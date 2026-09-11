Lewis Hamilton heeft tijdens zijn eerste optreden op de Madring weinig vrienden gemaakt. De Ferrari-coureur kreeg vanuit meerdere hoeken kritiek omdat hij tijdens langzame ronden herhaaldelijk andere coureurs in de weg leek te rijden. Vooral op de gevaarlijke delen van het nieuwe stratencircuit zorgde dat voor de nodige irritatie.

Arvid Lindblad kwam Hamilton meerdere keren tegen tijdens een poging om een snelle ronde neer te zetten. De Racing Bulls-coureur moest zelfs tussen Hamilton en een andere langzaam rijdende auto door. Ook Charles Leclerc, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg kregen tijdens de sessie te maken met de Brit. De incidenten zorgden voor de nodige frustratie bij zijn collega's.

Lindblad haalt uit naar Hamilton

Lindblad was na zijn eerste incident met Hamilton duidelijk niet te spreken over de situatie. "Het zijn steeds dezelfde twee jongens. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Ze zijn gewoon achterlijk", liet de Racing Bulls-coureur via zijn boordradio weten. "Ze rijden zij aan zij in een snelle bocht. Dit is echt gevaarlijk en het is nu al twee keer gebeurd."

Ook Leclerc kwam Hamilton later tegen, maar de Ferrari-coureur hield zich opvallend rustig. Na de onderlinge irritaties tijdens de Grand Prix van Italië hebben de teamgenoten afgesproken om dergelijke zaken achter gesloten deuren te bespreken. "Volgens mij wist Lewis niet dat ik eraan kwam", reageerde Leclerc.

Ook Sainz en Hülkenberg gefrustreerd

In de slotfase ging het opnieuw mis bij La Monumental. Carlos Sainz kon zijn frustratie niet verbergen toen Hamilton hem tijdens een langzame ronde ophield. "Lewis liet me in het midden van bocht 12 voorbij. Het is altijd hetzelfde met hem. Het is zo gevaarlijk. Het kost werkelijk geen enkele moeite om twee meter verder aan de kant te gaan. Echt nul moeite", sneerde de Williams-coureur.

Ook Nico Hülkenberg kreeg voor de laatste bocht geen ruimte van Hamilton. "O mijn god, dit is gewoon gemeen", reageerde de Audi-coureur. Volgens Hülkenberg had Hamilton hem eenvoudig voorbij kunnen laten. "Hij had me makkelijk voorbij kunnen laten. Mijn ronde zat er toch al op en daarna had ik hem ook weer eenvoudig voorbij kunnen laten."

Schumacher laakt acties van Hamilton

De incidenten trokken ook de aandacht van Ralf Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur was bij Sky Sport Deutschland hard voor Hamilton. "Dit is het eerste bewijsstuk. Dit gebeurt niet voor het eerst. Ik weet ook niet waarom hij dit doet. Zit hij in een tunnel? Of heeft hij een ander idee van hoe breed het circuit is? Het valt in ieder geval enorm op."

Volgens Schumacher is het probleem bovendien niet nieuw en ligt het niet aan de race engineer van Hamilton. "Dit gebeurt al het hele jaar en vorig jaar zagen we hetzelfde. Als je langzaam rijdt en je batterij oplaadt, is dit onsportief. Daarnaast is het gevaarlijk."