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Aston duidelijk: "Stroll is op sommige circuits onverslaanbaar"

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Aston duidelijk: "Stroll is op sommige circuits onverslaanbaar"

Voormalig Formule 1-coureur en Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa is erg lovend over Lance Stroll, ondanks de tegenvallende resultaten van de Canadees. Volgens de Spanjaard verschillen Stroll en Fernando Alonso op pure snelheid nauwelijks van elkaar. De la Rosa stelt zelfs dat Stroll, wanneer de auto goed werkt, 'even snel' kan zijn als zijn ervaren teamgenoot en op sommige circuits zelfs onverslaanbaar is.

Het seizoen van Stroll wordt vooralsnog overschaduwd door de bijzonder zwakke Aston Martin-bolide. De Canadees heeft dit seizoen nog geen punt behaald en is pas vier keer aan de finish gekomen. Bovendin is hij er nog geen enkele keer in geslaagd om met de Aston Martin AMR26 uit Q1 te komen.

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Stroll is snel

In de podcast Beyond the Grid wordt De la Rosa gevraagd naar de prestaties van Stroll. De Aston Martin-ambassadeur is daarbij opvallend positief over de Canadees. "Lance is supersnel. Weet je, ik kijk graag naar data omdat ik datagedreven ben. En ik zie graag waar de ene coureur sneller is dan de andere. En Lance is op veel circuits, in veel bochten, onverslaanbaar", aldus De la Rosa over de nummer 22 in het wereldkampioenschap.

Volgens de Spanjaard is er op pure snelheid weinig verschil tussen de twee Aston Martin-coureurs. "Het is niet zo dat je kunt zeggen: Lance is snel in snelle bochten, Fernando in... Ze zijn allebei heel gelijkwaardig." Volgens De la Rosa zijn het vooral andere factoren die ervoor zorgen dat Stroll zo laag staat in het kampioenschap.

"Lance is extreem snel in alle soorten bochten. Het is alleen dat hij soms wat fouten in de kwalificatie heeft gehad, of kleine dingen waardoor, als je uiteindelijk niet vooraan kwalificeert, je hele weekend in het gedrang komt. Dat is waar het bij hem aan ontbreekt, weet je, soms gewoon alles bij elkaar brengen in de kwalificatie."

Stroll neemt het op tegen Alonso

Stroll heeft met Alonso een bijzonder lastige teamgenoot, maar wist hem in 84 races slechts twaalf keer te verslaan in de kwalificatie. Toch benadrukt De la Rosa dat de momenten waarop Stroll vóór de tweevoudig wereldkampioen staat, veelzeggend zijn. "Maar soms lukt hem dat in de kwalificatie en kwalificeert hij zich vóór Fernando, wat zoiets is als... Ik bedoel, we hebben het over Fernando Alonso, weet je. Ik denk dat Lance een zeer onderschatte coureur is", zo stelt De la Rosa.

De voormalig Formule 1-coureur verwacht dan ook dat Stroll beter tot zijn recht kan komen zodra Aston Martin de auto verbetert. "Wanneer we de auto verbeteren en hem wat coureurvriendelijker maken – ik moet zeggen dat het op dit moment om veel redenen een erg moeilijke auto is, niet alleen de auto, het chassis, maar ook aan de motor moeten we verbeteringen aanbrengen op het gebied van rijdbaarheid – telkens wanneer de auto goed rijdt, is hij net zo snel als Fernando. Daar bestaat geen twijfel over."

Volgens De la Rosa ligt de sleutel daarmee niet alleen bij Stroll zelf. Als Aston Martin erin slaagt om de AMR26 beter bestuurbaar en competitiever te maken, denkt de Spanjaard dat Stroll veel meer van zijn snelheid kan laten zien.

Snork

Posts: 23.090

Gelukkig hebben ze bij AM gevoel voor humor.

  • 11
  • 13 sep 2026 - 11:02
F1 Nieuws Lance Stroll Pedro de la Rosa Aston Martin GP Spanje 2026

Reacties (24)

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  • Sander

    Posts: 2.008

    Ik denk dan vooral aan financieel onverslaanbaar.

    • + 4
    • 13 sep 2026 - 10:54
  • Snork

    Posts: 23.090

    Gelukkig hebben ze bij AM gevoel voor humor.

    • + 11
    • 13 sep 2026 - 11:02
    • schwantz34

      Posts: 42.878

      Die auto van Lance is ook de enige van het veld die op lachgas rijdt Snork

      • + 7
      • 13 sep 2026 - 11:27
    • Larry Perkins

      Posts: 67.791

      Foutje in titel!
      Onverslaanbaar moet zijn onverstaanbaar.

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 11:31
    • iOosterbaan

      Posts: 2.211

      Ik zweer het je, ik was bij de AM test op Zandvoort vorig jaar. Ik maakte een flauwe grap over Lance...en zo'n Britse monteur kijkt me aan van you bastard, you know I can't laugh at that cuz it'll lose me my job!

