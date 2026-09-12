George Russell start de Grand Prix van Spanje vanaf de zesde positie. De Mercedes-coureur is niet tevreden met zijn startplek en is van mening dat het beter had gekund en gemoeten. De Brit maakte in de kwalificatie zelfs kans op een veel hogere startpositie.

De kwalificatie verliep in Q1 nog uitstekend voor Russell. Hij zette de snelste tijd neer in het eerste deel van de sessie en leek daarmee direct een kandidaat voor poleposition. Daarna kreeg de Mercedes-coureur echter te maken met gripproblemen. Uiteindelijk kwam hij in Q3 niet verder dan de zesde positie, achter meerdere concurrenten.

Russell ontevreden na kwalificatie

"Het kwam eigenlijk niet helemaal samen op het moment dat het moest. Ik was de snelste in Q1, had een goed gevoel met de auto, maar toen kreeg ik last van de grip toen ik meer begon te pushen", aldus Russell over zijn kwalificatie-ervaring tegenover Viaplay. "De banden slipten en er was geen grip. Dus ik denk dat P3 vandaag waarschijnlijk mijn potentieel was, als ik aan het eind een foutloze ronde had gereden, maar dat is niet gelukt."

Russell kende vooral in zijn laatste poging een moeizame ronde. De Mercedes-coureur verloor op verschillende momenten tijd en kon daardoor zijn eerdere snelheid niet meer omzetten in een hoge startpositie. "Ik probeerde gewoon de snelheid vast te houden en kreeg enorm veel onderstuur. Ik moest mijzelf inhouden, anders was ik tegen de muur beland. En toen, in de laatste sector, verloor ik grip aan de achterkant. Het was dus gewoon een rommelige ronde, die me een paar tienden heeft gekost", aldus de Mercedes-coureur.

Russell zet vraagtekens bij zondag

Hoe de Grand Prix van Spanje zondag zal verlopen, is volgens Russell moeilijk te voorspellen. De coureurs hebben op de nieuwe Madring nog weinig refentiemateriaal en ook de race zelf kan anders uitpakken dan de kwalificatie. "Een beetje vervelend. Het is een uitdagend circuit. En morgen hebben we geen idee hoe het zal gaan", zo maakt de Brit duidelijk.

Russell moet de race daardoor vanaf P6 beginnen, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli vanaf de tweede positie start. Mercedes heeft daarmee twee verschillende uitgangsposities voor de race, maar Russell zal vanaf de derde startrij moeten proberen om zo snel mogelijk terrein goed te maken.