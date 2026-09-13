Volgens Max Verstappen hebben de coureurs met de FIA gesproken over de veiligheid op de Madring. Op de vrijdag en de zaterdag waren er genoeg momenten die voor twijfel en vragen zorgden, maar volgens Verstappen komt het wel goed. Hij heeft ook aan de bel getrokken over de zeer lange pitlane.

Het Formule 1-circus komt dit weekend voor het eerst in actie op de nieuwe Madring in Madrid. In de Formule 1 en het voorprogramma waren er direct een aantal flinke crashes, maar het handelen van de marshalls en het baanpersoneel zorgde voor vragen. Zo werd er laat gereageerd toen een F2-bolide in de brand vloog na een crash en duurde het uitzonderlijk lang voordat de marshalls de tecpro barrier hadden gerepareerd na de crash van Lewis Hamilton in de derde vrije training.

Wat heeft Verstappen besproken?

Het zorgt voor de nodige vraagtekens bij de coureurs, en daar maakt Max Verstappen ook geen geheim van. De viervoudig wereldkampioen legt in gesprek met de internationale media uit welke stappen ze hebben ondernomen: "Daar hebben we het met de FIA over gehad en volgens mij hebben ze ook wel met de marshalls gesproken."

Verstappen denkt dat het allemaal wel goed gaat komen, en stelt dat hij graag ziet dat de baan zelf wordt aangepast: "Voor sommigen is het natuurlijk ook de eerste keer hier, maar uiteindelijk is dit wel heel erg belangrijk. Maar als ze het circuit hier op een paar plekken kunnen aanpassen, dan heeft het zeker potentie. Kijk, ik ben nooit echt een fan geweest van stratencircuits, maar er zijn ook slechtere banen op de kalender."

'Daar is niet logisch over nagedacht'

Het circuit in Madrid blijft echter wel een vreemde eend in de bijt. De paddock is reusachtig, en ook de pitlane is heel lang. Volgens Verstappen zijn de coureurs hier ook niet heel blij mee: "Daar hebben we het ook over gehad en de FIA snapt het ook wel. Het is niet handig en er is ook niet heel logisch over nagedacht."