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Amerikaans talent Ugochukwu verovert F3-titel

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Amerikaans talent Ugochukwu verovert F3-titel

De Amerikaan Ugo Ugochukwu heeft de Formule 3-titel gepakt na een zinderende strijd met Freddie Slater. Het Britse Audi-talent kende een lastig weekend in Madrid, en zag de titel door zijn vingers glippen. Ugochukwu deed wat hij moest doen, en is de eerste Amerikaan die de F3-titel heeft veroverd.

Door de aanpassingen aan de Formule 1-kalender, werden er dit weekend niet twee, maar drie races verreden in de Formule 3. Alle ogen waren gericht op Ugochukwu en Slater, die met elkaar zouden gaan uitmaken wie er met de titel vandoor zou gaan. Slater leek het hele jaar op weg te zijn naar de titel, maar in Madrid had hij pech. Dit zorgde ervoor dat de twee coureurs gelijk in punten stonden bij de start van de laatste race van het seizoen.

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Hoe verliep de race?

Bij de start van de race op de Madring reed de Fin Tuukka Taponen weg vanaf de pole, en wist Ugochukwu de tweede plek vast te houden. Slater verloor wat posities en viel bij de start terug naar de negende plaats. Ugochukwu wist dat hij op deze manier de titel binnen zou halen, maar er was nog een lange race te gaan. Slater deed zijn best om wat verloren tijd goed te maken, en pakte in de vijfde ronde de achtste plek. Dat was echter nog niet genoeg voor de titel.

Slater deed zijn best om door het veld heen te komen, maar het was een lastige opgave. In de zeventiende ronde werd de Safety Car de baan opgestuurd, omdat Hiyu Yamakoshi was stilgevallen. Slater had op dit punt een wonder nodig, maar hij had slechts één rondje de tijd om zijn achterstand goed te maken. Dit lukte vanzelfsprekend niet, en de zege werd gepakt door Ferrari-talent Taponen. Ugochukwu kroonde zich tot kampioen, en is de eerste Amerikaan die dit voor elkaar krijgt.

Wat brengt de toekomst?

Ugochukwu nam vorig jaar afscheid van de opleidingsploeg van McLaren, en liet dit seizoen zien dat hij tot veel in staat is. De Amerikaan werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere Formule 1-teams, en testte al voor Alpine. De kans lijkt dan ook groot te zijn dat hij snel weer onderdak vindt bij een andere opleidingsploeg.

Meer weten over Ugochukwu? Lees hier zijn verhaal!

TylaHunter

Posts: 10.908

Hoe goed die ook mag zijn... hij gaat nooit F1 halen... volgens mij is die iets van 1,93 a 1,95.

Dat past gewoon niet. De nieuwe Indycar voor 2028 heeft een ruimere cockpit zodat een rijder als Graham Rahal er goed in past (1.88)

Maar ook vast voor een reden gedropt uit het mclaren programma d... [Lees verder]

  • 1
  • 13 sep 2026 - 12:40
F1 Nieuws GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.908

    Hoe goed die ook mag zijn... hij gaat nooit F1 halen... volgens mij is die iets van 1,93 a 1,95.

    Dat past gewoon niet. De nieuwe Indycar voor 2028 heeft een ruimere cockpit zodat een rijder als Graham Rahal er goed in past (1.88)

    Maar ook vast voor een reden gedropt uit het mclaren programma dus hij heeft het prijzengeld nodig voor een verdere loopbaan. Als die slim is betaald die een indynext auto van dit geld... F2 is voor hem een dood lopend pad in the openwheels. Optie 2... je gaat nu direct naar de endurance series.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 12:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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