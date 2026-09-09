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Verstappen wijst naar Lawson bij felle F1-kritiek

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Verstappen wijst naar Lawson bij felle F1-kritiek

Max Verstappen heeft Liam Lawson gebruikt als een voorbeeld om zijn kritiek op de hedendaagse Formule 1 uit te leggen. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de huidige auto's niets vindt, en stelt dat tot het uiterste gaan niet langer het verschil maakt.

De huidige generatie Formule 1-auto's heeft voor de nodige kritiek gezorgd. Sinds dit jaar gelden er nieuwe technische regels in de Formule 1, en vooral de nieuwe motorregels zijn slecht gevallen. Door de grotere rol van de batterijen, kunnen coureurs niet langer volledig pushen. Ze moeten eerder van hun gas gaan, zodat de batterij niet te snel leegloopt en ze geen vermogen verliezen. Voor coureurs zoals Verstappen is dit een klap in het gezicht, omdat hij juist op deze manier het verschil kon maken.

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Wat merken de coureurs?

Verstappen was dit jaar regelmatig zeer kritisch op de regels. In een interview met BBC Sport wordt hij gevraagd hoe deze regels het lastiger maken voor de beste coureurs: "In de geschiedenis van de sport was het normaal gesproken zo dat de coureurs die het laatst op de rem trapten, die snel op het gas gingen en vol overgave door de snelle bochten gingen, werden beloond. Je wint dan immers tijd in die bocht."

Nu is alles anders: "Maar nu ben je constant aan het denken: 'In deze bocht moet ik een beetje inhouden. Ik moet iets later op het gas. Of ik moet iets eerder remmen, dan heb ik meer topsnelheid.' Dat soort zaken. Het is heel erg onnatuurlijk. Zo hoort het niet te zijn."

'Kijk naar Lawson'

Verstappen gebruikt de huidige situatie bij Red Bull als voorbeeld: "Dit is geen disrespect, en ik hoop dat niemand hierover valt. Maar kijk eens naar Yuki Tsunoda. Hij stapt in de Racing Bull. Hij heeft nog nooit met die auto gereden en is direct competitief. Liam stapt over van de Racing Bull naar de Red Bull, en is direct competitief. Dat komt doordat de auto's nauwelijks reageren op de input van de coureur."

'Je wordt in een wurggreep gehouden'

Verstappens eindconclusie is dan ook duidelijk: "Natuurlijk, je moet nog steeds een goede ronde rijden. En je moet er nog steeds vol voor gaan. De snelste coureurs zullen nog altijd bovenaan eindigen. Maar het is allemaal heel gelimiteerd, het is alsof je in een wurggreep wordt gehouden. Je wordt tegengehouden."

NicoS

Posts: 21.218

Een hele rarce is iets anders dan een aantal rondjes, zeker voor of na een pitsstop is het belangrijk dat je kunt pushen om het verschil te maken.
Hij geeft aan dat het een beperkingen is dat je die mogelijkheid niet meer hebt.

  • 1
  • 9 sep 2026 - 13:22
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • ADN

    Posts: 412

    Een race lang 100% pushen kan natuurlijk nooit, dat houdt het materiaal (motor, banden) niet vol en je moet ook brandstof (en tegenwoordig ook elektrische energie) sparen. Maar ik ben het eens dat F1 wel is doorgeslagen.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 13:01
    • NicoS

      Posts: 21.218

      Een hele rarce is iets anders dan een aantal rondjes, zeker voor of na een pitsstop is het belangrijk dat je kunt pushen om het verschil te maken.
      Hij geeft aan dat het een beperkingen is dat je die mogelijkheid niet meer hebt.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 13:22

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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
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Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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