. Zo werd er laat gereageerd toen een F2-bolide in de brand vloog na een crash en duurde het uitzonderlijk lang voordat de marshalls de tecpro barrier hadden gerepareerd na de crash van Lewis Hamilton in de derde vrije training.

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Wat heeft Verstappen besproken?

Het zorgt voor de nodige vraagtekens bij de coureurs, en daar maakt Max Verstappen ook geen geheim van. De viervoudig wereldkampioen legt in gesprek met de internationale media uit welke stappen ze hebben ondernomen: "Daar hebben we het met de FIA over gehad en volgens mij hebben ze ook wel met de marshalls gesproken."

Verstappen denkt dat het allemaal wel goed gaat komen, en stelt dat hij graag ziet dat de baan zelf wordt aangepast: "Voor sommigen is het natuurlijk ook de eerste keer hier, maar uiteindelijk is dit wel heel erg belangrijk. Maar als ze het circuit hier op een paar plekken kunnen aanpassen, dan heeft het zeker potentie. Kijk, ik ben nooit echt een fan geweest van stratencircuits, maar er zijn ook slechtere banen op de kalender."

'Daar is niet logisch over nagedacht'

Het circuit in Madrid blijft echter wel een vreemde eend in de bijt. De paddock is reusachtig, en ook de pitlane is heel lang. Volgens Verstappen zijn de coureurs hier ook niet heel blij mee: "Daar hebben we het ook over gehad en de FIA snapt het ook wel. Het is niet handig en er is ook niet heel logisch over nagedacht."

Pietje Bell

Posts: 36.699

Beetje off topic:

Ollie Millroy
@OllieMillroy
It’s now just over a week since the crash in Shanghai. I’m still in hospital recovering from my injuries and will remain here for a little while longer yet, but I just wanted to say ‘thank you’ to everyone who’s reached out with love and su... [Lees verder]

  • 4
  • 13 sep 2026 - 08:52
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.702

    Beetje off topic:

    Ollie Millroy
    @OllieMillroy
    It’s now just over a week since the crash in Shanghai. I’m still in hospital recovering from my injuries and will remain here for a little while longer yet, but I just wanted to say ‘thank you’ to everyone who’s reached out with love and support. Despite the physical and mental challenges we have faced so far, your support has given me so much motivation to push through this week.
    And thank you for praising the man who saved my life, Loek Hartog. He’s the real life hero fighting the fire here in this photo who deserves all the recognition 🙏
    Afbeelding
    1:31 a.m. · 13 sep. 2026
    ·
    urlr.me/zTNvFU

    Eergisteren ; urlr.me/66Pgsn

    • + 4
    • 13 sep 2026 - 08:52
  • Polleken

    Posts: 1.056

    Waarom is de lange pitstraat een probleem dan ??
    Het tijdverlies is voor iedereen hetzelfde .
    Of denk ik nou verkeerd ?

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 12:53

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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8
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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