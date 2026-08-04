Max Verstappen geldt binnen de Red Bull Racing-familie niet alleen als de absolute kopman, maar ook als hét voorbeeld voor de volgende generatie coureurs. Racing Bulls-teambaas Alan Permane moedigt zijn rijders zelfs actief aan om de viervoudig wereldkampioen nauwlettend te volgen tijdens raceweekenden.

Volgens Permane draait het daarbij niet alleen om de snelheid van Verstappen. Vooral de manier waarop de Nederlander communiceert met zijn engineers en zich opstelt binnen het team, maakt hem volgens de Brit een uitstekend voorbeeld voor jonge coureurs.

'Kijk hoe rustig Verstappen blijft'

Permane vertelt dat hij zijn coureurs regelmatig wijst op de werkwijze van Verstappen. "Een van de dingen die ik onze jongens altijd meegeef, is: luister eens goed naar hoe Max communiceert", zegt de Racing Bulls-teambaas, geciteerd door Formule1.nl. "Kijk hoe rustig hij altijd blijft en let op de kwaliteit van de feedback die hij aan zijn team geeft."

Volgens de Brit is dat een onderschat onderdeel van Verstappens succes. Zijn heldere communicatie helpt de engineers om de auto continu te verbeteren en maakt hem volgens Permane veel meer dan alleen een uitzonderlijk snelle coureur.

'Hij is een voorbeeld voor iedere jonge coureur'

Permane ziet Verstappen daarom als het perfecte referentiepunt voor de talenten binnen Racing Bulls. "Ik vind dat Max een geweldig voorbeeld is voor jonge coureurs", aldus de Brit. "Niet alleen vanwege zijn snelheid, maar ook door de manier waarop hij zich gedraagt, zowel in als buiten de auto."

Daarmee wil Permane zijn rijders duidelijk maken dat succes in de Formule 1 niet alleen draait om pure snelheid. "Zijn houding is wat mij betreft voorbeeldig. Daarom gebruik ik hem graag als leidraad voor onze jonge coureurs", besluit de Racing Bulls-teambaas.

Verstappen bewandelde het gebruikelijke pad van het gros van de Red Bull-coureurs. Na één seizoen en nog eens vier races te hebben gereden voor toenmalig zusterteam Toro Rosso, promoveerde hij naar het topteam van de drankjesfabrikant. De Nederlander won daar zijn eerste race in Barcelona en schreef geschiedenis met maar liefst vier wereldtitels.