      • + 4
      • 13 sep 2026 - 11:57
    • Williams_F1

      Posts: 1.556

      Nogal!

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 12:30
    • Regenrace

      Posts: 2.933

      Stroll rijmt op drol. Meer heb ik er niet over te zeggen.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 13:12
  • Need5Speed

    Posts: 4.484

    Tja, van de 4 keer dat hij over de finish kwam dit jaar zat hij 1 keer net voor zijn teamgenoot, vorig jaar was dat 2 keer.

    Hij heeft vorig jaar precies evenveel punten gescoord als Tsunoda en het heeft er alle schijn van dat dat hem ook dit jaar gaat lukken, tenzij Yuki net vandaag nog een puntje pakt natuurlijk.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 11:17
  • Astfgl

    Posts: 1.013

    Ondertussen heeft hij het record verbroken van de meeste starts op de achterste rij. Wanneer houdt deze poppenkast eindelijk eens een keer op?

    • + 5
    • 13 sep 2026 - 11:18
  • schwantz34

    Posts: 42.878

    Lance is supersnel. Weet je, ik kijk graag naar data omdat ik datagedreven ben.


    Pleur toch een end op met je data Pinokkio Pedro, je kan met je blote ogen toch ook (net als wij) gewoon zien dat die gast er toch gewoon geen reet van kan toch?

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 11:19
    • Need5Speed

      Posts: 4.484

      Ik denk dat hij wel degelijk echt snel door een bocht kan. Hij heeft weleens in de regen mooie dingen laten zien (en ook weleens stommiteiten uiteraard).

      Punt is dat dat niet genoeg is. Je moet ook consistent zijn, de banden goed houden, energie managen enzovoort. En daarin schiet hij tekort, dus de huidige generatie F1 auto's is voor hem waarschijnlijk extra nadelig.

      Maar je moet vooral niet denken dat je hem zo maar even verslaat op de kartbaan. Hij is een van de minste coureurs in de F1, maar dat komt ook omdat de rest eigenlijk allemaal topniveau zijn. In elke andere raceklasse zou Stroll meedoen om de podiumplaatsen. Soms vraag ik me af waarom hij dat dan niet doet.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 11:36
  • snailer

    Posts: 34.753

    Dat kan zomaar waar zijn.... Maar ik denk dat het circuit nog niet betaat.

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 11:24
  • Need5Speed

    Posts: 4.484

    Stroll is dit jaar vooralsnog onverslaanbaar op de circuits van Hockenheim, de Nürburgring, Paul Ricard, Istanbul en Sepang.

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 11:26
    • schwantz34

      Posts: 42.878

      Mmmm, op Assen was Lance ook al onverslaanbaar! Zou het dan toch?

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 11:30
  • f(1)orum

    Posts: 10.408

    "Aston duidelijk: "Stroll is op sommige circuits onverslaanbaar"
    Dat klopt, want als je nooit uit Q3 geraakt, kun je qua snelste ronde in ieder geval ook nooit verslagen worden.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 11:27
  • Larry Perkins

    Posts: 67.791

    Pedro de la Rosa heeft een dure hypotheek en betaalt zich scheel aan kinderalimentatie, dat verklaart alles...

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 11:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.150

    Iedereen kan wel afgeven op voormalig vriend Lance, maar hij hoort wèl bij de 22 beste coureurs van de wereld en omstreken.....en dat heeft niets te maken met geld....oh, wacht...

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 11:38
  • powered by bye

    Posts: 562

    Pinokkio de la rosa

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 11:39
  • hellway666

    Posts: 177

    ik denk die circuits nog gebouwd moeten worden.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 11:57
  • Pietje Bell

    Posts: 36.703

    Stroll heeft 40 plaatsen gridstraf en start van plaats 22 nu van plaats 22.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 12:29
  • Williams_F1

    Posts: 1.556

    Moeten we hier nou om lachen of huilen?

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 12:30
  • OneRace

    Posts: 2.794

    Heerlijk uitgeslapen vandaag, ontbijtje op bed gehad, en keek naar buiten… druilerige regen.

    Pak eventjes m’n telefoon om op dit prachtige forum wat berichten te lezen over de 22 beste coureurs van de wereld. En dan lees ik dit?!?

    Ouw Sjagerijn wist dit natuurlijk al langer, en ik moet hem uiteindelijk credits geven. Het is bevestigd: Lance Strulovich Strollis de beste coureur van het veld!!!

    Mijn dag en mijn lach kan niet meer stuk 😂

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 12:53
  • karel00

    Posts: 114

    Humor hebben ze daar bij AM

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 13:06
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.260

    Welke (niet) bestaande circuits zijn dat dan? Dan moet Aston Martin gaan lobbyen dat daar 24 races afgewerkt worden. Lance kampioen.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 13:11

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Team
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1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 204
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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