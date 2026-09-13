De Amerikaan Ugo Ugochukwu heeft de Formule 3-titel gepakt na een zinderende strijd met Freddie Slater. Het Britse Audi-talent kende een lastig weekend in Madrid, en zag de titel door zijn vingers glippen. Ugochukwu deed wat hij moest doen, en is de eerste Amerikaan die de F3-titel heeft veroverd.

Door de aanpassingen aan de Formule 1-kalender, werden er dit weekend niet twee, maar drie races verreden in de Formule 3. Alle ogen waren gericht op Ugochukwu en Slater, die met elkaar zouden gaan uitmaken wie er met de titel vandoor zou gaan. Slater leek het hele jaar op weg te zijn naar de titel, maar in Madrid had hij pech. Dit zorgde ervoor dat de twee coureurs gelijk in punten stonden bij de start van de laatste race van het seizoen.

Hoe verliep de race?

Bij de start van de race op de Madring reed de Fin Tuukka Taponen weg vanaf de pole, en wist Ugochukwu de tweede plek vast te houden. Slater verloor wat posities en viel bij de start terug naar de negende plaats. Ugochukwu wist dat hij op deze manier de titel binnen zou halen, maar er was nog een lange race te gaan. Slater deed zijn best om wat verloren tijd goed te maken, en pakte in de vijfde ronde de achtste plek. Dat was echter nog niet genoeg voor de titel.

Slater deed zijn best om door het veld heen te komen, maar het was een lastige opgave. In de zeventiende ronde werd de Safety Car de baan opgestuurd, omdat Hiyu Yamakoshi was stilgevallen. Slater had op dit punt een wonder nodig, maar hij had slechts één rondje de tijd om zijn achterstand goed te maken. Dit lukte vanzelfsprekend niet, en de zege werd gepakt door Ferrari-talent Taponen. Ugochukwu kroonde zich tot kampioen, en is de eerste Amerikaan die dit voor elkaar krijgt.

Wat brengt de toekomst?

Ugochukwu nam vorig jaar afscheid van de opleidingsploeg van McLaren, en liet dit seizoen zien dat hij tot veel in staat is. De Amerikaan werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere Formule 1-teams, en testte al voor Alpine. De kans lijkt dan ook groot te zijn dat hij snel weer onderdak vindt bij een andere opleidingsploeg.

Meer weten over Ugochukwu? Lees hier zijn verhaal!