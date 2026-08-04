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Red Bull stoomt jonge coureurs klaar: "We laten ze Verstappen zien"

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Red Bull stoomt jonge coureurs klaar: "We laten ze Verstappen zien"

Max Verstappen geldt binnen de Red Bull Racing-familie niet alleen als de absolute kopman, maar ook als hét voorbeeld voor de volgende generatie coureurs. Racing Bulls-teambaas Alan Permane moedigt zijn rijders zelfs actief aan om de viervoudig wereldkampioen nauwlettend te volgen tijdens raceweekenden.

Volgens Permane draait het daarbij niet alleen om de snelheid van Verstappen. Vooral de manier waarop de Nederlander communiceert met zijn engineers en zich opstelt binnen het team, maakt hem volgens de Brit een uitstekend voorbeeld voor jonge coureurs.

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'Kijk hoe rustig Verstappen blijft'

Permane vertelt dat hij zijn coureurs regelmatig wijst op de werkwijze van Verstappen. "Een van de dingen die ik onze jongens altijd meegeef, is: luister eens goed naar hoe Max communiceert", zegt de Racing Bulls-teambaas, geciteerd door Formule1.nl. "Kijk hoe rustig hij altijd blijft en let op de kwaliteit van de feedback die hij aan zijn team geeft."

Volgens de Brit is dat een onderschat onderdeel van Verstappens succes. Zijn heldere communicatie helpt de engineers om de auto continu te verbeteren en maakt hem volgens Permane veel meer dan alleen een uitzonderlijk snelle coureur.

'Hij is een voorbeeld voor iedere jonge coureur'

Permane ziet Verstappen daarom als het perfecte referentiepunt voor de talenten binnen Racing Bulls. "Ik vind dat Max een geweldig voorbeeld is voor jonge coureurs", aldus de Brit. "Niet alleen vanwege zijn snelheid, maar ook door de manier waarop hij zich gedraagt, zowel in als buiten de auto."

Daarmee wil Permane zijn rijders duidelijk maken dat succes in de Formule 1 niet alleen draait om pure snelheid. "Zijn houding is wat mij betreft voorbeeldig. Daarom gebruik ik hem graag als leidraad voor onze jonge coureurs", besluit de Racing Bulls-teambaas.

Verstappen bewandelde het gebruikelijke pad van het gros van de Red Bull-coureurs. Na één seizoen en nog eens vier races te hebben gereden voor toenmalig zusterteam Toro Rosso, promoveerde hij naar het topteam van de drankjesfabrikant. De Nederlander won daar zijn eerste race in Barcelona en schreef geschiedenis met maar liefst vier wereldtitels. 

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Alan Permane Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.875

    Goed om te weten dat Permane nog precies hetzelfde vindt en zegt als drie, vier weken geleden. Dat laat zien dat hij het echt meent...

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 17:27

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Racing Bulls
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