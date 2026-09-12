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Onzekerheid over F1-kalender neemt toe: 'Belangrijke meeting in Madrid'

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Onzekerheid over F1-kalender neemt toe: 'Belangrijke meeting in Madrid'

Volgens de analisten van Ziggo Sport heerst er nog steeds zeer veel onzekerheid over de nieuwe Formule 1-kalender. Het is nog altijd niet duidelijk waar de laatste races van dit jaar worden verreden, terwijl ook de kalender voor 2027 nog niet vaststaat. Jack Plooij denkt zelfs dat het kan afhangen van de Amerikaanse verkiezingen.

De geopolitieke ontwikkelingen van dit jaar hebben ook een grote invloed op de Formule 1-wereld. De onrust in het Midden-Oosten zorgde er begin dit jaar voor dat de F1-top besloot de races in Saoedi-Arabië en Bahrein te schrappen. Er werd een vervangende race in Maleisië aan de kalender toegevoegd, maar of het seizoen kan worden afgesloten in Qatar en Abu Dhabi is onzeker. De lokale promotor lijkt zich geen zorgen te maken, en kondigde deze week artiesten aan die tijdens het raceweekend gaan optreden.

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Wat gaat er dit weekend gebeuren?

De onzekerheid blijft, zo hebben ook de analisten van het Ziggo Sport Race Cafe vernomen. Coureur en analist Meindert van Buuren heeft het één en ander gehoord: "Dit weekend is er een heel belangrijke meeting in Madrid. Alle organisatoren uit het Midden-Oosten zijn bijeen om te bepalen of ze dit jaar nog daarheen gaan. We gaan meer nieuws krijgen volgende week of de week erna."

Commentator Olav Mol haakt in: "Dat wilde ik net zeggen. Als ze dat bekend gaan maken, dan laten ze dat niet ondersneeuwen door deze Grand Prix. Mijn gevoel zegt dat ze die laatste twee, Qatar en Abu Dhabi, eruit gaan halen. Dat er een gat komt na Las Vegas, dan een week niet en dan dus Imola."

'Alles hangt af van de Amerikaanse verkiezingen'

Pitreporter Jack Plooij reageert vervolgens op zijn collega's, en stelt dat ook de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten een rol spelen: "Het is best ingewikkeld allemaal, want waar zit iedereen op te wachten? Normaliter zouden we in deze periode allang de kalender voor volgend jaar hebben gehad. Er zijn nu drie kalenders die circuleren. Een hele belangrijke datum zit eraan te komen. Dat is 3 november. Dan zijn er verkiezingen in Amerika en het is heel belangrijk hoe Trump daaruit komt."

Plooij denkt dat de F1-top daarna pas echt knopen kan doorhakken: "Gaan die Democraten ineens de koers varen of de Republikeinen, en wat gaan we dan in het Midden-Oosten doen? Wordt die oorlog in Iran dan van tafel geveegd? Daar zit iedereen op te wachten. Zeker omdat Liberty Media een Amerikaans bedrijf is."

F1 Nieuws Olav Mol Jack Plooij GP Spanje 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Olav Mol -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 20 jan 1962 (64)
  • Geb. plaats Bloemendaal, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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