Oud-coureur Ralf Schumacher vraagt zich af of er in de nabije toekomst nog wel ruimte is voor Liam Lawson bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander vervangt momenteel Isack Hadjar bij Red Bull Racing, maar zijn verdere toekomst is ongewis. Schumacher heeft zijn twijfels, en wijst ook naar Yuki Tsunoda.

Lawson is sinds de Dutch Grand Prix op Zandvoort de tijdelijke teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Ook dit weekend in Madrid mag Lawson weer rijden, en hij aast op een goed resultaat na een mindere race in Monza. Na dit weekend zal Lawson normaal gesproken terugkeren naar Racing Bulls, waar zijn zitje momenteel wordt waargenomen door Tsunoda. Over de toekomst van beide coureurs bestaat veel twijfel, ook omdat Hadjar waarschijnlijk de teamgenoot van Verstappen blijft, Arvid Lindblad goed presteert en toptalent Nikola Tsolov op de deur klopt.

Zijn ze overbodig?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft ook zo zijn twijfels. In de podcast Backstage Boxengasse analyseert hij de situatie: "Tsunoda heeft goed werk geleverd, daar bestaat geen twijfel over. Maar het is altijd hetzelfde verhaal wat betreft het verschil tussen alle Red Bull-coureurs: we moeten nu ook aan Lindblad denken, om te kijken of hij iemand is die er nog meer uit kan halen."

'Hetzelfde geldt voor Lawson'

Schumacher denkt dat er niet voor iedereen plek is: "Wat Hadjar betreft: dit hadden we wel verwacht. Hij heeft het gat naar Max een beetje verkleind en hij is tot meer in staat. En om eerlijk te zijn, deed Lawson het bij zijn debuut niet echt anders. In de tweede race was hij wat voorzichtiger, maar hij toonde wel doorzettingsvermogen."

"Als ik kijk naar het jonge talent bij Red Bull op dit moment, denk ik dat het verhaal van Tsunoda wel verteld is. Misschien kan hij ergens anders racen, maar het is niet zo dat er geen jong talent meer aankomt. Ze hebben hem bij Red Bull niet meer nodig, dat is duidelijk. Hetzelfde geldt voor Liam Lawson, die er dit jaar zeker beter voor staat, maar door deze verandering heb ik geen idee meer hoe het zit tussen die drie."

Moet Tsolov nu de kans krijgen?

Schumacher wijst naar het volgende Red Bull-talent dat op doorbreken staat, en denkt dat dit misschien wel de beste keuze is: "Ik ben benieuwd of Red Bull Tsolov daadwerkelijk een kans gaat geven, want dat zou weer een mogelijkheid zijn om iemand te vinden die kan opstaan en dat beetje extra kan leveren. Ik zie het niet zitten in Tsunoda, en ook niet in Lawson. Daarom denk ik dat hij goed zou passen naast Lindblad, die het goed doet bij het team."