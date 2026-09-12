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Russell ontevreden na moeizame kwalificatie op Madring

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Russell ontevreden na moeizame kwalificatie op Madring

George Russell start de Grand Prix van Spanje vanaf de zesde positie. De Mercedes-coureur is niet tevreden met zijn startplek en is van mening dat het beter had gekund en gemoeten. De Brit maakte in de kwalificatie zelfs kans op een veel hogere startpositie.

De kwalificatie verliep in Q1 nog uitstekend voor Russell. Hij zette de snelste tijd neer in het eerste deel van de sessie en leek daarmee direct een kandidaat voor poleposition. Daarna kreeg de Mercedes-coureur echter te maken met gripproblemen. Uiteindelijk kwam hij in Q3 niet verder dan de zesde positie, achter meerdere concurrenten.

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Russell ontevreden na kwalificatie

"Het kwam eigenlijk niet helemaal samen op het moment dat het moest. Ik was de snelste in Q1, had een goed gevoel met de auto, maar toen kreeg ik last van de grip toen ik meer begon te pushen", aldus Russell over zijn kwalificatie-ervaring tegenover Viaplay. "De banden slipten en er was geen grip. Dus ik denk dat P3 vandaag waarschijnlijk mijn potentieel was, als ik aan het eind een foutloze ronde had gereden, maar dat is niet gelukt."

Russell kende vooral in zijn laatste poging een moeizame ronde. De Mercedes-coureur verloor op verschillende momenten tijd en kon daardoor zijn eerdere snelheid niet meer omzetten in een hoge startpositie. "Ik probeerde gewoon de snelheid vast te houden en kreeg enorm veel onderstuur. Ik moest mijzelf inhouden, anders was ik tegen de muur beland. En toen, in de laatste sector, verloor ik grip aan de achterkant. Het was dus gewoon een rommelige ronde, die me een paar tienden heeft gekost", aldus de Mercedes-coureur.

Russell zet vraagtekens bij zondag

Hoe de Grand Prix van Spanje zondag zal verlopen, is volgens Russell moeilijk te voorspellen. De coureurs hebben op de nieuwe Madring nog weinig refentiemateriaal en ook de race zelf kan anders uitpakken dan de kwalificatie. "Een beetje vervelend. Het is een uitdagend circuit. En morgen hebben we geen idee hoe het zal gaan", zo maakt de Brit duidelijk.

Russell moet de race daardoor vanaf P6 beginnen, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli vanaf de tweede positie start. Mercedes heeft daarmee twee verschillende uitgangsposities voor de race, maar Russell zal vanaf de derde startrij moeten proberen om zo snel mogelijk terrein goed te maken.

schwantz34

Posts: 42.874

Minstens, ik denk zelfs dat Sjors dan wel minimaal 4 titels had gepakt zelfs.

  • 1
  • 13 sep 2026 - 00:01
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.787

    Zo slecht is het nog niet, Second Choice George start nog voor de twee andere tweede violen Piastri en Lawson...

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 21:56
    • skibeest

      Posts: 2.167

      Precies wat je zegt. Best of the rest is het maximale voor gladjanus

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 22:48
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.200

    Het blijft zonde dat hij nooit een WDC waardige auto heeft gehad, dan was hij minimaal tweevoudig wereldkampioen geweest

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 23:22
    • schwantz34

      Posts: 42.874

      Minstens, ik denk zelfs dat Sjors dan wel minimaal 4 titels had gepakt zelfs.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 00:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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