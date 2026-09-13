Voormalig Formule 1-coureur en Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa is erg lovend over Lance Stroll, ondanks de tegenvallende resultaten van de Canadees. Volgens de Spanjaard verschillen Stroll en Fernando Alonso op pure snelheid nauwelijks van elkaar. De la Rosa stelt zelfs dat Stroll, wanneer de auto goed werkt, 'even snel' kan zijn als zijn ervaren teamgenoot en op sommige circuits zelfs onverslaanbaar is.

Het seizoen van Stroll wordt vooralsnog overschaduwd door de bijzonder zwakke Aston Martin-bolide. De Canadees heeft dit seizoen nog geen punt behaald en is pas vier keer aan de finish gekomen. Bovendin is hij er nog geen enkele keer in geslaagd om met de Aston Martin AMR26 uit Q1 te komen.

Stroll is snel

In de podcast Beyond the Grid wordt De la Rosa gevraagd naar de prestaties van Stroll. De Aston Martin-ambassadeur is daarbij opvallend positief over de Canadees. "Lance is supersnel. Weet je, ik kijk graag naar data omdat ik datagedreven ben. En ik zie graag waar de ene coureur sneller is dan de andere. En Lance is op veel circuits, in veel bochten, onverslaanbaar", aldus De la Rosa over de nummer 22 in het wereldkampioenschap.

Volgens de Spanjaard is er op pure snelheid weinig verschil tussen de twee Aston Martin-coureurs. "Het is niet zo dat je kunt zeggen: Lance is snel in snelle bochten, Fernando in... Ze zijn allebei heel gelijkwaardig." Volgens De la Rosa zijn het vooral andere factoren die ervoor zorgen dat Stroll zo laag staat in het kampioenschap.

"Lance is extreem snel in alle soorten bochten. Het is alleen dat hij soms wat fouten in de kwalificatie heeft gehad, of kleine dingen waardoor, als je uiteindelijk niet vooraan kwalificeert, je hele weekend in het gedrang komt. Dat is waar het bij hem aan ontbreekt, weet je, soms gewoon alles bij elkaar brengen in de kwalificatie."

Stroll neemt het op tegen Alonso

Stroll heeft met Alonso een bijzonder lastige teamgenoot, maar wist hem in 84 races slechts twaalf keer te verslaan in de kwalificatie. Toch benadrukt De la Rosa dat de momenten waarop Stroll vóór de tweevoudig wereldkampioen staat, veelzeggend zijn. "Maar soms lukt hem dat in de kwalificatie en kwalificeert hij zich vóór Fernando, wat zoiets is als... Ik bedoel, we hebben het over Fernando Alonso, weet je. Ik denk dat Lance een zeer onderschatte coureur is", zo stelt De la Rosa.

De voormalig Formule 1-coureur verwacht dan ook dat Stroll beter tot zijn recht kan komen zodra Aston Martin de auto verbetert. "Wanneer we de auto verbeteren en hem wat coureurvriendelijker maken – ik moet zeggen dat het op dit moment om veel redenen een erg moeilijke auto is, niet alleen de auto, het chassis, maar ook aan de motor moeten we verbeteringen aanbrengen op het gebied van rijdbaarheid – telkens wanneer de auto goed rijdt, is hij net zo snel als Fernando. Daar bestaat geen twijfel over."

Volgens De la Rosa ligt de sleutel daarmee niet alleen bij Stroll zelf. Als Aston Martin erin slaagt om de AMR26 beter bestuurbaar en competitiever te maken, denkt de Spanjaard dat Stroll veel meer van zijn snelheid kan laten zien.