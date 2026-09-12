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Verstappen gefrustreerd: "Zou alle remzones aanpassen!"

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Verstappen gefrustreerd: "Zou alle remzones aanpassen!"

Max Verstappen is niet bepaald tevreden met het nieuwe circuit in Madrid. De viervoudig wereldkampioen noteerde de derde tijd in de kwalificatie, maar beleefde vooral een frustrerende sessie. Verstappen stelde na afloop dat hij bijna alle remzones wel zou willen aanpassen.

Het Formule 1-circus rijdt dit weekend voor het eerst op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het semistratencircuit vormt een enorme uitdaging, en niet in de positiefste zin van het woord. Alhoewel er dit weekend al veel spektakel was, waren er ook problemen. Zo lijkt inhalen een onmogelijke job te worden, en kunnen de coureurs nog steeds niet alles uit hun auto's halen waardoor er een stukje uitdaging verdwijnt.

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'Geef mij een plattegrond'

Verstappen is ook niet helemaal tevreden, en daar deed hij tegenover De Telegraaf ook niet heel geheimzinnig over: "Ik zou hier bijna alle remzones aanpassen. Als je mij een plattegrond geeft, dan regel ik het wel! Of ons iets wordt gevraagd als coureurs? Nee, eigenlijk niet. In Jeddah hebben we door de jaren heen wel wat kunnen veranderen. Maar je zou het moeten vragen voordat een baan wordt gebouwd. Op zijn minst iets als: wat vinden jullie hiervan?"

Wat is het probleem precies?

Dat is dus niet gebeurd, en Verstappen blijft vaag: "Ik wil er niet te veel over in detail treden, maar ik praat soms eens met iemand en ik deel dan mijn mening over circuits. Een coureur weet heel goed wat nodig is en hoe een bocht eruit moet zien. Austin is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, daar kan je echt goed racen. Het is hier in Madrid allemaal prima afgewerkt en georganiseerd. En als ze wat dingen kunnen aanpassen, zit er zeker ook potentie in. Nu is er alleen maar één lijn om te rijden en is het makkelijk om te verdedigen."

'Dat blijf je houden met deze auto's'

Ook de huidige auto's blijven voor frustratie zorgen: "Met de oude auto's kan je nog meer het verschil maken. Gezien de omstandigheden was het in de kwalificatie best oké. Maar je bent dit jaar wel gelimiteerd. Neem de lange kombocht, die wil je gewoon vol gas nemen. Alleen je moet toch van het gas af, omdat je batterij daarna leeg is en je tijd verliest op het rechte stuk. Ook in bepaalde bochten wil ik vol gas, maar dan zegt het team: het is beter om hier te liften. Dat blijf je houden in deze auto's."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • schwantz34

    Posts: 42.872

    Een coureur weet heel goed wat nodig is en hoe een bocht eruit moet zien. Austin is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, daar kan je echt goed racen.


    Dat is ook niet zo gek Max. COTA ligt namelijk in de achtertuin van ene Kevin Schwantz (jeweetwel toch?), en laat die nou net door Tilke zijn aangetrokken (als mede ontwerper) om er niet een mooi, maar een fantastisch circuit van te maken.

    Wel een beetje jammer dat het is gebouwd op een moerassige ondergrond, waardoor er heel snel hobbels ontstaan die ze bijna jaarlijks weg moeten frezen, maar voor de rest mag dat de pret van het rijden op die fantastische baan niet drukken natuurlijk ;)

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 20:44
  • Pietje Bell

    Posts: 36.697

    Erik vertelde ook nog dat Jos zijn moeder, Max zijn oma Marianne, mee heeft
    genomen naar het GP weekend. Leuk voor Max!

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 21:11
  • NicoS

    Posts: 21.228

    Dus geen gejojo deze keer?’

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 21:19
  • Larry Perkins

    Posts: 67.787

    Bij de dames van de blote tietenparade was het in de kombocht 'La Monumental' ook nog een bijzonder linke bull, men vreesde dat hun gewichtige pluspunten dusdanig naar binnen zouden hangen dat de platte kar zou kantelen en omvallen in de kombocht. Daarom heeft men in het geheim in de nacht van donderdag op vrijdag eerst testritten gereden met verlepte ouwe taarten...

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 22:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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