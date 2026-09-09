Max Verstappen heeft Liam Lawson gebruikt als een voorbeeld om zijn kritiek op de hedendaagse Formule 1 uit te leggen. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de huidige auto's niets vindt, en stelt dat tot het uiterste gaan niet langer het verschil maakt.

De huidige generatie Formule 1-auto's heeft voor de nodige kritiek gezorgd. Sinds dit jaar gelden er nieuwe technische regels in de Formule 1, en vooral de nieuwe motorregels zijn slecht gevallen. Door de grotere rol van de batterijen, kunnen coureurs niet langer volledig pushen. Ze moeten eerder van hun gas gaan, zodat de batterij niet te snel leegloopt en ze geen vermogen verliezen. Voor coureurs zoals Verstappen is dit een klap in het gezicht, omdat hij juist op deze manier het verschil kon maken.

Wat merken de coureurs?

Verstappen was dit jaar regelmatig zeer kritisch op de regels. In een interview met BBC Sport wordt hij gevraagd hoe deze regels het lastiger maken voor de beste coureurs: "In de geschiedenis van de sport was het normaal gesproken zo dat de coureurs die het laatst op de rem trapten, die snel op het gas gingen en vol overgave door de snelle bochten gingen, werden beloond. Je wint dan immers tijd in die bocht."

Nu is alles anders: "Maar nu ben je constant aan het denken: 'In deze bocht moet ik een beetje inhouden. Ik moet iets later op het gas. Of ik moet iets eerder remmen, dan heb ik meer topsnelheid.' Dat soort zaken. Het is heel erg onnatuurlijk. Zo hoort het niet te zijn."

'Kijk naar Lawson'

Verstappen gebruikt de huidige situatie bij Red Bull als voorbeeld: "Dit is geen disrespect, en ik hoop dat niemand hierover valt. Maar kijk eens naar Yuki Tsunoda. Hij stapt in de Racing Bull. Hij heeft nog nooit met die auto gereden en is direct competitief. Liam stapt over van de Racing Bull naar de Red Bull, en is direct competitief. Dat komt doordat de auto's nauwelijks reageren op de input van de coureur."

'Je wordt in een wurggreep gehouden'

Verstappens eindconclusie is dan ook duidelijk: "Natuurlijk, je moet nog steeds een goede ronde rijden. En je moet er nog steeds vol voor gaan. De snelste coureurs zullen nog altijd bovenaan eindigen. Maar het is allemaal heel gelimiteerd, het is alsof je in een wurggreep wordt gehouden. Je wordt tegengehouden."