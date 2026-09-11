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Schumacher laakt Hamilton: "Zit hij in een tunnel?"

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Schumacher laakt Hamilton: "Zit hij in een tunnel?"

Lewis Hamilton heeft tijdens zijn eerste optreden op de Madring weinig vrienden gemaakt. De Ferrari-coureur kreeg vanuit meerdere hoeken kritiek omdat hij tijdens langzame ronden herhaaldelijk andere coureurs in de weg leek te rijden. Vooral op de gevaarlijke delen van het nieuwe stratencircuit zorgde dat voor de nodige irritatie.

Arvid Lindblad kwam Hamilton meerdere keren tegen tijdens een poging om een snelle ronde neer te zetten. De Racing Bulls-coureur moest zelfs tussen Hamilton en een andere langzaam rijdende auto door. Ook Charles Leclerc, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg kregen tijdens de sessie te maken met de Brit. De incidenten zorgden voor de nodige frustratie bij zijn collega's.

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Lindblad haalt uit naar Hamilton

Lindblad was na zijn eerste incident met Hamilton duidelijk niet te spreken over de situatie. "Het zijn steeds dezelfde twee jongens. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Ze zijn gewoon achterlijk", liet de Racing Bulls-coureur via zijn boordradio weten. "Ze rijden zij aan zij in een snelle bocht. Dit is echt gevaarlijk en het is nu al twee keer gebeurd."

Ook Leclerc kwam Hamilton later tegen, maar de Ferrari-coureur hield zich opvallend rustig. Na de onderlinge irritaties tijdens de Grand Prix van Italië hebben de teamgenoten afgesproken om dergelijke zaken achter gesloten deuren te bespreken. "Volgens mij wist Lewis niet dat ik eraan kwam", reageerde Leclerc.

Ook Sainz en Hülkenberg gefrustreerd

In de slotfase ging het opnieuw mis bij La Monumental. Carlos Sainz kon zijn frustratie niet verbergen toen Hamilton hem tijdens een langzame ronde ophield. "Lewis liet me in het midden van bocht 12 voorbij. Het is altijd hetzelfde met hem. Het is zo gevaarlijk. Het kost werkelijk geen enkele moeite om twee meter verder aan de kant te gaan. Echt nul moeite", sneerde de Williams-coureur.

Ook Nico Hülkenberg kreeg voor de laatste bocht geen ruimte van Hamilton. "O mijn god, dit is gewoon gemeen", reageerde de Audi-coureur. Volgens Hülkenberg had Hamilton hem eenvoudig voorbij kunnen laten. "Hij had me makkelijk voorbij kunnen laten. Mijn ronde zat er toch al op en daarna had ik hem ook weer eenvoudig voorbij kunnen laten."

Schumacher laakt acties van Hamilton 

De incidenten trokken ook de aandacht van Ralf Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur was bij Sky Sport Deutschland hard voor Hamilton. "Dit is het eerste bewijsstuk. Dit gebeurt niet voor het eerst. Ik weet ook niet waarom hij dit doet. Zit hij in een tunnel? Of heeft hij een ander idee van hoe breed het circuit is? Het valt in ieder geval enorm op."

Volgens Schumacher is het probleem bovendien niet nieuw en ligt het niet aan de race engineer van Hamilton. "Dit gebeurt al het hele jaar en vorig jaar zagen we hetzelfde. Als je langzaam rijdt en je batterij oplaadt, is dit onsportief. Daarnaast is het gevaarlijk."

schwantz34

Posts: 42.855

Nou met alle respect hoor, maar van een 7 voudig kampioen mag je toch echt wel beter verwachten dan dat gepruts wat Lewis vandaag als rijdende chicane een keer of 6 heeft laten zien toch?

  • 7
  • 11 sep 2026 - 21:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

    Posts: 889

    Och gossie, Lewis heeft het tegenwoordig wel heel vaak gedaan.
    Ik heb geen uitgesproken favoriete coureur, hoewel ik bij Kimi in Monza wel kippenvel had.
    Maar laat Lewis lekker, hoe dom ie volgens velen ook is, ik denk dat hij beter weet waar ie mee bezig is, dan de meeste onder ons die in realiteit nog nooit een rondtje geraced heeft.

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 21:25
    • schwantz34

      Posts: 42.855

      Nou met alle respect hoor, maar van een 7 voudig kampioen mag je toch echt wel beter verwachten dan dat gepruts wat Lewis vandaag als rijdende chicane een keer of 6 heeft laten zien toch?

      • + 7
      • 11 sep 2026 - 21:33
  • Bongol

    Posts: 28

    Rustig maar neem een pilletje

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 23:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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