Max Verstappen is niet bepaald tevreden met het nieuwe circuit in Madrid. De viervoudig wereldkampioen noteerde de derde tijd in de kwalificatie, maar beleefde vooral een frustrerende sessie. Verstappen stelde na afloop dat hij bijna alle remzones wel zou willen aanpassen.

Het Formule 1-circus rijdt dit weekend voor het eerst op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het semistratencircuit vormt een enorme uitdaging, en niet in de positiefste zin van het woord. Alhoewel er dit weekend al veel spektakel was, waren er ook problemen. Zo lijkt inhalen een onmogelijke job te worden, en kunnen de coureurs nog steeds niet alles uit hun auto's halen waardoor er een stukje uitdaging verdwijnt.

'Geef mij een plattegrond'

Verstappen is ook niet helemaal tevreden, en daar deed hij tegenover De Telegraaf ook niet heel geheimzinnig over: "Ik zou hier bijna alle remzones aanpassen. Als je mij een plattegrond geeft, dan regel ik het wel! Of ons iets wordt gevraagd als coureurs? Nee, eigenlijk niet. In Jeddah hebben we door de jaren heen wel wat kunnen veranderen. Maar je zou het moeten vragen voordat een baan wordt gebouwd. Op zijn minst iets als: wat vinden jullie hiervan?"

Wat is het probleem precies?

Dat is dus niet gebeurd, en Verstappen blijft vaag: "Ik wil er niet te veel over in detail treden, maar ik praat soms eens met iemand en ik deel dan mijn mening over circuits. Een coureur weet heel goed wat nodig is en hoe een bocht eruit moet zien. Austin is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, daar kan je echt goed racen. Het is hier in Madrid allemaal prima afgewerkt en georganiseerd. En als ze wat dingen kunnen aanpassen, zit er zeker ook potentie in. Nu is er alleen maar één lijn om te rijden en is het makkelijk om te verdedigen."

'Dat blijf je houden met deze auto's'

Ook de huidige auto's blijven voor frustratie zorgen: "Met de oude auto's kan je nog meer het verschil maken. Gezien de omstandigheden was het in de kwalificatie best oké. Maar je bent dit jaar wel gelimiteerd. Neem de lange kombocht, die wil je gewoon vol gas nemen. Alleen je moet toch van het gas af, omdat je batterij daarna leeg is en je tijd verliest op het rechte stuk. Ook in bepaalde bochten wil ik vol gas, maar dan zegt het team: het is beter om hier te liften. Dat blijf je houden in deze auto's."