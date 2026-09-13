Max Verstappen heeft de lachers op zijn hand gekregen met een opmerking over hoe belangrijk de start is op de Madring. Inhalen lijkt lastig te worden op het nieuwe circuit in Madrid, en de start lijkt dan ook belangrijker dan ooit. Verstappen grapt dan ook dat hij dit jaar altijd goede starts heeft.

Het Formule 1-circus komt dit weekend voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring in Madrid. Voor de teams en coureurs is het één grote ontdekkingstocht, en tijdens de trainingen en de kwalificatie werd al duidelijk dat het een zeer krap circuit is. Inhalen lijkt dan ook een lastige opgave te worden, en een crash ligt in een klein hoekje. Bij de start wordt het dan ook belangrijk om bij de les te zijn.

Hoe belangrijk is de start?

Na afloop van de kwalificatie werden de coureurs uit de top drie gevraagd naar de inhaalmogelijkheden en het belang van de start. Andrea Kimi Antonelli kwam nog met een uitgebreid antwoord: "Ik bedoel, ik hoop dat we geen chaos krijgen. Maar zonder gekheid, de start is natuurlijk heel erg belangrijk, en ook het stuk naar de eerste bocht zal een belangrijke rol gaan spelen. Maar daarna... Als je een vergelijkbare pace hebt, dan kun je alleen kansen creëren als ze een fout maken of als je minder bandenslijtage hebt en een andere strategie kunt kiezen."

Antonelli verwacht weinig spektakel, en polesitter Lando Norris lijkt ook geen inhaalfeest te verwachten: "Nee, ik denk dat je kan opschrijven: 'De start is altijd belangrijk op elk circuit waar we heen gaan, en dat is één van de belangrijke dingen in een race.'"

'Mijn starts zijn altijd geweldig!'

Verstappen, die dit jaar regelmatig te maken heeft met slechte starts, doet er nog een schepje bovenop en zorgt voor een lachsalvo in de perszaal: "Ja, ik bedoel, gelukkig heb ik dit jaar altijd geweldige starts! Dus dat gaat wel goedkomen!"