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Verstappen zorgt voor hilariteit: "Gelukkig gaat mijn starts altijd goed!"

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Verstappen zorgt voor hilariteit: "Gelukkig gaat mijn starts altijd goed!"

Max Verstappen heeft de lachers op zijn hand gekregen met een opmerking over hoe belangrijk de start is op de Madring. Inhalen lijkt lastig te worden op het nieuwe circuit in Madrid, en de start lijkt dan ook belangrijker dan ooit. Verstappen grapt dan ook dat hij dit jaar altijd goede starts heeft.

Het Formule 1-circus komt dit weekend voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring in Madrid. Voor de teams en coureurs is het één grote ontdekkingstocht, en tijdens de trainingen en de kwalificatie werd al duidelijk dat het een zeer krap circuit is. Inhalen lijkt dan ook een lastige opgave te worden, en een crash ligt in een klein hoekje. Bij de start wordt het dan ook belangrijk om bij de les te zijn.

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Hoe belangrijk is de start?

Na afloop van de kwalificatie werden de coureurs uit de top drie gevraagd naar de inhaalmogelijkheden en het belang van de start. Andrea Kimi Antonelli kwam nog met een uitgebreid antwoord: "Ik bedoel, ik hoop dat we geen chaos krijgen. Maar zonder gekheid, de start is natuurlijk heel erg belangrijk, en ook het stuk naar de eerste bocht zal een belangrijke rol gaan spelen. Maar daarna... Als je een vergelijkbare pace hebt, dan kun je alleen kansen creëren als ze een fout maken of als je minder bandenslijtage hebt en een andere strategie kunt kiezen."

Antonelli verwacht weinig spektakel, en polesitter Lando Norris lijkt ook geen inhaalfeest te verwachten: "Nee, ik denk dat je kan opschrijven: 'De start is altijd belangrijk op elk circuit waar we heen gaan, en dat is één van de belangrijke dingen in een race.'"

'Mijn starts zijn altijd geweldig!'

Verstappen, die dit jaar regelmatig te maken heeft met slechte starts, doet er nog een schepje bovenop en zorgt voor een lachsalvo in de perszaal: "Ja, ik bedoel, gelukkig heb ik dit jaar altijd geweldige starts! Dus dat gaat wel goedkomen!"

Dale U

Posts: 2.018

Je kunt natuurlijk in een bepaalde mate relax zijn, als je al 4 keer wereldkampioen bent, dat scheelt...

  • 2
  • 13 sep 2026 - 09:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (9)

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  • Dale U

    Posts: 2.018

    Je kunt natuurlijk in een bepaalde mate relax zijn, als je al 4 keer wereldkampioen bent, dat scheelt...

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 09:19
    • Golf-GTI

      Posts: 1.858

      Nou ik dacht dat sarcasme is niet het alleenrecht van een WK…

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 10:11
  • Sander

    Posts: 2.008

    Hi-hi-hi-hilarisch weer. Bijna net zo hilarisch als het filmpje van Gasly.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 09:55
  • Pietje Bell

    Posts: 36.700

    Max had de nodige kritiek op de lay-out van dit circuit en vindt dat ze veel meer met
    de coureurs moeten overleggen bij tijdens het ontwerpen van een circuit.
    Hij heeft zelf talloze banen ontworpen.

    urlr.me/Bhc5GU

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 10:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.150

    Met zulke grappen ga je zalen plat spelen.
    Mss iets om naar uit te kijken als hij zijn race handschoenen en zijn racehelm aan de coniferen hangt.

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 10:34
  • Snork

    Posts: 23.090

    Ik heb nog steeds de hik van het lachen.
    Poepoeh….

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 11:04
    • Larry Perkins

      Posts: 67.791

      Maar jij bent ook het vrolijke lachebekje van het forum @Snork...

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 11:45
  • f1 benelux

    Posts: 4.287

    Gelukkig GAAN mijn starts altijd goed (of) Gelukkig GAAT mijn start altijd goed.
    Kies maar.






    Zo ..

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 11:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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